|Александр Лукашенко: новым госсекретарем Союзного государства станет Сергей Глазьев
20:20 17.04.2025
Сергей Глазьев станет новым госсекретарем Союзного государства
Лукашенко: новым госсекретарем Союзного государства станет Глазьев
МИНСК, 17 апр - РИА Новости. Сергей Глазьев станет новым госсекретарем Союзного государства, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова привело агентство Sputnik Беларусь.
Белорусский лидер объявил ему об этом решении на встрече в Минске.
"Мы договорились с Владимиром Владимировичем Путиным, что ваш вклад в строительство Союзного государства должен быть весомым. [...] Мы приняли такое решение о назначении вас руководителем и мотором нашей союзной интеграции в плане руководства всем аппаратом СГ", - сказал Лукашенко.
Глазьев, ранее работавший заместителем госсекретаря, пообещал развивать идеи на новом посту по последнему слову экономической науки.
Сергей Глазьев сменит в этой должности Дмитрия Мезенцева, которого Владимир Путин в четверг назначил полномочным представителем президента в Конституционном суде. Он же, в свою очередь, занимал пост с марта 2021-го.
Мезенцев высоко оценил работу Союзного государства за последние четыре года. Он указал на успехи в области защиты прав граждан, улучшения услуг связи, экономического сотрудничества. Кроме того, почти в два раза выросло количество мероприятий гуманитарной и патриотической направленности.
Представитель Кремля Дмитрий Песков, пояснил, что назначение Глазьева на пост госсекретаря Союзного государства связано с ротацией.
Лукашенко будет строить с Глазьевым единое Отечество
Новому госсекретарю Союзного государства придется стать "мотором"
Дмитрий Тараторин
17.04.2025
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В четверг президент Александр Лукашенко в ходе встречи с Сергеем Глазьевым объявил, что тот назначен государственным секретарем Союзного государства. До последнего времени он был в статусе заместителя. А в новом качестве ему предстоит, по мнению главы Белоруссии, обеспечить интеграционные процессы по формуле "единое Отечество – два государства". Сергей Глазьев с энтузиазмом откликнулся на такую постановку вопроса и пообещал развить все имеющиеся конкурентные преимущества Союзного государства.
Александр Лукашенко в четверг принял заместителя госсекретаря Союзного государства Сергея Глазьева. А вот вышел Глазьев из президентского кабинета уже в статусе полноправного государственного секретаря. И не просто наделенный новыми обширными полномочиями, но и получив исчерпывающие рекомендации по поводу того, как их реализовывать.
"Я давно думал о том, что наше движение к союзу, теснейшему союзу между Беларусью и Россией, должно основываться прежде всего на экономике, – поделился с гостем президент. – Вы – экономист, я считаю, от Бога. Многое у вас вопреки тем, кто думает иначе у нас или особенно в Российской Федерации".
Фраза прозвучала немного загадочно, но Сергей Глазьев, судя по всему, понял заложенный в ней тайный смысл. Впрочем, Лукашенко и не дал ему времени на раздумья, а сразу конкретизировал: "Мы договорились с Владимиром Владимировичем Путиным, что ваш вклад в строительство Союзного государства должен быть весомым. Он хорошего мнения о вас. Мое мнение вы давно знаете. Поэтому мы определились. В связи с тем, что заканчивается срок пребывания в этой должности Дмитрия Мезенцева и он уходит на другую работу. Мы приняли такое решение о назначении вас руководителем и мотором нашей союзной интеграции в плане руководства всем аппаратом СГ. Думаю, что эффект будет хорошим".
Его мнение, по словам Александра Лукашенко, разделяет и глава его администрации Дмитрий Крутой, который до назначения на эту должность был послом Белоруссии в России. "Поскольку он служил до недавнего времени послом в Российской Федерации, за это время очень хорошо освоил, усвоил основные направления нашей деятельности. Он придерживается такого же мнения".
Наверняка эту фразу в дальнейшем будут обсуждать аналитики, поскольку Дмитрия Крутого уже давно рассматривают как возможного преемника действующего главы государства.
Но последний, впрочем, явно собирается сделать еще немало на ниве развития интеграции с Россией и сам. В Глазьеве он явно видит единомышленника. "Это такой первоначальный разговор, – заверил президент. – И мы с вами встретимся и основательно еще поговорим, как нам действовать. Я на вас очень рассчитываю. Что там греха таить, от вас будет многое зависеть и от тех людей, которые будут с вами работать в аппарате нашего союзного строительства".
Но уже сегодня Лукашенко поставил перед Глазьевым дерзновенную цель. "Эта формула "единое Отечество – два государства", я думаю, на сегодняшний день – это реализуемая идея, – отметил Александр Лукашенко. – У нас Отечество от Бреста до Владивостока, я это подчеркиваю еще с тех времен".
И поделился с гостем наболевшим: "Так случилось, что у нас два государства существует. Будем выстраивать отношения. Я часто говорю: мы достаточно умные люди, чтобы выстроить единую систему взаимодействия, построить наши отношения даже теснее, чем в унитарном государстве. Может, слишком амбициозно, но тем не менее мы эту задачу должны решить. В противном случае (вы видите, что происходит вокруг нас) нам не быть и не существовать".
Сергей Глазьев, в свою очередь, заверил, что все вызовы и угрозы он видит и оценивает ровно так же, как президент Белоруссии. Он обратил внимание на турбулентность в мировой экономике и разрушение технологических цепочек. Однако увидел в этом и кое-что перспективное: "Каждый пытается создать у себя свой центр компетенций. И то, что есть Союзное государство, которое может объединить тысячи предприятий вокруг решения амбициозных масштабных задач, – это наше огромное конкурентное преимущество".
Новый госсекретарь Союзного государства уверенно заявил: "Нам нужно быть на высоте, парировать эти вызовы современности и опираться на передовые технологии, где государство должно работать вместе с рынком. Государственное регулирование определяет правила рыночной конкуренции. Если все выстроено оптимально, то рынок работает на повышение общественного благосостояния".
У Сергея Глазьева богатая биография. С 1999 по 2007 год он был депутатом Госдумы. Самым ярким политическим проектом, в котором он участвовал, был избирательный блок "Народно-патриотический союз "Родина", который на выборах в Государственную думу IV созыва набрал 9,1% голосов избирателей и затем сформировал одноименную фракцию. В 2004 году он даже принял участие в выборах президента России как самовыдвиженец. Однако получил 4,1% голосов, и больше не экспериментировал.
В 2008 году Глазьев был назначен заместителем генсекретаря Евразийского экономического сообщества. С февраля 2009 года по январь 2012-го был ответственным секретарем комиссии Таможенного союза Белоруссии, Казахстана и РФ. А в июле 2012 года перешел на работу в администрацию президента РФ, в которой занимал пост советника главы государства. В январе 2025 года был назначен заместителем госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии. Но, как видим, долго на этой позиции не задержался.
Характерно на назначение Глазьева в своем Telegram-канале отреагировал белорусский политический аналитик Александр Фридман: "В окружении Дональда Трампа по достоинству оценят назначение на пост госсекретаря Союзного государства Беларуси и России Сергея Глазьева, один из главных трудов которого носит громкое название "Последняя мировая война. США начинают и проигрывают".