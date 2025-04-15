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Страны Центральной Азии планируют создать совместный телеканал и медиаплатформу
13:36 17.04.2025

Министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева в ходе II Центрально-Азиатского медиафорума в Астане сообщила о намерении создать совместный телеканал и медиаплатформу, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Отношения между нашими братскими странами, благодаря активному и тесному взаимодействию глав наших государств, сейчас находятся на очень высоком уровне. И наша задача использовать этот импульс для углубления взаимодействия в курируемой нами сфере, – подчеркнула министр.

Она напомнила, что вопрос активизации информационного взаимодействия неоднократно поднимался на уровне лидеров региона. В частности, на Консультативной встрече в Астане в прошлом году Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил правительствам стран приступить к разработке совместных медиапродуктов.

- Казахстан поддержал идею создания общего центральноазиатского телеканала и подготовки телепроектов, информирующих о потенциале региона, дружбе и единстве народов, проживающих на этой территории, а также цикла образовательных телерадиопередач по истории и самобытности наших народов. Так, в настоящее время страны Центральной Азии рассматривают возможность запуска совместного телеканала и региональной медиаплатформы, направленных на укрепление информационного сотрудничества в регионе , - сказала министр.

Аида Балаева также отметила, что сотрудничество между странами Центральной Азии в медийной сфере уже выходит на новый уровень. Так, между Министерством культуры и информации Казахстана и Агентством информации и массовых коммуникаций Узбекистана был подписан План взаимодействия до 2025 года. Документ включает обмен медиаконтентом, проведение тренингов и семинаров для журналистов, повышение квалификации пресс-секретарей, поддержку молодых специалистов и совместную борьбу с дезинформацией.

- Также стороны решили организовывать пресс-туры для журналистов из обеих стран, чтобы делиться опытом и развивать профессиональные связи. Призываем все страны Центральной Азии стать частью этого процесса, – заявила министр.

Карина Кущанова

Источник - Kazinform
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