Самоопределение и целостность: противоречие или баланс? - Данияр Ашимбаев

11:31 17.04.2025

Самоопределение и целостность: противоречие или баланс?



Д.Ашимбаев: Казахстан, вполне понимая аргументы России по Украине, тем не менее, придерживается принципа отказа от пересмотра границ на постсоветском пространстве. Собственно, в этом нет конфликта между Москвой и Астаной, как это многие пытаются представить



Данияр Ашимбаев, 16 апреля



Любое выступление российских официальных лиц, в котором упоминается Казахстан, сразу вызывает у некоторых наших сограждан весьма бурную реакцию.



Вчера в интервью "Коммерсанту" Сергей Лавров сказал, что он не согласен с президентом Токаевым по поводу соотношения права наций на самоопределение и принципа территориальной целостности государства.



Дискуссия эта, конечно, уже давно не академическая, а очень даже политизированная, поскольку принципы и правда друг другу противоречат, но при этом и достаточно взаимоувязаны. Речь идет прежде всего о том, чтобы многонациональные государство уважали права всех национальностей, проживающих на его территории и являющихся его гражданами. Мы говорим, прежде всего, об адекватной и недискриминационной национальной политике, в первую очередь - в языковой сфере. Им обычно противопоставляют интересы крупнейшего этноса, но нужно понимать, что исторически государства возникли несколько раньше "государствообразующих наций", а практика радикальных решений национального вопроса была осуждена Нюрнбергским трибуналом и многочисленными резолюциями ООН.



То есть, право наций на самоопределение - это не обязанность, но оно актуализируется при национальной и языковой дискриминации. И государство, отстаивая право на территориальную целостность, должно не давать повод ставить ее под сомнение. Такой подход исключает противоречие между принципами ООН.



Очевидно, что российская сторона, рассматривая данный вопрос, исходит из конкретной ситуации на Украине, сложившейся после путча 2014 г. и последовательного срыва последующих переговоров.



Казахстан, соответственно, экстраполирует универсальность принципа самоопределения, исходя из своей внутриполитической повестки, направленной на постепенную национально-языковую интеграцию народа страны, а также на значимость принципа территориальной целостности для мирового сообщества в целом. При этом, нужно отметить, что конкретная трактовка данной темы входит в диссонанс с политическими намерениями союзных стран. Так, исходя из принципа территориальной целостности и принципа "одного Китая" Казахстан признает право КНР на Тайвань, чем недовольны США и ЕС. Казахстан не признает государственность Турецкой Республики Северного Кипра, что вызывает недовольство Анкары. Заметим, что на недавнем саммите в Самарканде, главы государств региона подписали декларацию, которая подтверждала целостность Кипра.



Понятно, что Казахстан, вполне понимая аргументы России по Украине, тем не менее, придерживается принципа отказа от пересмотра границ на постсоветском пространстве. Собственно, в этом нет конфликта между Москвой и Астаной, как это многие пытаются представить. Обе стороны прекрасно понимают друг друга и эта дискуссия никак не влияет на союзные отношения.



Второй важный аспект проблемы - фактор безопасности. Казахстан высоко оценивает важность стратегической и коллективной безопасности, активно участвуя в работе ОДКБ и ШОС, исходя из принципа наличия общих угроз (терроризм, наркобизнес, радикализм) и совместной работы с соседями по противодействию и - особо отметим - совместному противодействию. Казахстанское руководство неоднократно высказывалось по поводу стратегической значимости евразийской безопасности.



Понятно, что превращение Украины в "Анти-Россию", т.е. подчинение ее политики интересам США и ЕС, конфронтационным по отношению к нашему стратегическому союзнику, включая планы по размещению военных баз, принципиально противоречит внешней политике нашей страны.



В то же время Астана лишний раз не высказывается по украинской ситуации - с тем, чтобы не плодить деструктивные дискуссии в нашем и без того истеричном общественном мнении.



Отметим, что Касым-Жомарт Токаев неоднократно указывал на незаконность и бессмысленность санкционного противостояния, указывал западным лидерам на невозможность военного поражения России и призывал к сдержанности в оценках.



Казахстан, чья экономика намного менее самодостаточна, нежели российская, вынужден соблюдать западные санкции, чтобы не поставить себя под угрозу.



Одновременно Токаев регулярно напоминает Западу, что сворачивать экономическое и гуманитарное сотрудничество с Россией не собирается, поскольку стратегический союз с РФ для Казахстана является исторически обусловленным, взаимовыгодным и жизненно важным.



Президент четко пояснил: " Казахстан не является "антиРоссией", мы твердо придерживаемся курса на всестороннее сотрудничество с Россией".



Напомню, что из всех возможных государств мира Украина для Казахстана является предельно недружественным государством. С ее территории и, вполне очевидно, при активном участии государственных органов, в Казахстане распространяются массовые мошеннические схемы и наркобизнес. Наносятся удары по критически важной для Казахстана экономической инфраструктуре. Широко используется информационная война, направленная на разжигание межнациональных конфликтов и дискредитацию казахстанского руководства и его политики.



Заметим, что часть нашего информационного пространства, поддерживающая Украину, практически полностью является получателями западного финансирования и частью большой деструктивно-провокационной информационно-агитационной системы, которая несет Казахстану - в чуждых нам интересах - исключительно дестабилизационную и конфронтационную повестку.