ФСБ России предотвратила теракт в досуговом центре Пятигорска

20:28 16.04.2025

Tекст: Алексей Дегтярев



Выходец из Центральной Азии занимался подготовкой террористического акта в Пятигорске, его задержали, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.



Злоумышленник планировал устроить теракт в одном из досуговых центров города, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.



Подозреваемый является членом одной из международных террористических организаций. После преступления он планировал уехать в Сирию для участия в боевых действиях.



Преступление удалось выявить, террориста задержали.



По месту его проживания нашли бутылки с зажигательной смесью.



В ролике, обнародованном ФСБ, показан процесс задержания подозреваемого.



"Приехал на заработки в Пятигорск. В интернете познакомился с членами "Исламского государства*" (признано террористическим и запрещено в России – прим. ВЗГЛЯД). Вступил в ряды "Исламского государства" и по их указаниям планировал совершить теракт в одном из культурных центров города Пятигорска", – рассказал он.



Напомним, ФСБ задержала гражданина Молдавии Мариуса Пруняну, который доставил в Россию мощные взрывные устройства в тайнике автомобиля по заданию украинской военной разведки.



* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