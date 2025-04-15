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Венгрия приняла 15-ю поправку в Конституцию, узаконившую существование только двух полов
11:34 17.04.2025

Парламент Венгрии принял 15-ю поправку к конституции
Парламент Венгрии узаконил существование только двух полов

БУДАПЕШТ, 14 апр - РИА Новости. Парламент Венгрии на заседании в понедельник принял 15-ю поправку к конституции, которой узаконил существование только двух полов.

Трансляция заседания велась на сайте парламента. Поправку поддержали 140 депутатов из 199, против были 21. Для принятия необходимы были две трети голосов. Проект поправки был внесен правящей венгерской партией "Фидес".

"Основой семейных отношений является брак и отношения между родителями и детьми. Человек может быть либо мужчиной, либо женщиной. Отец - мужчина, мать - женщина", - теперь гласит соответствующая статья Конституции Венгрии.

Кроме того, парламент также поддержал запрет на производство, использование, распространение и популяризацию наркотиков в Венгрии.

Поддержку двух третей депутатов получило также предложение правящей партии прописать в конституции, что "право детей на надлежащее физическое, умственное и духовное развитие" имеет приоритет перед всеми остальными правами, кроме права на жизнь. На основании этой поправки могут быть запрещена ЛГБТ*-парады в Венгрии.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что в Будапеште больше не будут проводиться ЛГБТ*-парады, ранее возглавляемые экс-послом США в Венгрии Дэвидом Прессманом, который является открытым геем.

*Движение признано экстремистским и запрещено в России.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1744878840


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