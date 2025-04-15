Александр Лукашенко: новым госсекретарем Союзного государства станет Сергей Глазьев

20:20 17.04.2025

Сергей Глазьев станет новым госсекретарем Союзного государства

Лукашенко: новым госсекретарем Союзного государства станет Глазьев



МИНСК, 17 апр - РИА Новости. Сергей Глазьев станет новым госсекретарем Союзного государства, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова привело агентство Sputnik Беларусь.



Белорусский лидер объявил ему об этом решении на встрече в Минске.



"Мы договорились с Владимиром Владимировичем Путиным, что ваш вклад в строительство Союзного государства должен быть весомым. [...] Мы приняли такое решение о назначении вас руководителем и мотором нашей союзной интеграции в плане руководства всем аппаратом СГ", - сказал Лукашенко.



Глазьев, ранее работавший заместителем госсекретаря, пообещал развивать идеи на новом посту по последнему слову экономической науки.



Сергей Глазьев сменит в этой должности Дмитрия Мезенцева, которого Владимир Путин в четверг назначил полномочным представителем президента в Конституционном суде. Он же, в свою очередь, занимал пост с марта 2021-го.



Мезенцев высоко оценил работу Союзного государства за последние четыре года. Он указал на успехи в области защиты прав граждан, улучшения услуг связи, экономического сотрудничества. Кроме того, почти в два раза выросло количество мероприятий гуманитарной и патриотической направленности.



Представитель Кремля Дмитрий Песков, пояснил, что назначение Глазьева на пост госсекретаря Союзного государства связано с ротацией.



