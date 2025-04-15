ВС РФ развивают наступление в Сумской области для создания зоны безопасности

00:07 18.04.2025

ВС РФ успешно развивают наступление в Сумской области, с прицелом на город Сумы – важный тыловой и логистический узел ВСУ, – прокомментировал ситуацию на фронте для @SputnikLive военный эксперт Александр Хроленко.



Вероятная зона безопасности в Сумской и других сопредельных областях Украины составит около 100 км.



"В Сумкой области российские войска наступают по фронту шириной более 20 км, освободили населенные пункты Новенькое, Веселовку, Басовку, Журавку. Сегодня бои идут близ сел Беловоды и Водолаги. Заметно продвижение на Юнаковку", – отметил эксперт.



