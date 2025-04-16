ЕАЭС формирует общее экономическое пространство и в Большой Евразии, - Дмитрий Нефедов

00:11 17.04.2025 ЕАЭС формирует общее экономическое пространство и в Большой Евразии

На фоне начатых администрацией Трампа тарифных войн ЕЭК договаривается с партнерами об их снижении либо отмене



16.04.2025 | Дмитрий НЕФЕДОВ



Торговые войны администрации Трампа со значительными импортными пошлинами для большинства стран все активнее влияют на внешнеэкономическую политику многих государств, заинтересованных в формировании новых стабильных рынков в зарубежье и внешнеторговых партнеров. В этой связи растет привлекательность долговременного партнерства с ЕАЭС в рамках взаимовыгодных зон свободной торговли (ЗСТ). Не в последнюю очередь – ввиду реальных возможностей использования транзитных маршруты Евразий, обусловленных непростой, мягко говоря, ситуацией на маршруте Южно-Китайское море – Индийский океан – Красное море – Суэцкий канал. Несмотря на тактические успехи американцев и противостоящих им бойцов йеменского сопротивления из движения "Ансар Аллах", ситуация все более напоминает стратегический тупик, серьезно повышающий риски морского судоходства в этой части света. Соответственно, поиск и налаживание альтернативных маршрутов укрепляют как внешнеэкономические, так и политические позиции России / ЕАЭС, расширяя пространство прагматичного диалога.



Напомним, в настоящее время действуют соглашения о зонах свободной торговли (ЗСТ) ЕАЭС с Сербией, Вьетнамом, Ираном. Долгожданное соглашение о свободной торговле между странами ЕАЭС и Исламской Республикой предусматривает отмену импортных таможенных пошлин для более чем 85% товаров, включая зерновые культуры, кукурузу, гречку, шоколад, масло подсолнечное, сталь, удобрения и сельхозтехнику. По оценке ЕЭК, реализация документа, вступающего в силу 15 мая 2025 г., позволит в ближайшей перспективе увеличить взаимный товарооборот с нынешних скромных показателей примерно вдвое, до рекордных 12 млрд. долл. (1)



По имеющейся информации, в первом полугодии с. г. будут заключены аналогичные соглашения с Индонезией и ОАЭ, роль которых в качестве макрорегионального логистического хаба сложно переоценить. До конца года соглашения о создании ЗСТ будут подписаны с Монголией, Египтом, работа по согласованию базовых параметров продолжена с Индией, Таиландом, Мьянмой, Никарагуа, Перу.



Уже сама по себе эта география наглядно показывает растущую мирохозяйственную притягательность Евразийского союза, активно осваивающего новые горизонты сотрудничества. Так, в офисе ЕЭК в конце марта с. г. состоялась встреча министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева с чрезвычайным и полномочным послом Иордании в России Халидом Шавабкой. В Аммане заинтересованы в укреплении взаимодействия с Евразийским союзом в области торговли и инвестиций, что, по мнению сторон, получит наибольший импульс при заключении соглашения о свободной торговле.



"Спасибо большое за вашу готовность. Мы приложим все усилия для того, чтобы максимально оперативно проработать этот вопрос со всеми нашими странами и проинформировать Иорданию о принятом решении", – отметил Андрей Слепнев, отметив также, что заключение такого соглашения вполне соответствует акцентам внешнеэкономической политики РФ-ЕАЭС и Иордании. Согласно официальному коммюнике, также "стороны отметили важность продолжения работы, в том числе по линии ЗСТ, в рамках действующего Меморандума о сотрудничестве между ЕЭК и Правительством Иорданского Хашимитского Королевства, заключенного в 2017 году".



Как заявил в Московской торгово-промышленной палате посол Иордании в Москве Халид Абдулла Краием Шавабка (июль 2024 г.), "в России и ЕАЭС есть много услуг и товаров, в которых Иордания заинтересована. Но и Иордания может многое предложить. Так, в сфере предоставления услуг интернета Иордания является лидером на Ближнем Востоке, а фармацевтическая продукция экспортируется в страны Северной Америки, Азию и Европу. Оливковое масло из Иордании считается одним из лучших в мире благодаря его уникальному вкусу. Развито также производство натуральной косметики, возделывание цитрусовых, фиников, винограда".



Значимость иорданского контекста обусловлена и тем, что Ирак и Иордания в начале 2020-х гг. договорились о создании к концу 2020-х годов железной дороги от (богатого фосфоритами и известного запасами урановой руды) Акашата в провинции Анбар до порта Акаба на побережье Красного моря (протяженностью свыше 500 км). Несмотря на военно-политическую нестабильность, строительные работы ведутся с 2023 года, причем вблизи ирако-иорданской границы с этой линией состыкуется железнодорожная ветка из Багдада. Таким образом, формируется сквозная магистраль Персидский залив – Красное море между иракскими портами в этом заливе (Басра, Фао, Умм-Каср) и вышеупомянутым иорданским портом Акаба, что немаловажно и в связи с подключением Ирака к МТК "Север – Юг".



