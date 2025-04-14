|ФСБ России предотвратила теракт в досуговом центре Пятигорска
20:28 16.04.2025
Tекст: Алексей Дегтярев
Выходец из Центральной Азии занимался подготовкой террористического акта в Пятигорске, его задержали, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Злоумышленник планировал устроить теракт в одном из досуговых центров города, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.
Подозреваемый является членом одной из международных террористических организаций. После преступления он планировал уехать в Сирию для участия в боевых действиях.
Преступление удалось выявить, террориста задержали.
По месту его проживания нашли бутылки с зажигательной смесью.
В ролике, обнародованном ФСБ, показан процесс задержания подозреваемого.
"Приехал на заработки в Пятигорск. В интернете познакомился с членами "Исламского государства*" (признано террористическим и запрещено в России – прим. ВЗГЛЯД). Вступил в ряды "Исламского государства" и по их указаниям планировал совершить теракт в одном из культурных центров города Пятигорска", – рассказал он.
Напомним, ФСБ задержала гражданина Молдавии Мариуса Пруняну, который доставил в Россию мощные взрывные устройства в тайнике автомобиля по заданию украинской военной разведки.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