МИД России: В Туркменистане продолжается награждение юбилейными медалями "80 лет Победы"

13:23 17.04.2025

В Туркменистане продолжается награждение юбилейными медалями "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".



15 апреля от имени Президента Российской Федерации В.В.Путина советник-посланник Петр Щукин вручил награды проживающим в Ашхабаде ветеранам и труженикам тыла.



В декабре прошлого года Михаил Михайлович Хачатуров отметил 106-летие. В 1942 году он был призван в ряды Красной Армии, воевал в составе 1-го и 2-го Украинских фронтов. За доблестную и самоотверженную службу был удостоен Ордена Отечественной войны II степени и представлен к званию "Героя Советского Союза".



Валентина Яковлевна Жердева служила в артиллерийских войсках, управляла огнем зенитных орудий. За проявленную храбрость в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками удостоена множества наград, в том числе Ордена Великой Отечественной войны I степени.



Зинаида Акимовна Дербилова в военное время проживала в Саратовской области, где трудилась бухгалтером на одном из предприятий тылового обеспечения. Ее отец погиб на фронте в 1941 году, поэтому Зинаида Акимовна попутно помогала матери воспитывать своих пятерых младших братьев и сестер.



Ахундова Меретбиби и Бабаев Агаджан Гельдыевич самоотверженно трудились в тылу, обеспечивая фронт столь необходимыми продовольствием и припасами.



Желаем всем дорогим ветеранам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и всего самого доброго!



