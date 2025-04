Война США против Китая из торговой превращается в санкционную, - Валентин Катасонов

11:46 17.04.2025 Война США против Китая из торговой превращается в санкционную

Перетянув Индию на свою сторону, Белый дом рассчитывает не только усилить антикитайский фронт, но одновременно нанести сильнейший удар по БРИКС



17.04.2025 | Валентин КАТАСОНОВ



Тема импортных тарифов, которые вводит 47-й президент США против других стран, – на сегодняшний день главная в мировых СМИ. Особенно "горячей" является тема импортных тарифов США против Китая. Все начиналось со сравнительно умеренной величины в 10 процентов (февраль 2025 года). Затем началась игра на повышение. Сначала до 20%, потом до 54%, потом до 104%. Наконец, после очередной "ответки" Пекина импортный тариф США на китайские товары взлетел до 145%. Но и этого мало. Только что (16 апреля) пришла новость о том, что Белый дом готовится наказать Китай импортной пошлиной в размере аж 245 процентов!



Значения импортных тарифов США и по товарам других стран неслабые. Так, на сегодняшний день наиболее высокие тарифы по товарам из следующих стран: Камбоджа (49%), Вьетнам (46%), Таиланд (36%), Тайвань (32%) и ЮАР (30%).



Соединенные Штаты в прошлом не раз прибегали к протекционизму для защиты и оживления своей экономики. Считается, что наиболее высокими были тарифы во времена президента Авраама Линкольна. В марте 1861 года Конгресс США принял закон о введении тарифа Моррилла (по имени его разработчика). Указанный тариф, по некоторым оценкам, был самым высоким в истории страны: пошлины на железные изделия были значительно выше 50%, в среднем тариф составлял около 47%. Данный тариф сыграл решающую роль в индустриализации американской экономики.



Также высоким считается тариф Смута - Хоули – по именам авторов закона Рида Смута и Уиллиса Хоули. Закон по данному тарифу был принят в июне 1930 года в качестве средства защиты американской экономики от начавшегося мирового кризиса. Предусматривалось увеличение импортных пошлин до 60% почти для 900 товаров (примерно 25% всего товарного ассортимента американского импорта). С некоторыми коррективами он действовал до начала Второй мировой войны.



Специалисты знают, что 100 процентов – предел импортного тарифа (за редкими исключениями). Это уже фактический запрет на ввоз товара (товаров). Раньше во внешней торговле очень широко использовали инструменты протекционизма, которые называли нетарифными. Это запрет на ввоз, квотирование (определение предельно допустимого количества импортируемых товаров), лицензирование импорта, технические, экологические и санитарные стандарты. Они и сейчас используются, но некоторые не приветствуются Всемирной торговой организацией. Прежде всего, прямые запреты на импорт (равно как и на экспорт). Раньше такие запреты называли бойкотами, эмбарго, торговыми блокадами. Теперь это принято называть торговыми санкциями. Так, после 24 февраля 2022 года США и их союзники стали вводить запреты на экспорт и импорт по торговле с Российской Федерацией. И у них, и у нас такие запреты обычно называют торговыми санкциями.



Вот и Трамп, объявив об импортных тарифах против китайских товаров, превышающих 100 процентов, фактически дал старт санкционной войне против Китая. Только санкционная война Вашингтона против Китая существенно отличается от санкционной войны против России, которую начал Джо Байден. Обороты российско-американской торговли и до 24 февраля 2022 года были достаточно скромными, поэтому ни США, ни Россия не ощутили сильного эффекта от санкций. Кстати, Москва не посчитала даже нужным ответить Вашингтону встречными торговыми санкциями.



Другое дело нынешние антикитайские санкции Трампа. Встречные пошлины Поднебесной, которые превысили 100 процентов (на данный момент они равны 125%), следует также считать запретительными. Следовательно, их можно квалифицировать как встречные санкции. Так что Америке также будет очень больно. Фактически может обнулиться гигантский экспорт Поднебесной в США, который в прошлом году составил почти 525 млрд долларов. Торговая война между США и Китаем еще не успела начаться, а уже превратилась в санкционную.



Кстати, некоторые санкции против Китая США вводили и раньше. Впрочем, не всегда меры против Поднебесной назывались именно словом "санкции". Например, власти США в последние годы стали требовать выхода китайского капитала из ряда американских компаний по причинам национальной безопасности.



Еще в первый срок своего пребывания в Белом доме Трамп подписал Закон об ассигнованиях на национальную оборону на 2019 финансовый год (NDAA 2019), запрещающий использование оборудования Huawei и ZTE федеральным правительством США из соображений безопасности. В августе 2019 года Министерство финансов США признало Китай валютным манипулятором; в результате Китай был исключен из списка участников государственных закупок США.



