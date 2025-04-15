Верховный суд России приостановил запрет деятельности движения "Талибан"* в РФ c 17 апреля 2025

16:22 17.04.2025

Москва, 17 апреля, 2025, 15:34 - ИА Регнум. Верховный суд России на заседании 17 апреля приостановил запрет деятельности в стране движения "Талибан" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).



"Решением Верховного суда РФ приостановлено действие ранее установленного запрета на деятельность движения "Талибан", внесенного в единый федеральный список организаций, признанных террористическими", - объявил судья.



Судебное заседание проходило в закрытом режиме.



Верховный суд России 14 февраля 2003 года признал афганское исламистское религиозно-политическое военизированное движение "Талибан" террористической организацией, запретив его деятельность в РФ.



Как сообщало ИА Регнум, в августе 2021 года в Афганистане произошел государственный переворот, "Талибан" пришел к власти. В марте 2022 года Россия установила дипломатические отношения с Афганистаном. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, талибы контролируют власть в Афганистане, сдерживая деятельность террористических группировок.



В октябре 2024 года директор ФСБ Александр Бортников заявил, что Москва завершает проработку вопроса об исключении "Талибана" из списка террористических организаций. Как объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отмена террористического статуса "Талибана" необходима для развития контактов с руководством Афганистана.



Верховный суд в конце марта сообщил, что принял в производство запрос Генпрокуратуры о приостановке запрета на деятельность "Талибана" в России.



* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность