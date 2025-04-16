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Четверг, 17.04.2025
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Китайская концепция "общего будущего" против Индо-Тихоокеанской стратегии США, - Виктор Пироженко
02:11 17.04.2025

Китайская концепция "общего будущего" против Индо-Тихоокеанской стратегии США
Председатель КНР Си Цзиньпин посетил Вьетнам, Малайзию и Камбоджу

16.04.2025 | Виктор ПИРОЖЕНКО

Прошло почти три месяца второго президентства Трампа, но пока не наблюдается какой-то прорывной активности в дипломатических и военных усилиях США в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР), которая принципиально отличалась бы от подходов к Китаю администрации Байдена.

На данный момент в Белом доме сосредоточились в основном на внутренних реформах, ликвидации торгового дефицита с помощью тарифов и урегулировании конфликтов на Украине и Ближнем Востоке.

Учитывая фактически запретительные тарифы на ввоз китайской продукции в США на фоне отложенной торговой войны против остальных стран, антикитайский настрой Трампа по-прежнему является главным мотиватором внешней политики США.

На этом фоне Пекин предпринимает упреждающие усилия по развитию отношений со своими соседями по региону для нейтрализации рисков от нового витка геополитической конкуренции с США.

Последняя новость о действиях Вашингтона на Азиатско-Тихоокеанском направлении – это посещение министром обороны США Хегзетом Индо-Тихоокеанского командования США и военной базы на Гуаме. Начиная с 24 марта, он также посетил Филиппины и Японию. До этого госсекретарь Марко Рубио встречался с главами МИД стран "Четверки", а президент Трамп – с премьер-министрами Японии и Индии (в феврале).

Похоже на то, что Вашингтон пытается в спешном порядке закрыть все второстепенные "фронты" во внешней политике, а пока прощупывает готовность своих основных союзников в регионе следовать за США в новом витке противостояния с Китаем. Видимо, сейчас идет сокращение ресурсов на второстепенных направлениях – в Европе (в частности, попытки "красиво" выйти из украинского кризиса) и на Ближнем Востоке – и сосредоточение их в Индо-Тихоокеанском регионе на главном "китайском" направлении.

Ту Лан – замдиректора Азиатско-Тихоокеанского института в Китайском институте международных исследований считает, что Индо-Тихоокеанская стратегия в текущее президентство Трампа будет характеризоваться утилитарным подходом к альянсам и партнерским отношениям США со странами ИТР. Военное сотрудничество США с союзниками и партнерами будет углубляться, но администрация Трампа "попросит Японию, Южную Корею и Австралию разделить с ней расходы на оборону и обменяет экономические выгоды на безопасность".

Произойдет оптимизация военного присутствия США в ИТР, но в целом оно будет усилено в том числе за счет расширения присутствия на передовых базах на Гуаме и Филиппинах. Эксперт считает, что будут развернуты такие системы наступательного вооружения, как ракеты средней дальности, ускорится вооружение союзников и партнеров США (а также морских членов АСЕАН) и увеличится количество совместных учений и тренировок со странами региона.

В области торгово-экономических отношений США Стратегия "может включать в себя передачу эстафетной палочки в виде тарифов странам Азиатско-Тихоокеанского региона для изменения правил региональной торговли и содействия реорганизации производства".

Т. е. Японии, Южной Корее, Индии и странам АСЕАН Вашингтон предложит снизить свою зависимость от Китая, а США будут стремиться к главенству в энергетике и контролю над региональными цепочками поставок.

Таким образом, исторически получилось, что Обама первый предложил идею переориентации военных ресурсов США на Индо-Тихоокеанский регион для сдерживания Китая, Трамп в свой первый президентский срок теоретически оформил Индо-Тихоокеанскую стратегию, а Байден превратил ее из теоретической концепции в механизм согласования действий с союзниками и партнерами США в области науки, технологий и безопасности с помощью таких многосторонних механизмов, как "Четверка", AUKUS, а также в формате сотрудничества между США, Японией, Южной Кореей и Филиппинами.

Таким образом, Трамп вынужден будет учесть наработки предыдущей администрации в ИТР, которая пыталась окружить Китай сетью проамериканских союзов и партнерств и в то же время каким-то образом поставить Индо-Тихоокеанскую стратегию на службу идее "Америка прежде всего", которая предполагает зачастую противоположные подходы – односторонность и неопределенность.

