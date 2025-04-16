 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 17.04.2025
02:11  Китайская концепция "общего будущего" против Индо-Тихоокеанской стратегии США, - Виктор Пироженко
00:52  Caravan.kz: "За что в Казахстане так не любят своих солдат?" - чем сейчас кормят в армии
00:40  Россия стоит на миграционно-демографическом перепутье, - Илья Ухов
00:32  Саммит стран Центральной Азии и арабских государств Залива состоится 5 мая в Самарканде
00:30  Министры обороны Таджикистана и Ирана договорились укреплять сотрудничество в сфере безопасности
00:24  МВД казахстана прокомментировало слухи о легализации конопли
00:20  Ко Дню Победы: Ветераны Великой Отечественной войны в Кыргызстане
00:17  МК: Сергей Лавров признал существование "пятой колонны" в рядах российской власти
00:11  ЕАЭС формирует общее экономическое пространство и в Большой Евразии, - Дмитрий Нефедов
00:03  Борьба между трампистами и глобалистами ожесточится, - Вениамин Попов
00:00  ВС РФ сломили последний рубеж обороны ВСУ в Курской области – итоговая сводка Readovka за 16 апреля
Среда, 16.04.2025
20:28  ФСБ России предотвратила теракт в досуговом центре Пятигорска
20:26  ОПЕК+ решил сократить предложение нефти в мае
20:23  Халилзад: Депортация афганцев из Пакистана может быть прикрытием для ИГИЛ*
20:12  Муфтият Кыргызстана проведет конкурс на знание ПДД среди религиозных деятелей
20:09  Узбекистан планирует создать свободные торговые зоны на границе с Кыргызстаном
20:06  Мажилис Парламента Казахстана одобрил законопроект О территориальной обороне
20:01  Newsweek: НАТО панически боится возрождения мощи Черноморского флота
19:57  Китай применил мощнейшее оружие против США
13:27  "Мы стоим у поворотной точки". Как Казахстану войти в научную элиту, - Алмаз Шарман
13:17  Мэр Вашингтона утвердила 11 апреля Днем Александра Овечкина
13:11  AsiaToday: Президент Кыргызстана и "многовекторный" торг за недра страны
13:06  Сумы, или Буча 2.0: и вновь британский след, - Владимир Малышев
12:59  Талибы* пришли надолго. Верховный суд РФ 17 апреля рассмотрит приостановку запрета движения, - Александр Князев
12:16  Узбекистан. Город Новый Андижан будет носить имя великого Бабура. Выступление Президента на торжественной церемонии
12:03  В Казахстане интернет-мошенники рассылают фейковые сообщения с "Предупреждение о необходимости незамедлительной уплаты налога"
05:26  ProFinance: Золото превысило $3,250 за унцию. Аналитики делают ставки на 4k
02:20  Евросоюз вновь ввел санкции против Ирана - запретил своим гражданам останавливаться в иранских ...тюрьмах
02:06  ProFinance: Китай считает слишком дорогим маршрут газа из РФ через Казахстан, ближе - через Монголию или СПГ
01:02  Госдеп США решил сэкономить на СНГ $10 лямов - отменил гранты на "продвижение" чего-то бесполезного
00:28  Глава СВР России Сергей Нарышкин еще раз объяснил, что подразумевает мирное решение на Украине
00:03  ВС РФ пробиваются к Осколу на Краснолиманском направлении – итоговая сводка Readovka за 15 апреля
Вторник, 15.04.2025
22:27  DTM: Оренбургский коридор. Почему "деколонизаторы" России помешались на Башкирии?
21:17  Таджикистан: В какие страны экспортирует алюминий ТАЛКО?
21:14  В Джизакской области Узбекистана начали строить первые производственные здания малой АЭС
21:09  Казахстан больше не будет содержать иностранных спортсменов из бюджета
21:05  Китай усиливает связи с Юго-Восточной Азией из-за давления США
21:02  ФСК: Киргизия под прицелом. По следам очередной попытки государственного переворота в Бишкеке
20:59  FT: Евросоюз отложил публикацию дорожной карты по отказу от российского газа
20:18  Бюджет, тайные спонсоры и родственные фонды. Сколько денег тратит Ташкент на пиар "Нового Узбекистана"? - Мехрибон Бекиева
18:44  Казахстан. Как закопать бюджет: Байбек, Сагинтаев, а теперь Досаев
12:31  Тоннель в 750 метров на 400-м километре автодороги Бишкек–Ош построит японская компания
12:27  "МегаФон Таджикистан" планирует установить в крупных городах республики 200 базовых станций стандарта 5G
12:24  МИД КНР рассказал о координации между Китаем и ЕС по вопросу дополнительных американских пошлин
12:20  Коммерсантъ: Лавров не поддержал позицию Токаева о территориальной целостности
12:02  Кыргызстан. Депутат считает, что онлайн-идентификация избирателей может способствовать организации "каруселей"
11:55  ЦБ Узбекистана намерен создать универсальный платежный QR-код при безналичной оплате
11:52  В Казахстане появится первая трехполосная реверсивная дорога
11:50  Турция: молодежь отворачивается от Эрдогана и его партии, - ФСК
10:04  L'Antidiplomatico: причиной гибели мирных жителей в Сумах стала тактика ВСУ
02:25  Известия: Хуситы пообещали усилить интенсивность ударов по ВС США
02:09  В Улан-Удэ за пять миллионов продают яйцо динозавра из Монголии
02:00  В России приживается система самозапретов. За получением кредитов последует оформление сим-карт
01:50  Эмин Агаларов может застроить туристическими комплексами Sea Breeze всю ЦентрАзию
01:38  Историк Сергей Монин: Мог ли СССР победить в войне без американского ленд-лиза
01:05  В Таджикистане отменили уголовное наказание за лайки в соцсетях
00:50  В Средиземном море прошли учения "Мост дружбы-2025" ВМФ России и Египта (видео)
00:23  Редкоземельные элементы Центральной Азии: шкура неубитого медведя? - Дмитрий Орлов
00:15  В Китае рассказали, как Россия переиграла США в Монголии
00:06  НГ: В Афганистане набирает силу новый джихадистский проект
00:00  Помощница президента Узбекистана Саида Мирзиеева взялась за детскую мультипликацию
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Борьба между трампистами и глобалистами ожесточится, - Вениамин Попов
00:03 17.04.2025

