TuckerCarlson: правда о теракте 11 сентября

16:14 17.04.2025 Tuckercarlson.com

США



Курт Уэлдон: пора наконец рассказать правду о теракте 11 сентября

Экс-конгрессмен Уэлдон: в теракте 11 сентября участвовало ЦРУ



Экс-конгрессмен Уэлдон обвинил ЦРУ в сокрытии правды о теракте 11 сентября. В интервью Такеру Карлсону он заявил, что "глубинное государство" в США сознательно утаивало ключевые факты о трагедии. По словам Уэлдона, двое из террористов работали на ЦРУ, однако агентство впоследствии "потеряло" над ними контроль.



Такер Карлсон: Вы повторяете уже известные факты. Часть американских чиновников действительно активно скрывала, что теракты 11 сентября можно было предотвратить - у них были все данные, но они почему-то их проигнорировали. Здесь действительно важен мотив. Считаете ли вы, что в правительстве США были люди, которые допустили кучу ошибок или чересчур враждебно относились ко всем, кто посягал на их полномочия, потому не поделились информацией с другими ведомствами, что и привело к терактам? Такой вывод, по крайней мере, содержится в одном из официальных отчетов о 9/11. Или в правительстве США знали о надвигающейся угрозе и сознательно позволили ей случиться?







Курт Уэлдон: Во-первых, этот отчет не заслуживает доверия. Я не верю ни единому его слову, это просто мусор, куча бумаги без грамма смысла. Я не имею привычки спекулировать на вещах, которые не могу доказать на 100% и по которым не готов пройти проверку на полиграфе. Могу сказать наверняка лишь одно: имело место сокрытие информации. Но, прежде чем отвечать на ваш вопрос, хотелось бы отметить еще один факт. После всего случившегося Тони Шаффер получил от своего командования разрешение на написание мемуаров. Они называются "Темное сердце". Итак, он написал книгу, нашел издателя и отправился к своему командующему генералу, чтобы тот ознакомился с содержанием, как того требует протокол. Генерал сказал: "Все хорошо, Тони; там нет ничего, что могло бы стать проблемой; можешь публиковать". Тони публикует книгу, об этом узнает наше "глубинное государство", издательству велят прекратить публикацию. Но уже слишком поздно. Наше правительство на деньги налогоплательщиков скупает все 10 тысяч экземпляров первого издания "Темного сердца" и уничтожает их.



В сентябре прошлого года я в очередной раз задал Тони вопрос на одном из шоу: "Тони, у вас же имеется оригинал книги?" "Да, конгрессмен!" "И отредактированная версия тоже есть, верно?" "Да, есть!" "Что такого важного они убрали из твоей книги, какую секретную информацию ты в ней выдал, Тони, что же не увидел твой начальник?" Он ответил: "Конгрессмен, из моей книги убрали только одно - упоминание имени Филипа Зеликова (Philip Zelikow) (он был исполнительным директором комиссии конгресса по расследованию терактов 11 сентября - прим. ИноСМИ) и факт моих предварительных переговоров с ним. Такер, это чистой воды государственная измена! То есть наши агентства используют положение не для решения вопросов нацбезопасности, а для сокрытия личности человека, которого назначили советником президента Буша после официального одобрения конгрессом США. Это масштабное сокрытие!



- В какой момент после 11 сентября… Хочу уточнить: вы проработали в конгрессе около 20 лет?



- Да, 20 лет.



- Вы были в самом центре обсуждения вопросов национальной безопасности и вот-вот должны были стать председателем комитета по делам вооруженных сил. Вы занимали одну из ключевых позиций и получали доступ к важнейшей разведывательной информации - вы точно были не случайным человеком. В какой момент после терактов 11 сентября вы почуяли неладное?



- Все началось еще до событий 11 сентября, когда я понял, что разведданные, поступавшие мне как заместителю председателя комитета, на самом деле достоверностью не отличались. Куда более подробную информацию удавалось получать от Билла Герца, репортера, который обращался ко мне и ссылался на анонимные источники в разведсообществе. Я шел в ЦРУ и говорил: "Почему я, конгрессмен, узнаю эту информацию от журналиста, а не от вас, если вы распространяете ее от имени секретного источника? Кто из нас занимает пост заместителя председателя комитета по обороне? Вы что, играть со мной вздумали?" Ответа не последовало, но именно этим они и занимаются: играют в игры, манипулируя средствами массовой информации, чтобы распространять определенный нарратив, а нам потом приходится иметь с ним дело.



И вот что я сделал, Такер. В Вашингтоне есть так называемые "тараканы", группа людей, которые работают на разведслужбы и общаются между собой. Я знал их всех, они мне доверяли. Я собрал небольшую группу из 15-20 человек, с которой раз в неделю встречался за завтраком в столовой Капитолия. Они делились со мной первичной информацией, которую я использовал на закрытых брифингах и в вопросах к ЦРУ на заседаниях комитета. Часто я исполнял обязанности председателя, так как тот регулярно отсутствовал. Я ставил спецслужбы в неловкое положение, поднимая вопросы о 11 сентября, последующих событиях и местонахождении бен Ладена. Суть в том, что агентство играет с конгрессом в игры. Чиновники уверены, что получают достоверную информацию, но это не так.



- Ясно.



- Разведывательное управление хочет, чтобы законодатели ссорились по пустякам, а само оно делало бы, что вздумается. Конечно, не все там такие, хорошие люди тоже есть.



- Да.



