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Армения в ловушке: сделав ставку на Запад, она потеряла Восток, а теперь западные деньги кончились, - Арман Гукасян
21:43 17.04.2025

Когда западные деньги перестают течь: как администрация Трампа "перекрыла кислород" прозападным структурам в Армении
"Прозападная" ставка оказалась не только политически бесперспективной, но и экономически недолговечной

17.04.2025 | Арман ГУКАСЯН

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом в начале 2025 года началась масштабная ревизия международной политики США. Одним из первых и наиболее ощутимых шагов стало резкое сокращение или полное сворачивание программ иностранной помощи, в первую очередь тех, что реализовывались через Госдепартамент и Агентство США по международному развитию (USAID). Совсем недавно Департамент государственной эффективности США (DOGE) официально сообщил об отмене 139 грантов на общую сумму 215 миллионов долларов, в том числе и в Армении.

С момента обретения независимости в 1991 году Армения получила от Соединенных Штатов Америки более 3,3 миллиарда долларов в виде помощи, охватывающей гуманитарные, экономические, образовательные и военные сферы. Из этой суммы [запрещенное в России] агентство США по международному развитию (USAID)* инвестировало около 1,3 миллиарда долларов.

Основные направления американской помощи

Государственное управление и демократические реформы: USAID выделило более 51,4 миллиона долларов на программы, направленные на повышение прозрачности, подотчетности и эффективности государственного управления, включая реформы в области верховенства закона и избирательных процессов.

Экономическое развитие: с 2010 года было инвестировано 91,8 миллиона долларов в развитие сельского хозяйства, туризма, энергетики и водных ресурсов, а также в поддержку инноваций и улучшение бизнес-среды.

Образование и наука: Американский университет Армении получил 1,8 миллиона долларов на создание лаборатории передовых исследований в области биологии и экологических наук.

Гражданское общество и СМИ: финансирование предоставлялось организациям, таким как Hetq и CivilNet, для поддержки независимой журналистики и развития гражданского общества.

Военное сотрудничество: через программу партнерства с Национальной гвардией Канзаса были выделены средства на обучение армянских военнослужащих, улучшение медицинских возможностей и гуманитарную помощь.

В 2024 году было подписано соглашение о предоставлении Армении 250 миллионов долларов в течение пяти лет, из которых 110 миллионов долларов уже были перечислены. Однако в 2025 году администрация президента Трампа заморозила оставшиеся средства, включая 49 миллионов долларов, предназначенных для поддержки демократического перехода.

Это решение поставило под угрозу множество проектов и организаций, ранее полагавшихся на американскую помощь. НПО, образовательные учреждения и государственные программы столкнулись с нехваткой финансирования, что может привести к сокращению деятельности и закрытию некоторых инициатив.

За сухими цифрами – конкретные последствия. В Армении годами работали десятки программ под эгидой USAID*, Фонда демократии ООН, нежелательных в России Национального демократического института (NDI)***, Международного республиканского института (IRI)***, Фонда Карнеги, Фонда Сороса (Open Society Foundations) ***, а также поддержка шла через дипломатические каналы от Госдепа, Конгресса США и посольства в Ереване. Эти структуры активно влияли на процессы внутри страны, культивируя проамериканскую интеллектуальную и политическую среду, поддерживая СМИ, создавая обучающие центры, внедряя образовательные реформы и в целом формируя социальный пласт с прозападной ориентацией. Теперь все эти проекты оказались под угрозой или уже свернуты.

USAID, например, до 2025 года ежегодно инвестировало в Армению десятки миллионов долларов. Финансировались программы по судебной реформе, борьбе с коррупцией, обучению госслужащих, развитию сельских местностей, предпринимательства среди женщин, модернизации образования, здравоохранения, IT-сектора и экологических инициатив. Государственные учреждения Армении, включая министерство юстиции, министерство здравоохранения, муниципалитеты и школы, получали прямую техническую и финансовую помощь. Но после пересмотра приоритетов Трампа, финансирование этих направлений либо частично, либо полностью прекращено.

По сути, заинтересованные силы в Армении лишились целого "теневого бюджета" поддержки – параллельной инфраструктуры западного влияния, которая помогала не только неправительственным организациям, но и реальному государственному аппарату. Теперь десятки НПО остались без зарплат, центры гражданского образования закрываются, региональные медиа в поисках денег, а активисты, привыкшие к стабильным зарубежным грантам, пытаются переориентироваться – кто в сторону ЕС, кто – в депрессию.

Кто стоял за западными грантами и кому теперь придется выживать

Важно понимать, что западная грантовая система в Армении – это не абстракция. Это конкретные имена и структуры, многие из которых сегодня столкнулись с реальной проблемой выживания. Среди них – Центр правового развития, Фонд прозрачности, Армянская ассоциация молодых юристов, Женская ассоциация ресурсных центров, десятки региональных СМИ, которые ежегодно получали поддержку на продвижение прав человека, мониторинг выборов, расследование коррупции и просвещение населения. Они формировали костяк так называемого "активного гражданского общества", ориентированного на западные ценности.

Таким образом, прекращение американской помощи стало холодным душем для тех, кто раньше напрямую сотрудничал с этими структурами. Кстати, недавно фонд "Национальный демократический институт" (NDI) также официально прекратил свою деятельность в Армении.

Теперь, когда США переключают приоритеты на "внутреннюю повестку" и ужесточают политику финансирования, в Ереване внезапно стали осознавать, что прозападная ставка была не только политически бесперспективной, но и экономически недолговечной. Механизм внезапно дал сбой, а его архитекторы – дипломаты, грантополучатели, политики и журналисты остались без "кислорода".

На этом фоне все больше становиться очевидным, что Армения оказалась в геополитической ловушке: сделав ставку на Запад, она потеряла и Восток, а теперь лишается и самой ставки. ЕС предлагает "мягкую дипломатию", но деньги идут в мизерных объемах и в основном в виде консультаций. США полностью выходят из игры, а ЕАЭС и Россия, несмотря на все политические сложности, продолжают быть единственным экономическим партнером с реальным финансовым влиянием.

Закрытие американских программ в Армении – это не просто бюрократическое решение администрации Трампа. Это сигнал. Сигнал о том, что в большой геополитике слабым союзникам места нет, и если ты не нужен в стратегическом раскладе, то тебя просто выключают из схемы.

Арман Гукасян, председатель партии "Во имя социальной справедливости", политолог

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1744915380


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