|Ко Дню Победы: Ветераны Великой Отечественной войны в Кыргызстане
00:20 17.04.2025
15 апреля 2025
Бишкек (АКИpress) – В Кыргызстане на сегодняшний день проживает 32 ветерана Великой Отечественной войны, включая блокадников и узников концлагерей.
14 ветеранов являются участниками войны.
Из них по регионам:
Бишкек - 6;
Жайылский район Чуйской области - 3
Аламединский район Чуйской области - 1
Ат-Башинский район Нарынской области - 1
Базар-Коргонский район Жалал-Абадской области - 1
Ноокенский район Жалал-Абадской области - 1
Сузакский район Жалал-Абадской области - 1.
Также в стране проживают 7 несовершеннолетних узников концлагерей: 5 в городе Бишкек, по одному в Жайылском районе и городе Жалал-Абад.
Кроме того, 11 блокадников Ленинграда: 9 в Бишкеке, по одному в Сокулукском районе и городе Балыкчы.
На Великую Отечественную войну 1941-1945 годов из Кыргызстана ушли более 360 тыс. человек. На войне погибли боле 160 тыс. кыргызстанцев.
АКИpress подготовил материал об оставшихся ветеранах ВОВ в Кыргызстане.
Полный текст
https://kg.akipress.org/news:2258726