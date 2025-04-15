Нож в спину Эрдогана от тюркских государств Центральной Азии: признали Турцию оккупантом на Северном Кипре

00:10 18.04.2025

Нож в спину Эрдогана от "братских" "тюркских" народов: все центральноазиатские страны внезапно признали Турцию оккупантом на Северном Кипре!



Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан и Узбекистан приняли декларацию признав Турцию оккупирующей державой на Кипре, поддержав резолюции Совета Безопасности ООН №541 и №550.



Эти резолюции осуждают одностороннее провозглашение "Турецкой Республики Северного Кипра" (ТРСК) и требуют от всех стран не признавать ее. Турция - единственная страна, которая признает ТРСК и сохраняет там свое присутствие с 1974 года.



Казахстан первым объявил о намерении установить официальные дипломатические отношения с греческим Южным Кипром: в январе 2024 года Астана и Никосия обменялись послами и договорились об открытии посольств. Послом Казахстана в Республике Кипр назначен Николай Жумаканов;



Узбекистан аккредитовал своего посла в Италии на Южном Кипре в декабре 2024 года. Это стало первым подобным дипломатическим назначением на остров с момента установления отношений между Ташкентом и Никосией в 1997 году.



Туркменистан 31 марта 2024 года аккредитовал своего посланника в Италии на Южном Кипре.



