ВС РФ сломили последний рубеж обороны ВСУ в Курской области – итоговая сводка Readovka за 16 апреля

00:00 17.04.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 16 апреля в разрезе СВО. Русские войска ведут бои по ликвидации украинских подразделений на последних удерживаемых ими позициях в Курской области. В незалежной за хранение большого арсенала задержан неназванный высокопоставленный сотрудник МВД. Редакция Readovka рассмотрела этот прецедент через разные витки истории внутриполитической борьбы на Украине.



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