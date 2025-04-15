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ВС РФ сломили последний рубеж обороны ВСУ в Курской области – итоговая сводка Readovka за 16 апреля
00:00 17.04.2025

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 16 апреля в разрезе СВО. Русские войска ведут бои по ликвидации украинских подразделений на последних удерживаемых ими позициях в Курской области. В незалежной за хранение большого арсенала задержан неназванный высокопоставленный сотрудник МВД. Редакция Readovka рассмотрела этот прецедент через разные витки истории внутриполитической борьбы на Украине.

Битва за монастырь



Финальный акт боев в Курской области наступил. Оборона ВСУ в селе Олешня сломлена, неприятель откатывается за границу, на территорию Сумской области. Хоть и преждевременно говорить о том, что освобождение Олешни уже состоялось, но ВСУ потеряли важные опорные точки, обеспечивающие устойчивость обороны в том районе.

Русские войска, применяя высокоточное вооружение в виде артиллерийских боеприпасов "Краснополь" и ракет Х-39, сумели оперативно подавить оборону ВСУ в монастыре и этим самым обеспечить его максимально возможную сохранность. Этот успех позволит в условиях ликвидации обороны ВСУ на сети господствующих высот приступить к штурму села Горналь и этим самым завершить освобождение Курской области от врага.

Северо-западнее, уже на территории Сумской области, русские войска продолжают уничтожение украинской мотопехоты в районе сел Локня и Владимировка.

В Краснояружском районе Белгородской области противник сохраняет свое присутствие в лесных массивах и посадках у Демидовки и Поповки. Более того, он периодически пытается контратаковать, но без результатов. Важно отметить, что действия неприятеля в регионе преследуют следующие цели. Первая и главная из них – это не дать ГрВ "Север" ВС РФ собраться в ударный кулак и атаковать в направлении Сум. Этим ВСУ пытаются выиграть время, чтобы сформировать группировку для прикрытия города, а также обновить полевые фортификации.

Оружейный барон

Украинское ГБР (Государственное бюро расследований) в Киеве обнаружило большой склад оружия и боеприпасов. Было изъято стрелковое оружие, десятки тысяч патронов, выстрелы к РПГ, одноразовые гранатометы, гранаты и FPV-дроны. В ходе расследования было установлено, что арсенал принадлежал полицейскому, в гараже которого все это и хранилось.

Разумеется, черный рынок оружия на Украине – один из самых насыщенных в мире наравне со странами Ближнего Востока и Латинской Америки. Уже неоднократно всплывала информация о том, что Киев торгует "на лево" в том числе и тем, что приходит с Запада. Это в некотором роде государственный бизнес.

Что интересно конкретно в этой ситуации? Ранее на Украине за хранение оружия и боеприпасов привлекались в основном гражданские. В ряде случаев были скандалы, когда военные налаживали переправку боеприпасов в тыл и это становилось известно местной полиции. Но вот когда задерживают тех, кто должен искать, – это для незалежной своеобразная новинка, которая может говорить о ряде вещей. Да, украинский правоохранитель мог иметь теневой доход с этого и его могли взять по линии борьбы с организованной преступностью. Но нельзя сбрасывать со счетов и то, что в условиях сознательно отвергаемых выборов Банковая опасается неконтролируемых процессов. Речь идет об очередном Майдане, предпосылок к которому на Украине великое множество.

Не лишним будет заметить, что в незалежной до СВО все обвинения в подготовке госпереворота относились к МВД и бывшему руководителю профильного министерства Авакову (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Его называли "комендантом Майдана", и он был одним из его планировщиков, так как имел опыт активного участия в "оранжевой революции" 2005 года. Аваков был одним из руководителей харьковского штаба экс-президента Виктора Ющенко во время тех событий. После "Евромайдана" он персонально курировал создание в структуре МВД и НГУ экстремистских формирований, в частности того же батальона (на момент 2014 года) "Азов"* (организация признана террористической и запрещена в РФ). Несмотря на то, что Аваков покинул пост главы МВД в 2021 году, его связи как внутри структуры, так и с руководителями националистических группировок никуда не делись.

Необходимо обратить внимание и на сообщение пресс-бюро СВР России от 13 августа 2024 года. Тогда Служба внешней разведки сообщила, что Аваков может рассматриваться США как один из вариантов замены Зеленскому.

Таким образом, вроде бы не совсем рядовое, но и не экстраординарное событие в виде ареста неназванного сотрудника МВД Украины с солидным арсеналом может быть отголоском внутриполитической борьбы в незалежной.

Вчера, 15 апреля, главным событием дня стало успешное развитие наступления ВС РФ на Краснолиманском направлении.

Источник - Readovka
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