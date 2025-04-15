Ко Дню Победы: Ветераны Великой Отечественной войны в Кыргызстане

00:20 17.04.2025

15 апреля 2025



Бишкек (АКИpress) – В Кыргызстане на сегодняшний день проживает 32 ветерана Великой Отечественной войны, включая блокадников и узников концлагерей.



14 ветеранов являются участниками войны.



Из них по регионам:



Бишкек - 6;

Жайылский район Чуйской области - 3

Аламединский район Чуйской области - 1

Ат-Башинский район Нарынской области - 1

Базар-Коргонский район Жалал-Абадской области - 1

Ноокенский район Жалал-Абадской области - 1

Сузакский район Жалал-Абадской области - 1.



Также в стране проживают 7 несовершеннолетних узников концлагерей: 5 в городе Бишкек, по одному в Жайылском районе и городе Жалал-Абад.



Кроме того, 11 блокадников Ленинграда: 9 в Бишкеке, по одному в Сокулукском районе и городе Балыкчы.



На Великую Отечественную войну 1941-1945 годов из Кыргызстана ушли более 360 тыс. человек. На войне погибли боле 160 тыс. кыргызстанцев.



АКИpress подготовил материал об оставшихся ветеранах ВОВ в Кыргызстане.