Борьба между трампистами и глобалистами ожесточится
Доверие между Америкой и Европой подорвано

Вениамин Попов
Об авторе: Вениамин Викторович Попов – чрезвычайный и полномочный посол, кандидат исторических наук.
16.04.2025

Нынешнее напряжение на Западе многолико, но наиболее ярким его проявлением стал раскол между США и европейскими союзниками. Об этом свидетельствуют недавние слова президента США Дональда Трампа: когда-нибудь "они (европейские страны. – В.П.), возможно, перестанут быть нашими союзниками". Доверие между Америкой и Европой подорвано, это привело к растерянности европейских элит, привыкших ориентироваться на Вашингтон. Они просто не знают, что делать, особенно с учетом курса Трампа в отношении России и его решения ввести дополнительные пошлины практически для всех стран.

Растерянность европейцев привела к выдвижению целого ряда полуфантастических прожектов – от создания единой европейской армии до направления английских и французских войск в Украину. Поляки заговорили о получении атомного оружия.

Даже в Соединенных Штатах исход схватки между сторонниками Трампа и глобалистами еще далеко не определен. Например, выборы в Верховный суд штата Висконсин 1 апреля, по словам Илона Маска, могут определить "будущее страны и всей западной цивилизации". Демократы победили, они намереваются в будущем перераспределить избирательные округа в свою пользу, и тогда республиканцы могут потерять контроль над Палатой представителей Конгресса США.

