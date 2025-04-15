В Грузии ужесточают правила пребывания в стране иностранцев

22:25 17.04.2025

Упрощается процедура выдворения нелегально находящихся в стране иностранных граждан



ТБИЛИСИ, 17 апр - Sputnik. Министерство внутренних дел подготовило пакет законодательных изменений об ужесточении правил пребывания в стране иностранцев и их выдворения из Грузии.



Основные изменения вносятся в закон "О международной защите", а также в ряд исходящих законов.



В частности, в Уголовном кодексе и Кодексе административных правонарушений появится специальный вид наказания для иностранцев в виде выдворения из страны и запрета на въезда в Грузию.



В частности, вырастут штрафы за нарушение правил пребывания в Грузии и упрощается процедура выдворения нелегально находящихся в стране иностранных граждан.



Кроме того, ужесточены правила пребывания иностранцев, требующих убежища в Грузии. В частности, согласно законопроекту, будет введена ускоренная процедура для иностранцев, требующих убежища в стране, которые не обратились за получением статуса в течении месяца после прибытия в Грузию.



Кроме того, вопрос предоставления убежища иностранцу в Грузии может быть рассмотрен прямо на границе, если пребывание иностранца в Грузии создает угрозу государственной безопасности. Также сокращаются сроки рассмотрения вопроса предоставления убежища, упрощается получение решения о предоставлении убежища.



Кроме того, больше не будет рассматриваться предоставление вида на жительства тем иностранцам, по которым начата процедура по выдворению из страны или принято решение о выдворении.



Другие подробности законопроекта станут известны после его опубликования на сайте парламента Грузии.



