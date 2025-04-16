Министры обороны Таджикистана и Ирана договорились укреплять сотрудничество в сфере безопасности

00:30 17.04.2025

16 апреля 2025



Министр обороны Республики Таджикистан генерал-полковник Эмомали Собирзода в рамках визита в Иран 15 апреля провел переговоры с министром обороны и поддержки Вооруженных сил Исламской Республики Иран бригадным генералом Азизом Насирзаде, а также с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Алиакбаром Ахмадиеном. Об этом сообщают иранские СМИ.



Как сообщили в Министерстве обороны Ирана, встреча носила конструктивный и дружественный характер. В ходе беседы стороны обсудили широкий спектр вопросов, включая развитие двустороннего оборонного сотрудничества, совместную борьбу с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом оружия и организованной преступностью.



Азиз Насирзаде подчеркнул, что Таджикистан занимает особое место во внешней политике Исламской Республики благодаря историческим, языковым, культурным и религиозным связям. Он выразил удовлетворение тем, что Иран стал первым направлением зарубежного визита Эмомали Собирзоды после назначения на пост министра обороны.



По его словам, устойчивые отношения между двумя странами на протяжении трех десятилетий, регулярные встречи президентов и недавнее подписание 22 двусторонних соглашений служат прочной основой для укрепления взаимодействия в различных сферах, включая оборону и безопасность.



Собеседники также отметили важность координации действий на международной арене, включая в рамках таких структур, как Шанхайская организация сотрудничества. Была выражена заинтересованность в совместных усилиях по предотвращению угроз региональной стабильности.



Эмомали Собирзода, в свою очередь, отметил значительные достижения в ходе сотрудничества с Ираном и подтвердил готовность Таджикистана к дальнейшему расширению взаимодействия в сфере безопасности и обороны. Он подчеркнул, что отношения между странами базируются на поддержке и доверии со стороны руководства обеих стран.



Также в рамках визита состоялась встреча таджикского министра с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Алиакбаром Ахмадиеном. Стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества в сферах политики, экономики, безопасности и обороны.



По итогам переговоров было достигнуто взаимопонимание относительно необходимости активизации двустороннего взаимодействия для обеспечения устойчивого мира и безопасности в регионе.