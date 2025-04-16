Борьба между трампистами и глобалистами ожесточится, - Вениамин Попов

00:03 17.04.2025

Борьба между трампистами и глобалистами ожесточится

Доверие между Америкой и Европой подорвано



Вениамин Попов

Об авторе: Вениамин Викторович Попов – чрезвычайный и полномочный посол, кандидат исторических наук.

16.04.2025



Нынешнее напряжение на Западе многолико, но наиболее ярким его проявлением стал раскол между США и европейскими союзниками. Об этом свидетельствуют недавние слова президента США Дональда Трампа: когда-нибудь "они (европейские страны. – В.П.), возможно, перестанут быть нашими союзниками". Доверие между Америкой и Европой подорвано, это привело к растерянности европейских элит, привыкших ориентироваться на Вашингтон. Они просто не знают, что делать, особенно с учетом курса Трампа в отношении России и его решения ввести дополнительные пошлины практически для всех стран.



Растерянность европейцев привела к выдвижению целого ряда полуфантастических прожектов – от создания единой европейской армии до направления английских и французских войск в Украину. Поляки заговорили о получении атомного оружия.



Даже в Соединенных Штатах исход схватки между сторонниками Трампа и глобалистами еще далеко не определен. Например, выборы в Верховный суд штата Висконсин 1 апреля, по словам Илона Маска, могут определить "будущее страны и всей западной цивилизации". Демократы победили, они намереваются в будущем перераспределить избирательные округа в свою пользу, и тогда республиканцы могут потерять контроль над Палатой представителей Конгресса США.



Маск вложил в избирательную кампанию, по разным оценкам американской прессы, от 20 до 25 млн долл., однако не смог обеспечить нужный ему результат. Это говорит о том, что схватка между сторонниками Республиканской и Демократической партий продолжается, и Трамп пока далек от окончательной победы. Представляется, что борьба между трампистами и глобалистами как внутри США, так и в Западной Европе будет усиливаться. Это, в свою очередь, ослабляет западную цивилизацию в целом. Политологи отмечают, что по мере возрастания накала борьбы заметно усиливаются авторитарные, антидемократические тенденции. Правящие круги прибегают к весьма жестким мерам для сохранения власти, при этом они не останавливаются перед попытками физической ликвидации неугодных оппонентов. Об этом свидетельствуют, например, покушения на Трампа и словацкого премьера Роберта Фицо.



Западноевропейцы, забыв о принципах свободы слова, уважения иного мнения, открыто переходят к неконституционным способам устранения своих политических конкурентов. Когда-то Европа гордилась приписываемому Вольтеру высказыванию: "Я не разделяю ваших убеждений, но готов умереть за ваше право их высказывать". Ныне же Старый Свет переходит к бесцеремонному выдавливанию из поля политической борьбы неугодных деятелей.



Так, Францию потряс вердикт суда, запрещающий главе фракции "Национального объединения" в парламенте Марин Ле Пен участвовать в президентских выборах 2027 года. Пресса писала, что это было подобно землетрясению в Пятой республике, поскольку рейтинг Марин Ле Пен превышает 38%, а у действующего президента Эмманюэля Макрона – менее 24%. Газеты расценили вердикт как "месть Макрона", который не может выбраться из полосы внутри- и внешнеполитических неудач.



В Москве этот акт "французского правосудия" расценили как агонию либеральной демократии. А Трамп осудил его как "охоту за ведьмами". Напомним, что вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности, подверг жесткой критике антидемократические действия румынских властей, которые просто отменили результаты президентских выборов, где неугодный им кандидат одержал победу.



Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен вопреки существующему мандату присвоила себе право открыто вмешиваться в дела других государств. Она в грубой форме отчитала словацкого премьера Фицо, потребовала от президента Сербии Александара Вучича убрать из правительства вице-премьера, известного своими пророссийскими взглядами. А на днях выяснилось, что многие годы фон дер Ляйен тратила деньги налогоплательщиков на борьбу с политическими оппонентами. Как сообщило австрийское издание EXXpress, деньги брали из фонда, направленного на поддержку экологических организаций, что в итоге в своем заявлении вынуждена была признать Европейская комиссия.



Новый раунд открытой схватки между США и Европой начался 2 апреля, когда Трамп ввел "взаимные пошлины" в отношении многих стран. Фактически он подвел черту под тесными трансатлантическими отношениями, существовавшими длительное время.



Одним из наиболее очевидных признаков кризиса является углубляющийся разрыв между богатыми и бедными слоями населения. Особенно четко это прослеживается в США, где заметно возросло количество миллиардеров, а бедные уже не могут рассчитывать на осуществление так называемой американской мечты – выбиться в люди, то есть "стать состоятельными".



Опубликованные в феврале официальные статистические данные показывают, что за год – с сентября 2023 по сентябрь 2024 года – 10% самых богатых американцев (домохозяйства с годовым доходом не менее 250 тыс. долл.) обеспечили половину всех потребительских расходов в США (около 10 трлн долл.). Тот факт, что 12,7 млн домохозяйств превзошли расходы всего остального населения страны, говорит о многом.



Очевидно, что западный мир вступил в период дестабилизации, чреватой серьезными последствиями для всей системы международных отношений.