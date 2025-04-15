Саммит стран Центральной Азии и арабских государств Залива состоится 5 мая в Самарканде

00:32 17.04.2025

Саммит стран Центральной Азии и Залива состоится 5 мая в Самарканде



Саммит стран Центральной Азии и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива состоится 5 мая в Самарканде, заявил министр иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов по итогам встречи с коллегами по этому формату диалога.



Это заявление он сделал по итогам третьей встречи министров иностранных дел стратегического диалога "Центральная Азия - Совет сотрудничества арабских государств Залива".



Бахтиер Саидов охарактеризовал проведение саммита как "важный этап на пути углубления связей между нашими регионами".



Первый саммит "Центральная Азия - Совет сотрудничества арабских государств Залива" состоялся в июле 2023 года в Джидде в Саудовской Аравии.



В ССАГЗ входят шесть арабских государств, имеющих выход к Персидскому заливу: Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Бахрейн, Оман и Катар.



