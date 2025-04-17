Трамп призвал главу ФРС (центральный банк США) покинуть свой пост

21:54 17.04.2025

17.04.2025



Атака последовала за давлением президента США на центральный банк с целью снижения процентных ставок



В четверг Дональд Трамп выразил недовольство деятельностью Джея Пауэлла, занимающего пост председателя Федеральной резервной системы. Он заявил, что не может дождаться окончания срока полномочий Пауэлла, и обвинил его в том, что он недостаточно активно снижает процентные ставки.



Председатель Федеральной резервной системы Джей Пауэлл предупредил, что масштабные тарифы, введенные президентом США, приведут к замедлению экономического роста и усилению инфляции © Bloomberg



В своем сообщении на платформе Truth Social президент США написал, что Пауэлл "всегда был несвоевременным и неправильным". Он добавил, что глава ФРС должен был снизить процентные ставки, как Европейский центральный банк, еще раньше, но теперь это необходимо сделать срочно. Пауэлл должен уйти как можно скорее!



Неясно, имел ли Трамп в виду запланированное окончание срока полномочий Пауэлла в мае 2026 года или же он хочет отстранить его от должности раньше.



Ожидается, что Европейский центральный банк снизит ставки в четверг из-за опасений, что торговая война Трампа негативно скажется на экономическом росте. Президент США вызвал потрясение на мировых рынках, объявив о введении высоких "взаимных" пошлин на товары из десятков стран-торговых партнеров США, прежде чем ввести 90-дневную паузу.



В этом году ФРС пока не повышала ставки после того, как трижды снизила их в 2024 году, включая снижение на полпроцента в сентябре. Следующее заседание центрального банка США состоится в мае.



В своем выступлении в среду председатель ФРС, назначенный Трампом в 2018 году, предупредил, что масштабные тарифы, введенные президентом США, приведут к замедлению экономического роста и росту инфляции.



Пауэлл сказал, что налоги Трампа были "значительно выше, чем ожидалось", и это может поставить регулирующие органы США в сложную ситуацию, в которой их противоречивые цели - стабильность цен и максимальная занятость - будут мешать друг другу.



Трамп часто критиковал Пауэлла, призывая его снизить стоимость заимствований. Ранее в этом месяце президент США написал в Truth Social: "СНИЗЬ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ, ДЖЕРОМ, И ПЕРЕСТАНЬ ЗАНИМАТЬСЯ ПОЛИТИКОЙ!"



Однако в декабре Трамп заявил NBC News, что не будет пытаться сместить Пауэлла до окончания срока его полномочий. "Нет, я так не думаю. Я этого не вижу", - сказал Трамп.



В своем выступлении в среду перед Экономическим клубом Чикаго Пауэлл подчеркнул независимость ФРС.



Он добавил: "Мы никогда не будем поддаваться политическому давлению. Люди могут говорить все, что хотят… но мы будем делать то, что делаем, без оглядки на политические или любые другие внешние факторы".



Мировые рынки оставались стабильными после последнего заявления Трампа, при этом индекс S&P 500 должен был вырасти на 0,4% в соответствии с фьючерсными контрактами. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 0,03 процентных пункта и составила 4,31%.



"Пауэлл знает, что Трамп всегда будет его ненавидеть, что бы он ни делал, и нет смысла пытаться ему угодить", - сказал Марк Даудинг, директор по инвестициям в активы с фиксированным доходом в RBC BlueBay Asset Management.



Подготовлено ProFinance.Ru по материалам The Financial Times