В складывающейся ситуации, в частности в условиях торговой войны с США, Китай вырабатывает свою стратегию противодействия антикитайской Индо-Тихоокеанской стратегии Трампа. Ее ядром станет концепция общего будущего Китая с соседними странами региона, о чем говорилось на центральном совещании в Пекине по работе с сопредельными странами.

Было подчеркнуто, что в отношениях с сопредельными странами Китай продолжит следовать доброжелательности и инклюзивности; будет развивать дружественное сотрудничество для совместного развития и подъема.

В этом смысле примечательно обширное турне председателя КНР Си Цзиньпина во Вьетнам, Малайзию и Камбоджу.

Все три страны представляют для Китая особый интерес как каналы обхода повышенных тарифов (еще с первого срока Трампа) при экспорте своей продукции в США. Частичный перенос китайского производства, например, во Вьетнам добавлял какую-то стоимость к продукции, и она экспортировалась в США как вьетнамский товар. Данная схема была выгодна КНР и ее партнерам.

Противодействуя этой схеме, США повысили тарифы на вьетнамскую продукцию на 46%. Тарифами затронуты 64,3% от общего объема экспорта Вьетнама в США в 2024 г. и примечательно, что в основном пострадает электроника (компьютеры, смартфоны, фотоаппараты, видеокамеры и пр.) – 28,6%, а также текстиль и производство обуви – 21,9% от общего объема экспорта в США соответственно, а это традиционные статьи китайского экспорта.

Аналогичная ситуация с Камбоджией и Малайзией. На импорт из Камбоджи США ввели 49% тарифа, из Малайзии – 24%, но в Вашингтоне подразумевают, что это налог именно на китайский импорт в США под видом камбоджийской и малайзийской продукции.

Кроме того, Малайзия важна для КНР в плане предотвращения возможной морской блокады китайской внешней торговли со стороны США. Она занимает один из берегов Малаккского пролива, через который проходит основной объем морской торговли КНР с важными рынками – ЕС, регионом Персидского залива и Африкой.

Также важно было согласовать действия Китая и Вьетнама в условиях возможных попыток США втянуть Ханой в антикитайские акции.

Си Цзиньпин в подписанной им накануне визита 14-15 апреля во Вьетнам статье для вьетнамского печатного органа ЦК КПВ газеты "Нянзан" заявил, что Китай и Вьетнам должны активизировать усилия по всем направлениям, чтобы построить китайско-вьетнамское сообщество с общим будущим, "решительно защищать многостороннюю торговую систему, стабильные глобальные производственные цепочки и цепочки поставок, а также открытую международную среду, основанную на сотрудничестве".

Си Цзиньпин предложил шесть мер по углублению строительства китайско-вьетнамского сообщества с общим будущим, которые включают в себя укрепление стратегического взаимного доверия на более высоком уровне, создание более надежного барьера безопасности, более тесное многостороннее сотрудничество и более мирное взаимодействие на море.

Примечательно, что стороны подчеркнули особый характер отношений между Китайской Народной Республикой и Социалистической Республикой Вьетнам, основанных на "общих идеалах", и братские отношения между компартиями двух стран, разделяющих одинаковую идеологию.

За скобками официальных отчетов остались темы территориальных споров в Южно-Китайском море. Судя по упоминаниям принципа "более мирного взаимодействия на море", данный вопрос также обсуждался. Но эту проблему Вьетнам мудро предпочитает решать иными методами, нежели, например, Филиппины.

Ханой не афиширует разногласия с Пекином по данному вопросу и изолирует территориальные споры от иных вопросов взаимовыгодного сотрудничества с Пекином, чтобы не давать внерегиональным силам возможностей вмешиваться в двусторонние китайско-вьетнамские отношения.

По итогам визита председателя КНР во Вьетнам подписаны 45 двусторонних документов о сотрудничестве между Китаем и Вьетнамом в таких областях, как связь, искусственный интеллект, таможенный контроль и карантин, торговля сельскохозяйственной продукцией, культура и спорт, средства к существованию, развитие человеческих ресурсов и СМИ.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1744845060


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