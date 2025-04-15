Caravan.kz: "За что в Казахстане так не любят своих солдат?" - чем сейчас кормят в армии

00:52 17.04.2025

"За что в Казахстане так не любят своих солдат?" - чем сейчас кормят в армии



Депутаты считают, что количество и качество питания, которое получают сегодня казахстанские военнослужащие в армии, во многом не соответствует нормам и необходимой затратной стоимости.



16 Апреля



Отсюда – массовые отравления солдат, возврат негодных продуктов поставщикам и, главное, нездоровая обстановка. В ситуации разобралась корреспондент медиапортала Caravan.kz.



Здоровьем казахстанских солдат озаботились депутаты Мажилиса парламента РК, которые обратились с этим вопросом к премьер-министру РК Олжасу Бектенову, призвав его немедленно решить проблему, которая напрямую влияет на здоровье, выносливость военнослужащих и их боевую готовность.



- Предметом нашего депутатского запроса является вопрос повышения стоимости общевойскового пайка. Несмотря на тот факт, что еще в 2016 году совместным приказом четырех силовых ведомств была утверждена методика расчета стоимости продовольственных пайков военнослужащих, пересмотр тарифа происходит только после неоднократных обращений депутатов, - заявила мажилисвумен Айгуль Куспан.



По ее словам, в 2022 году депутаты снова поднимали этот вопрос, и в результате стоимость пайка была повышена с 1 713 до сегодняшних 2 250 тенге.



- Вместе с тем уполномоченные органы обещали усовершенствовать методику расчета и актуализировать стоимость войскового пайка. Однако ситуация не изменилась по сей день. Новой методики нет, а действующую просто не используют. Хотя, даже согласно действующей методике, стоимость пайка должна быть на 40 % выше и составлять порядка 3 150 тенге. Как можно обеспечить качественное питание при таком дефиците? – спрашивает Айгуль Куспан.



И дело, кажется, не только в деньгах, ведь на такую сумму вряд ли можно позволить себе что-то действительно питательное, калорийное и вкусное.



Любопытно, что пару лет назад один рыбак из Ленинградской области в своих социальных сетях поделился вкусовыми ощущениями от солдатского сухпайка казахстанского военнослужащего, который ему довелось попробовать в начале 2023 года. Назывался он "Индивидуальный рацион питания общевойсковой. Норма 17. Меню 1".



И впечатления, скажем так, были им высказаны не совсем лестные.



Так, завтрак состоял из каши перловой 250 г, икры кабачковой 100 г, повидла яблочного 20 г, пакетика растворимого кофе, трех пакетиков сахара по 10г. И галет.



- Пока разогревал перловку с говядиной - пил кофе. Вкус – так себе, ниже среднего. А перловка… Ел ее и думал: "За что же они так не любят своих солдат?". Ведь казахи в еде – волшебники. Там просто не умеют плохо готовить. Может, у нас, в России, эту перловку заказывали? Сухая, безвкусная. Обед я не смог доесть. На ужин – каша гречневая с мясом говядины 250 г, снова большой пакет с галетами, пакетик черного чая, то же яблочное повидло и три пакетика сахара. Но кашу я уже запивал домашним десертом из фляжки, - поделился пользователь.



При этом любопытно, что в армиях зарубежных стран, например, являющихся членами НАТО, питание солдат является предметом тщательного планирования и стандартизации. Не так давно альянс опубликовал на своем официальном сайте детальный обзор продовольственных пайков, которые разрабатываются для военнослужащих различных стран блока. И, что необычно, в данном документе подчеркивалась необходимость учитывать не только культурные, но даже религиозные предпочтения военнослужащих, включая предоставление халяльных или кошерных вариантов питания. И в сухпайках тоже. При этом итальянские сухпайки могли включать пасту, а американские - предлагать широкий выбор типичных американских блюд.



В качестве общего примера – рацион польских военнослужащих, который обязательно одинаков для солдат и офицеров. Так, в польской армии суточный рацион питания состоит из трех основных приемов пищи и перекусов. Завтрак может включать хрустящие хлебцы, бекон и варенье из черной смородины, обед - гуляш или мясные консервы, ужин - тефтели в собственном соусе. Кроме того, в рационе предусмотрены перекусы, включающие фрукты, овсяные батончики и шоколад, а также горячие напитки вроде шоколада, кофе и чая.



В армии обороны Израиля пищевой рацион солдат и офицеров также не имеет различий, даже если они обедают в разных столовых. Там всем военнослужащим предоставляется одинаковое питание, хотя бойцам элитных частей, таким как летчики, моряки и подводники, доступно более калорийное меню. В процессе разработки рационов участвует главный армейский повар, главный военный диетолог и даже военный раввин. При этом в пятничные и праздничные вечера в израильской армии обязательно подаются мясные блюда и рыба, а также красный виноградный сок.



Что касается казахстанских военнослужащих, то они, как утверждают депутаты Мажилиса, "ежедневно должны получать 48 видов продуктов – от мяса до овощей и фруктов". Вот только с учетом нынешних финансовых ограничений, по словам мажилисменов, "поставщики часто вынуждены экономить и заменять продукты на более дешевые аналоги".



- Так, сычужный сыр заменяется сырным продуктом, молоко – на молокосодержащий продукт, а сливочное масло – на спрэды, стоимость которых в разы ниже натуральных товаров. И подобные компромиссы влияют на качество питания, а, следовательно, на здоровье солдат. Мы уже наблюдаем нарастающие проблемы – в 2024 году более 30 тонн продуктов было возвращено поставщикам, и количество нарушений договорных обязательств со стороны поставщиков увеличилось на 46 %, - говорит мажилисвумен Айгуль Куспан. К сожалению, все это приводит к печальным последствиям.



Только с августа 2024 по январь 2025 года было зарегистрировано 3 факта массового отравления военнослужащих. Из них 39 – в Темиртау, 20 – в Сарыозекском гарнизоне, 40 – в Шымкентском гарнизоне. Силовые органы и предприниматели с прошлого года неоднократно обращали внимание уполномоченного органа по бюджетному планированию на необходимость повышения стоимости пайка, однако вопрос до настоящего времени не решен, - сетует Куспан.



Сейчас депутаты снова настаивают на необходимости для Минобороны дополнительно изыскать 10,2 миллиарда тенге. Из них для Национальной гвардии – 4,8 миллиарда, для КНБ – 4,6 миллиарда, для СГО – 505 миллионов, МЧС – 316 миллионов, чтобы увеличить стоимость пайка на текущий год.



- Финансирование должно быть пересмотрено безотлагательно, и ресурсы для этого необходимо найти немедленно, - говорит депутат Айгуль Куспан.



Добавляя, что "требуется механизм, обеспечивающий регулярную корректировку стоимости пайка с учетом инфляции и роста цен, который должен быть внедрен до обсуждения бюджета на предстоящий период".



И, наконец, по мнению мажилисвумен, "важно не только увеличить расходы, но и гарантировать, что выделенные средства в полном объеме дойдут до солдат".



- Контроль над организацией питания должен стать прозрачным, эффективным и непрерывным. Для этого необходимо задействовать общественные организации, такие как "Совет солдатских матерей" и "Сердца матерей", а также внедрить автоматизированные системы мониторинга, - заключила Айгуль Куспан.



Автор: Ольга Шишанова