Маск вложил в избирательную кампанию, по разным оценкам американской прессы, от 20 до 25 млн долл., однако не смог обеспечить нужный ему результат. Это говорит о том, что схватка между сторонниками Республиканской и Демократической партий продолжается, и Трамп пока далек от окончательной победы. Представляется, что борьба между трампистами и глобалистами как внутри США, так и в Западной Европе будет усиливаться. Это, в свою очередь, ослабляет западную цивилизацию в целом. Политологи отмечают, что по мере возрастания накала борьбы заметно усиливаются авторитарные, антидемократические тенденции. Правящие круги прибегают к весьма жестким мерам для сохранения власти, при этом они не останавливаются перед попытками физической ликвидации неугодных оппонентов. Об этом свидетельствуют, например, покушения на Трампа и словацкого премьера Роберта Фицо.

Западноевропейцы, забыв о принципах свободы слова, уважения иного мнения, открыто переходят к неконституционным способам устранения своих политических конкурентов. Когда-то Европа гордилась приписываемому Вольтеру высказыванию: "Я не разделяю ваших убеждений, но готов умереть за ваше право их высказывать". Ныне же Старый Свет переходит к бесцеремонному выдавливанию из поля политической борьбы неугодных деятелей.

Так, Францию потряс вердикт суда, запрещающий главе фракции "Национального объединения" в парламенте Марин Ле Пен участвовать в президентских выборах 2027 года. Пресса писала, что это было подобно землетрясению в Пятой республике, поскольку рейтинг Марин Ле Пен превышает 38%, а у действующего президента Эмманюэля Макрона – менее 24%. Газеты расценили вердикт как "месть Макрона", который не может выбраться из полосы внутри- и внешнеполитических неудач.

В Москве этот акт "французского правосудия" расценили как агонию либеральной демократии. А Трамп осудил его как "охоту за ведьмами". Напомним, что вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности, подверг жесткой критике антидемократические действия румынских властей, которые просто отменили результаты президентских выборов, где неугодный им кандидат одержал победу.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен вопреки существующему мандату присвоила себе право открыто вмешиваться в дела других государств. Она в грубой форме отчитала словацкого премьера Фицо, потребовала от президента Сербии Александара Вучича убрать из правительства вице-премьера, известного своими пророссийскими взглядами. А на днях выяснилось, что многие годы фон дер Ляйен тратила деньги налогоплательщиков на борьбу с политическими оппонентами. Как сообщило австрийское издание EXXpress, деньги брали из фонда, направленного на поддержку экологических организаций, что в итоге в своем заявлении вынуждена была признать Европейская комиссия.

Новый раунд открытой схватки между США и Европой начался 2 апреля, когда Трамп ввел "взаимные пошлины" в отношении многих стран. Фактически он подвел черту под тесными трансатлантическими отношениями, существовавшими длительное время.

Одним из наиболее очевидных признаков кризиса является углубляющийся разрыв между богатыми и бедными слоями населения. Особенно четко это прослеживается в США, где заметно возросло количество миллиардеров, а бедные уже не могут рассчитывать на осуществление так называемой американской мечты – выбиться в люди, то есть "стать состоятельными".

Опубликованные в феврале официальные статистические данные показывают, что за год – с сентября 2023 по сентябрь 2024 года – 10% самых богатых американцев (домохозяйства с годовым доходом не менее 250 тыс. долл.) обеспечили половину всех потребительских расходов в США (около 10 трлн долл.). Тот факт, что 12,7 млн домохозяйств превзошли расходы всего остального населения страны, говорит о многом.

Очевидно, что западный мир вступил в период дестабилизации, чреватой серьезными последствиями для всей системы международных отношений.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1744837380


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев: Важно объединить усилия религиозных лидеров и эффективно использовать потенциал духовной дипломатии
- Олжас Бектенов поручил усилить подготовку к пожароопасному сезону
- Прохождение паводкового периода рассмотрели в Правительстве
- Казахстан и Кувейт нацелены на укрепление инвестиционного и торгового взаимодействия
- Депутаты Мажилиса обсудили вопросы развития национальных видов спорта
- Кадровые перестановки
- Состоялось заседание Комиссии по реализации государственной языковой политики
- Айдарбек Сапаров поручил регионам усилить подготовку к посевной кампании
- Осужден бывший директор ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  