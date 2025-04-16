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Россия стоит на миграционно-демографическом перепутье, - Илья Ухов
00:40 17.04.2025

Россия стоит на миграционно-демографическом перепутье

Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? "Многонационалию" или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?

Илья Ухов
политолог
16 апреля 2025

Посмотрев на отечественный новостной ландшафт, любой непредвзятый наблюдатель сразу заметит одну особенность – резко возросшую остроту обсуждений миграционных вопросов. Об этом говорят политики и депутаты всех уровней, активно обсуждает экспертное сообщество, рядовые граждане.

Говорят об этом и религиозные лидеры – достаточно вспомнить недавнее выступление патриарха Кирилла на заседании высшего церковного совета РПЦ, где предстоятель Русской церкви прямо заявил об угрозах национальной идентичности из-за неконтролируемой миграции из регионов, которые не входят в традиционный этно-религиозный контур православно-христианской и европейской в своей основе цивилизации.

На самом деле все последние нововведения в миграционной сфере – начиная от ужесточения патентной системы и ограничения найма мигрантов в те или иные профессиональные сферы и заканчивая языковыми вопросами и приемом в школу детей мигрантов – имеют в своей основе одну базовую черту, которая характеризует наше нахождение на миграционно-демографическом перепутье. Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? "Многонационалию" или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?

К сожалению, термином "многонациональный народ России" часто прикрываются многочисленные лоббисты диаспоральных структур, стараясь идеологически обосновать завоз в нашу страну миллионов представителей этносов, которые коренными для нашей страны в ее текущих границах не являются. Этот поток создает на местах свои "параллельные" структуры власти, свою теневую финансовую посредническую систему (аналог ближневосточной системы "хавала"), целую сеть общепита, проживания и даже банно-рекреационных услуг. Последний скандал вокруг московского подпольного банного комплекса только для киргизов, куда не пускали русских, тому подтверждение.

А ведь это только верхушка айсберга – по сути, в стране создан неподконтрольный и не включенный в официальный налоговый оборот экономический сектор. Который генерирует десятки миллиардов рублей прибыли (объем переводов мигрантов в страны Центральной Азии это подтверждает).

При этом на средне-низовом уровне управленческого слоя имеется тенденция к замалчиванию проблем, порождаемых массовой миграцией. Недавним "ценным специалистам" с традиционно большими семьями выдаются от государства квартиры. Причем аргументируют чиновники это наличием гражданства России. Хотя эти "новые граждане", получив гражданство буквально несколько лет назад, зачастую никакого значимого налогового и трудового вклада в нашу экономику не внесли. И выдача им такого мощнейшего "вэлфера", сравнимого с западноевропейскими практиками, выглядит неуважением к коренному населению.

К слову, про Европу. Сталкиваясь с реальностью и недовольством электората, даже лидеры традиционных европейских истеблишментных партий вынуждены озвучивать инициативы по ограничению потока мигрантов. Тот же лидер ХДС/ХСС и будущий канцлер Мерц прямо заявляет о том, что число принимаемых Германией просителей убежища сократится до менее 100 тыс. человек в год. Оно и логично, особенно на фоне кратного роста криминогенности в Германии, причем именно в мигрантской среде. В недавной статье в швейцарской "Нойе Цюрхер цайтунг" приводилась весьма красноречивая статистика, что преступность в среде просителей убежища более чем в 2,5 раза выше, чем в среднем по стране (при численности в 17% от общего населения, они ответственны за 42% всех насильственных преступлений в Германии).

Приведенные выше аргументы говорят нам о том, что идеология насильственного насаждения "многонационалии" с "фестивалями плова" и раздачей квартир недавним мигрантам не принесет социальный мир и спокойствие в Россию. Но подстегнут замещение коренного населения и резкую (в первую очередь исламистско-салафитскую) радикализацию, формирование параллельных структур управления и гетто в местах проживания мигрантов.

Выход может быть только в форсированной этно-культурной ассимиляции с резким повышением уровня репрезентации в общественном сознании русского и других коренных народов России, имеющих свои национальные территории только в наших границах и ни в каких иных местах.

Если уж необходимо на текущем треке решать экономические вопросы, то это нужно делать двумя способами. Первый и основной – вахтовый целевой набор, жесткий контроль и запрет на релокацию семей и получение гражданства. Если же мигрант решил переехать – то он должен обладать ценными трудовыми навыками и самое основное, он должен быть готов влиться в русский "плавильный котел". Без диаспор, без навязывания своих "древних обычаев" в наших городах и селах. Хочешь переезжать в Россию на ПМЖ – изволь стать русским. По культуре, языку и вере. Вера должна играть все большую роль в ассимиляции миграционных потоков. К слову, сторонники "ордынства" часто любят указывать на роль служилых татарских или черкесских родов в русской аристократии. Однако они становились полноценной частью высшей русской имперской элиты после принятия русской идентичности и православия.

Путь к гармонизации миграционной политики России в новых условиях, таким образом, заключается в переходе на вахтовый бессемейный набор, ревизию системы выдачи гражданства, отказ от "многонациональной" риторики и идеологии и примат русской этно-культурной матрицы для желающих жить в нашей стране.

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Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1744839600


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