В более широком контексте, такая ситуация снизит конкурентоспособность пути Красное море – Суэцкий канал и фактически включит Иорданию в данный МТК "Север – Юг", что, в свою очередь, сформирует кратчайший маршрут между РФ-ЕАЭС и Северо-Восточной – Восточной Африкой.



Аналогичные тенденции во взаимоотношениях России – ЕАЭС с Народной Республикой Бангладеш. 26 марта в Москве состоялось заседание совместной рабочей группы по взаимодействию между ЕЭК и правительством южно-азиатской страны под сопредседательством министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК Эльдара Алишерова и первого замминистра торговли НРБ Аиши Актер. Главный итог этого форума – согласие с целесообразностью учреждения ЗСТ.



С заключения в 2019 году Меморандума о сотрудничестве ЕЭК-Бангладеш двусторонний товарооборот "имеет тенденцию к увеличению, рассказал Э. Алишеров: по итогам 2024 г. рост товарооборота превысил 5%, что происходит на фоне темпов роста ВВП ЕАЭС в 4,2% и Бангладеш – в 5,7%, которые выше среднемировых". Традиционными статьями экспорта ЕАЭС в Бангладеш "являются сельхозпродукция, химудобрения, энергоресурсы, металлы, машины и оборудование, а в импорте ЕАЭС из Бангладеш преобладают текстиль, одежда и обувь" (в торговле Союза с этой страной доля РФ свыше 80%, с 2024 г. растет доля Белоруссии в этом показателе).



В свою очередь, Аиша Актер подчеркнула, что "Бангладеш ценит долгосрочный характер взаимодействия с ЕЭК и государствами ЕАЭС. Предлагая бизнесу союза "более полно использовать наш емкий внутренний рынок (180 млн. чел.) для таких товаров как, скажем, продовольствие, аграрное сырье, сельхозтехника, а также развивать бангладешскую портовую инфраструктуру, инфраструктуру переработки и хранения продовольствия". (2)



Стороны, согласно коммюнике, обменялись предложениями по упрощению процедур торговли и развитию логистических цепочек. Это важно и потому, что, МТК "Север – Юг" с 2022 г. используется в торговых взаимосвязях Бангладеш с ЕАЭС / Россией. Столь же важно и то, что бангладешская сторона "подтвердила свой интерес в вопросе создания зоны свободной торговли между ЕАЭС и Бангладеш, что укрепит позиции многих товаров России-ЕАЭС в Бангладеш". Представители ЕЭК "рассказали о потенциальных преимуществах для бангладешских экспортеров в рамках Единой системы тарифных преференций ЕАЭС. Эти льготы будут дополнены при создании ЗСТ". По предварительной информации, переговоры о формировании такой зоны планируется начать в III квартале с. г. (3)



Схожая тенденция и во взаимодействии РФ – ЕАЭС с Камбоджей, проведших в конце февраля переговоры с участием специалистов профильных департаментов Комиссии, официальных и деловых кругов стран обеих сторон. Глава делегации Камбоджи, госсекретарь министерства торговли Камбоджи Текрет Камранг "подтвердила настрой камбоджийской стороны на активный диалог с ЕЭК. И приветствовала разработку совместных проектов и инициатив, улучшающих взаимный доступ производителей на рынки ЕАЭС и Камбоджи. С ориентацией на формирование зоны свободной торговли".



Таким образом, внешнеэкономические (и, соответственно, геополитические) позиции Евразийского союза, как и МТК "Север – Юг" продолжают укрепляться по всем азимутам.



Примечания



(1) Только Казахстан сможет поставлять в Иран до 3 млн тонн пшеницы в год без экспортной пошлины и 1,5 миллиона тонн ячменя без дополнительных издержек. В феврале министр торговли РК А. Шаккалиев отмечал готовность расширить экспорт на иранский рынок на 162 млн долл. и нарастить товарооборот до 3 млрд долл.



(2) Транспортная группа FESCO (РФ) в конце декабря 2023 г. расширила географию регулярной морской линии FESCO Indian Line West между индийским портом Мундра (вблизи границы с Пакистаном) и Новороссийском, связав ее региональными линиями с Бангладеш, Пакистаном и Малайзией. Маршрут из Бангладеш начинается в крупном порту Читтагонг (юго-восток страны – у границы с Мьянмой), откуда контейнеры через транзитный порт Коломбо (Шри-Ланка) прибывают в Мундру. В индийском порту контейнеры перегружаются на судно FESCO и отправляются напрямую в Новороссийск. Общее транзитное время составляет около 45 дней, частота отправок – раз в месяц. Основу импортного грузопотока формируют товары массового спроса и легкой промышленности, экспортного – продукция из древесины, химические грузы (прежде всего химудобрения) и стройматериалы.



(3) Добавим к этому строительство по российскому проекту первой в стране АЭС Руппур, которое, по словам вице-премьера А. Оверчука, практически завершено. Источник - Фонд стратегической культуры

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