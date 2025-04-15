|ВС РФ наступают на Покровском направлении – итоговая сводка Readovka за 17 апреля
23:41 17.04.2025
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 17 апреля в разрезе СВО. Русские войска перехватили инициативу под Покровском и возобновили наступление. На Украине подтвердили, что усовершенствованные УМПК, применяющиеся ВКС РФ при бомбометании, стали невосприимчивы к средствам РЭБ незалежной.
Теперь наша очередь
Украинские части на Покровском направлении так и не смогли "срезать" оперативный выступ, который сформировали русские войска, охватывая Покровск с запада. Последствия неудачи ВСУ выразились в ситуации, аналогичной той, что была в Торецке. Провал и трата ресурсов впустую лишь увеличили дефицит, приведя к "обратному ходу маятника". Теперь инициатива перешла к ВС РФ.
Наши подразделения возобновили атаки в Удачном, вернув под контроль позиции в восточной части населенного пункта. Восточнее Котлино русская армия атакой широким фронтом заняла половину Зверево и полевые опорники противника севернее. Командование ВС РФ временно отошло от прежней задумки нанести удар по логистической артерии ВСУ в виде трассы М-30, соединяющей Покровск с Павлоградом. Но стоит предположить, что наши войска не отказались от этого плана полностью. Наоборот, он имеет большие перспективы, если предварительно создать угрозу непосредственного штурма Покровска. Ведь от переднего края подразделений ВС РФ до черты города чуть более 2 км. В этом случае противник будет вынужден отводить свои части на окраины Покровска, выстраивая там оборону. Следовательно, сформируется разрыв в рядах ВСУ между полевыми позициями к западу от города и на его окраинах. Эта тактика эффективна, учитывая дефицит сил у противника.
Это бомба
В один момент украинские военные почувствовали, что у них появилась возможность противодействовать авиаударам, при которых применяются ФАБ с УМПК. Чтобы снизить точность бомбометания наших летчиков, противник использовал средства РЭБ, устанавливая помехи между спутником и аппаратурой на унифицированном модуле планирования и коррекции. Неприятель искренне думал, что один из "бичей" позиций и ПВД ВСУ в оперативном тылу выбыл из игры. Однако в незалежной рано начали радоваться.
"Россия действительно имеет 12-элементную антенну "Комета". То есть эта антенна усилена и больше защищает сигнал спутниковой навигации от нашего РЭБа. Это действительно так", – сказал украинский эксперт в области связи Бескрестнов касательно обновленных УМПК ВКС РФ.
Иными словами, противник более не сможет отклонять планирующие авиабомбы от цели. Украинские военные в этой связи опасаются резкого роста интенсивности авиаударов.
Вчера, 16 апреля, главным событием дня стало освобождение Горнальского мужского монастыря в Курской области, который служил для ВСУ последним пригодным к долговременной обороне рубежом в этом регионе.