- То, что я вижу, беспокоит меня до глубины души: 11 сентября случилось не потому, что группа людей угнала несколько самолетов. Прежде всего могу подтвердить, что двое из угонщиков, находившихся на борту одного из самолетов, работали на ЦРУ. Именно там они получали деньги. И одно из наших агентств подтвердило сей факт в письменном виде, письмо у меня. Итак, двое угонщиков работали на ЦРУ. Это факт. Но в какой-то момент контроль над ними был утерян, и за это сотрудники агентства получили выговоры. Во-вторых, я знаю, что разведка трижды пыталась передать информацию, которая могла бы предотвратить теракты.



- Передать Министерству юстиции?



- Я знаю имя сотрудника Министерства юстиции, с которым они связались и приказали отменить встречи. Провести их в итоге не получилось.



- Кто это сделал? От кого поступил приказ?



- Это еще предстоит расследовать.



- Я понятия не имею, что произошло 11 сентября, но совершенно очевидно, что вокруг тех событий много лжи. Например, обрушение здания номер семь. И тогда все вокруг кричали: "Здание семь, здание семь!" Так и хотелось сказать: "Замолчите уже, наконец!" Когда анализируешь факты, возникает вопрос: почему здание рухнуло, хотя самолеты в него не попадали? Часто ли здания просто берут и загораются?



- Кроме службы в пожарной охране, я также работал в крупнейшей страховой компании Северной Америки. В течение 18 лет я отвечал за подготовку сотрудников пожарной охраны по борьбе с поджогами. Нет, такого не бывает. Не может 47-этажное здание просто рухнуть. Так считает даже Дональд Трамп, у меня есть запись его выступления по 9/11, могу предоставить вам копию…



- Я уже видел.



- По его собственным словам, то был контролируемый снос.



-Да, все определенно выглядит именно так: "Мы сами вообще не в курсе".



- Что важно: для подготовки отчета они привлекли НИСТ (Национальный институт стандартов и технологий).



- Хотелось бы услышать вашу точку зрения как инженера. Три здания обрушились. Кажется, будто их подорвали. Многие авторитетные лица утверждают, что это был контролируемый снос. Так ли это?



- Когда я прибыл туда на следующий день… Я несколько раз бывал в торговом центре и в ресторане на самом верху. Не может быть, чтобы эти два здания просто так обрушились. Что-то непременно должно было это вызвать.



- Это сразу стало для вас очевидным?



- Да, безусловно, ведь велся поиск пожарных, включая Рэя Дауни и еще 342 человека, которые оказались в ловушке и в конце концов просто испарились. Итак, что-то произошло. Существует мощное взрывчатое вещество - по-моему, оно называется термитная смесь. Оно используется для подрыва металлических конструкций. Испытания этого вещества никогда не проводились. Экспертиза выявила некоторые свидетельства его присутствия, но полноценного расследования так и не провели, хотя гибель трех тысяч человек более чем оправдывала его проведение. Ведь когда погибает 3 000 человек, логично ожидать, что власти проведут расследование. После 11 сентября ничего подобного не было. Но что случилось со зданиями? Почему они обрушились? Это единственные в мире небоскребы, разрушенные столкновением с самолетом, хотя их проектировали с расчетом на подобный удар и способность устоять - я читал отчет архитектора, который занимался этим вопросом.



- И особенно это касается здания номер семь, в которое не попал ни один самолет.



- Оно просто рухнуло вертикально вниз - все видели это по телевизору.



- Сколько пожарных, которые были там в тот день и которые хорошо разбираются в возгораниях внутри зданий, согласны с вами в этом вопросе?



- Я испытываю глубочайшее уважение к пожарной службе Нью-Йорка. В 2006 году я написал Able Danger, которую не опубликовал, потому что мой адвокат сказал, что меня за это убьют… Я никогда ее не публиковал, но собираюсь в этом году. Прошлым летом, в июле, я взял копию чернового варианта рукописи и встретился с нашим шефом Джоном Эспозито, это замечательный человек, к которому я испытываю глубокое уважение. Так вот, я сказал ему: "Джон, вы знаете о моем уважении к департаменту". Он ответил: "Да, конгрессмен, знаю". "Так вот, я хочу подарить вам этот экземпляр моей рукописи с подписью в память о Рэе Дауни – пусть он останется в вашем архиве". Вот как все было. Он ее взял. Я чувствовал себя обязанным пожарной службе Нью-Йорка и ее сотрудникам.



По понятным причинам на пожарных и офицеров оказывали скрытое давление, заставляя молчать. Все ведь завязано на политике. Посмотрите, что случилось с начальницей полиции Лос-Анджелеса. Она выступила с заявлением, что ее лишили ресурсов для борьбы с лесными пожарами. И что делает мэр? Увольняет ее! Это было буквально пару недель назад. Пожарные всегда становятся козлами отпущения, мне это порядком надоело. Я сделаю все, чтобы общество перестало принимать труд пожарных как данность! Мы растрясем страну до самого основания. Пожарные - не граждане второго сорта!



- Такого отношения быть, разумеется, не должно.



- Но если они заговорят, их тут же заткнут и объявят сумасшедшими. Даже если они слышали взрывы, говорить об этом строго запрещено!



- А они их слышали?



- Конечно, все записано на пленку. На выходе из зданий люди слышали взрывы, у нас есть соответствующая видеозапись их беседы с Fox News, которую сначала удалили из эфира, а затем вернули благодаря платформе X. Все есть в открытом доступе. По этой причине следует создать комиссию, которая вернется к тем событиям и проведет расследование. Источник - ИноСМИ

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