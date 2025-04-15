|Нож в спину Эрдогана от тюркских государств Центральной Азии: признали Турцию оккупантом на Северном Кипре
00:10 18.04.2025
Нож в спину Эрдогана от "братских" "тюркских" народов: все центральноазиатские страны внезапно признали Турцию оккупантом на Северном Кипре!
Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан и Узбекистан приняли декларацию признав Турцию оккупирующей державой на Кипре, поддержав резолюции Совета Безопасности ООН №541 и №550.
Эти резолюции осуждают одностороннее провозглашение "Турецкой Республики Северного Кипра" (ТРСК) и требуют от всех стран не признавать ее. Турция - единственная страна, которая признает ТРСК и сохраняет там свое присутствие с 1974 года.
Казахстан первым объявил о намерении установить официальные дипломатические отношения с греческим Южным Кипром: в январе 2024 года Астана и Никосия обменялись послами и договорились об открытии посольств. Послом Казахстана в Республике Кипр назначен Николай Жумаканов;
Узбекистан аккредитовал своего посла в Италии на Южном Кипре в декабре 2024 года. Это стало первым подобным дипломатическим назначением на остров с момента установления отношений между Ташкентом и Никосией в 1997 году.
Туркменистан 31 марта 2024 года аккредитовал своего посланника в Италии на Южном Кипре.
Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар прокомментировал признание тюркскими государства Турции оккупантом Северного Кипра:
Тюркские государства установили отношения с ЕС и заключили соглашение по Кипру, вопреки нашим тезисам, ради собственных интересов в различных проектах!
В какой-то момент это может быть приемлемым, но не следует забывать, что ЕС заключает эти соглашения, чтобы заблокировать ТРСК.
Им следует быть осторожнее в своих отношениях с греческой стороной!
Говорят, президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар проснулся и нарушил вязкое молчание, окружавшее в тюркском мире тему "предательства" стран Организации тюркских государств (ОТГ).
Суть в том, в декларации, принятой по итогам саммита "ЕС-Центральная Азия" (прошел в начале апреля), три страны ОТГ - Казахстан, Узбекистан, Киргизия - и наблюдатель-Туркмения поддержали две резолюции Совета Безопасности ООН - №541 и №550.
В этих документах провозглашение ТРСК зовется юридически недействительным, территория - оккупированной Турцией, а Республика Кипр - легитимной властью на всем острове.
Соответственно, Турция, единственная в мире страна, признавшая ТРСК и затащившая республику в наблюдатели ОТГ, получила от тюркских братьев урок многовекторности. Следование республик собственным национальным интересам произошло в лучших традициях Анкары, между прочим.
Самое примечательное в этой истории то, что в кои-то веки дерзкие и словоохотливые архитекторы Великого Турана молчат как рыба об лед. По поводу ситуации не было комментариев от главы МИД Турции Хакана Фидана, молчит о декларации президент ТР Реджеп Тайип Эрдоган.
Зато на оккупированной турками территории вскипел целый министр транспорта ТРСК и лидер "Партии возрождения" по имени Эрхан Эрикчи. В эфире местного ТВ он выпалил, что партнеры по ОТГ променяли ТРСК на дружбу с европейскими партнерами, повысив уровень своих представительств на юге Кипра до посольств (Узбекистан, Казахстан и Туркмения друг за другом открыли диппредставительства на Кипре с декабря 2024 года по март 2025 года).
"Мы не можем мириться с тем, что тюркские республики, которых мы считаем друзьями и братьями, открывают посольства на греко-кипрской стороне, игнорируя ТРСК - страну, обладающую статусом наблюдателя в Организации тюркоязычных государств", - заявил Эрикчи.
Недоволен поведением тюркских братьев и председатель турецкой "Партии великого единства" Мустафа Дестиджи:
"Они [страны ОТГ, принявшие декларацию] нанесли удар по духу родства, братства и членства", - подчеркнул он, назвав открытие посольств членами ОТГ в Республике Кипр "неприемлимым", а признание независимости ТРСК - "жизненно важным" "для интересов Турции в регионе Восточного Средиземноморья".
Как говорится, делайте выводы. Чисто турецкие интересы в Восточном Средиземноморье, оказывается, должны беспокоить членов ОТГ несколько больше, чем их собственные отношения с Евросоюзом. Иное распределение приоритетов жутко бесит османов, считается "неприемлемым" "ударом" по родственникам, с которым "нельзя мириться".