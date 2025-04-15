ВС РФ наступают на Покровском направлении – итоговая сводка Readovka за 17 апреля

23:41 17.04.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 17 апреля в разрезе СВО. Русские войска перехватили инициативу под Покровском и возобновили наступление. На Украине подтвердили, что усовершенствованные УМПК, применяющиеся ВКС РФ при бомбометании, стали невосприимчивы к средствам РЭБ незалежной.



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