12 ноября 2020 года президент Дональд Трамп подписал распоряжение под названием "Борьба с угрозой, исходящей от инвестиций в ценные бумаги, которые финансируют военные компании коммунистического Китая". Распоряжением был введен запрет всем американским инвесторам инвестировать в ценные бумаги компаний, определенных Министерством обороны США как "военные компании коммунистического Китая" (тогда в списке фигурировали 44 китайские компании).



Уже не приходится говорить, что после того, как Вашингтон и его союзники организовали мощную санкционную войну против Российской Федерации (после 24 февраля 2022 года), заработал механизм так называемых "вторичных" санкций (в отношении тех компаний и организаций, которые оказывали и оказывают содействие в обходе антироссийских санкций). Ряд китайских компаний также попали под действие вторичных санкций. Так, в октябре 2023 года Министерство торговли США внесло 42 китайские компании в санкционный список за поставку России микроэлектроники для систем наведения ракет и беспилотников



Вернемся в сегодняшний день. Wall Street Journal только что опубликовал статью "U.S. Plans to Use Tariff Negotiations to Isolate China" ("США планируют использовать переговоры по тарифам для изоляции Китая"). В ней раскрывается план Трампа по ведению санкционной войны против Поднебесной. Десятки стран рассчитывают сесть за стол переговоров с Вашингтоном и добиться пересмотра анонсированных хозяином Белого дома импортных пошлин. Кто-то даже надеется вернуться к тем символическим тарифам, которые действовали до возвращения Трампа в Белый дом. На самом деле Трамп не собирался и не собирается что-то радикально менять в отношениях с другими странами. За исключением одного: они должны стать на сторону Вашингтона в санкционной войне с Китаем. В статье Wall Street Journal отмечается, что у Трампа лишь один геополитический противник – Китай.



Трамп отвел три месяца на переговоры с другими странами и уверен, что большинство из них в конце концов согласятся пожертвовать своими отношениями с Китаем. Ради того, чтобы избавиться от высоких пошлин Вашингтона и сохранить доступ своих товаров на американский рынок.



В статье WSJ говорится: "Белый дом планирует провести переговоры с более чем 70 странами, чтобы убедить их запретить Китаю перевозить товары через их территории. Также Белый дом хочет добиться запрета на размещение китайских компаний на территории этих стран для обхода американских тарифов и предотвратить доступ дешевых китайских промышленных товаров в их экономики". Если верить статье, то Трамп действительно задумал санкционную войну против Китая. Еще в первый срок своего пребывания в Белом доме Трамп ввел дополнительные пошлины на многие китайские товары. Но Китай научился обходить американские тарифы, перенаправляя свои товары в Америку через третьи страны, для которых в Америке был "зеленый свет". Одна из таких транзитных стран – Вьетнам. Вашингтон уже провел предварительные переговоры с Ханоем и тот дал обещание, что будет строго следить за тем, чтобы китайские товары отныне не проходили транзитом через Вьетнам. Не знаю, насколько это верно, но наблюдатели оценили это так: Ханой встал не на сторону Пекина, а на сторону Вашингтона. Ханой рассчитывает, что Вашингтон избавит Вьетнам от пошлины в 46%.



Как отмечает WSJ, автор этого плана – министр финансов Скотт Бессент. Он считает, что главными союзниками США в санкционной войне против Китая станут Великобритания, Австралия, Южная Корея, Индия и Япония. Наблюдатели обращают внимание на то, что Китай постарается санкционному давлению США противопоставить консолидацию стран, входящих в такие объединения, как БРИКС, ШОС, ЕврАзЭС. Это понимают и в Вашингтоне. Особое внимание Трамп и его команда отводят Индии (недаром Бессент заранее включил Индию в список ближайших союзников). Исходный тариф для Индии – 26%, цена вопроса немалая. Перетянув Индию на свою сторону, Вашингтон рассчитывает не только усилить антикитайский фронт, но одновременно нанести сильнейший удар по БРИКС. На данный момент БРИКС никаких официальных заявлений по поводу инициированной Трампом торгово-санкционной войны не делал. Источник - Фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1744879560





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Мажилис одобрил законопроект об эндаумент-фондах в первом чтении

- Олжас Бектенов обсудил с главой CITIC Construction Ян Цзяньцянем сотрудничество в сфере развития инфраструктуры

- Самоопределение и целостность: противоречие или баланс?

- Ход реализации энергетических проектов рассмотрели в Правительстве

- Страны Центральной Азии и Залива укрепляют межрегиональное партнерство

- "Ак жол" предлагает амнистию капиталов в условиях геошторма

- Серик Жумангарин встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР Хань Чуньлинем

- В Астане стартовал II Центрально-Азиатский медиафорум

- Новые правила ЭЦП создают проблемы МСБ