Китай и Монголия строят в пустыне Гоби солнечные теплицы в рамках инициативы "Пояс и путь"

13:31 17.04.2025

Китай и Монголия осуществляют углубленное сотрудничество в области сельского хозяйства в пустыне Гоби в рамках инициативы "Пояс и путь"



Ланьчжоу, 17 апреля /Синьхуа/ -- По сообщению Управления по делам иностранных дел и экономического сотрудничества г. Цзюцюань /пров. Ганьсу, Северо-Западный Китай/, сотрудничество между г. Цзюцюань и монгольским аймаком Баянхонгор в области сельского хозяйства в пустыне Гоби достигло значительного прогресса.



Как заявила замначальника вышеупомянутого ведомства Лю Лин, после более чем двухлетних усилий, благодаря техническому обмену и подготовке специалистов, в настоящее время в аймаке Баянхонгор в солнечных теплицах, построенных при содействии г. Цзюцюань, выращиваются высококачественные и высокоурожайные овощи. Эти солнечные теплицы теперь уже превратились в демонстрационную базу для сотрудничества в области экологического сельского хозяйства в пустыне Гоби между аймаком Баянхонгор и г. Цзюцюань.



Теперь в аймаке Баянхонгор Монголии в солнечных теплицах, построенных при содействии г. Цзюцюань, выращивают высококачественные и высокоурожайные овощи. /Фото предоставлено Управлением по делам иностранных дел и экономического сотрудничества г. Цзюцюань/



По ее словам, с апреля 2023 года Цзюцюань и Баянхонгор начали обмены и визиты в области сельского хозяйства, образования, культуры и т.д. С 2023 по 2024 год правительство аймака Баянхонгор направило две группы из 13 техников в г. Цзюцюань для участия в агротехническом обучении, таком как строительство солнечных теплиц, переработка органических удобрений и облесение. В то же время четыре группы из 15 техников г. Цзюцюань также были направлены в аймак Баянхонгор для строительства солнечных теплиц и проведения технического обучения.



Замначальника Канцелярии иностранных дел правительства пров. Ганьсу Лян Баопин считает, что благодаря более чем двухлетнему сотрудничеству между двумя регионами в области технического обучения, выращивания растений и строительства солнечных теплиц, обе стороны не только способствовали обмену и взаимодействию двух стран на уровне сельскохозяйственных технологий, но и установили глубокую дружбу между двумя народами.