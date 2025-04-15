Британский суд открыл Америку: оказывается женщина - это биологический пол, а не самоопределение

20:08 17.04.2025

Верховный суд Британии решил, что трансгендеры* не могут быть женщинами



В Британии законодательно утвердили, что женщина - биологический пол, а не самоопределение



Верховный суд Великобритании постановил, что понятие "женщина" в законодательстве определяется биологическим полом. Решение стало итогом многолетнего спора между правительством Шотландии и женской организацией FWS о трактовке термина "женщина" в Законе о равенстве 2010 года, пишет Daily Mail.



Судьи единогласно решили, что в законе под "полом" и "женщиной" понимается биологический пол. Это определение исключает возможность считать женщиной человека с сертификатом гендерного признания (GRC), если его биологический пол иной. Суд в Британии настаивает, что закон продолжает защищать трансгендеров* от дискриминации.



Решение суда может повлиять на применение прав, связанных с полом, в том числе на организацию пространств, предназначенных исключительно для женщин. Оно затрагивает законодательство Англии, Шотландии и Уэльса.



Судебный спор начался из-за шотландского закона 2018 года, который требовал 50-процентного представительства женщин в общественных советах. FWS оспаривала включение трансгендерных* женщин в это определение, утверждая, что закон должен учитывать только биологический пол. В 2022 году суд признал незаконным изменение определения "женщина" в шотландском законодательстве. После этого правительство Шотландии пересмотрело руководство, но FWS снова подала иск, настаивая, что пол в Законе о равенстве имеет биологическое значение.



Ранее Конгресс США одобрил запрет на участие в женских школьных спортивных командах трансгендеров*. За это выступили 218 конгрессменов, против - 206.



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