 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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МК: Сергей Лавров признал существование "пятой колонны" в рядах российской власти
00:17 17.04.2025

Лавров признал существование "пятой колонны" в рядах власти: "постараются свернуть все достижения"
"Чиновники либеральных взглядов" выдали себя из-за переговоров с США

"Мы вас видим и больше не делаем вид, что не замечаем", - фактически предупредил глава МИД России Сергей Лавров ту часть российской политической элиты, которая жаждет "вернуть все, как было до". Которая мечтает о стране-бензоколонке, обеспечивающей ей сытое и счастливое существование на "благословенном цивилизованном Западе".

Лавров заявил: "У нас есть мощная группа лидеров общественного мнения, которые считают, что отмена санкций будет губительна. Потому что чиновники либеральных взглядов тут же постараются свернуть все эти достижения по импортозамещению, суверенизации нашей экономики, производства, по обеспечению безопасности в тех сферах, от которых зависит развитие государства". Лавров - второй после Путина по известности и авторитету в мире русский политик. И когда он признает, что у нас здесь, среди высшего чиновничества, значит во власти (потому что мелкие клерки вряд ли в состоянии "свернуть достижения"), существует пятая колонна - это дорогого стоит.

Конечно, вся эта пятая колонна мучается от фантомных болей - хочет опять наслаждаться видами озера Комо на своих виллах, отводить детей в самые престижные частные школы Европы, лечиться у лучших западных докторов, пока русская чернь, согнувшись в три погибели, качает для них нефть, вырубает леса, добывает руду. Хочет опять быть за счет безудержной эксплуатации русского народа частью глобального мира. Но этого мира уже нет в том виде, в котором он существовал - боль фантомная. Сейчас, когда едва наметился хоть какой-то диалог с США, у них опять зачесалось, боль усилилась.

Формально они соблюдают лояльность Путину, кивают на все, что он говорит. Некоторые даже чересчур - чтобы уж точно не заподозрили. Но на деле, втихую, саботируют, стараются уничтожить ростки достижений. Потому что "свернуть все эти достижения по импортозамещению, суверенизации нашей экономики, производства, по обеспечению безопасности в тех сферах, от которых зависит развитие государства" - это значит принести Западу Россию на блюдечке с голубой каемочкой. Сказать: смотрите, мы послушные, мы ваши с потрохами, хвостиком виляем, руки лижем, пустите нас обратно в "райский сад".

И одновременно "свернуть все достижения", откатить к состоянию "как было до" - это значит опять обессилить, обезоружить страну. А ведь никакого "улучшения отношений" с Западом в реальности не предвидится. Идут всего лишь осторожные движения по деэскалации с США. Но вот придет вместо Трампа "новый Байден" и что? Европа откровенно готовится к войне с нами.

Поэтому пятная колонна, "чиновники либеральных взглядов", или, прямо говоря, взглядов "под оккупацией нам будет лучше, будем баварское пить" - это реальная угроза. Понимающий это Лавров сделал предупреждение. Раньше такое вслух и на таком уровне не произносилось - будем надеяться, что лед тронулся.

Дмитрий Попов

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1744838220


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