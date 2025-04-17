ПРАЙМ: На Украине арестовали крупнейшее в Европе Полоховское месторождение лития

00:15 18.04.2025

На Украине арестовали литиевое месторождение, сообщили СМИ

NV: суд арестовал литиевое месторождение в Кировоградской области Украины

17.04.2025



МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Печерский районный суд Киева арестовал 51 земельный участок Полоховского месторождения лития в Кировоградской области Украины, сообщает украинское издание NV.



"Печерский районный суд Киева арестовал 51 земельный участок Полоховского месторождения в Кировоградской области по требованию офиса генпрокурора. Участки исследовало ООО "Укрлитийдобыча" Сергея Табалова", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.



Компания, как передают журналисты, оценила месторождение по международному стандарту JORK и готовилась к добыче лития. Арест состоялся в рамках производства, расследуемого с 2016 года, тогда правоохранители открыли дело по факту якобы незаконного получения разрешения на добычу лития. Через девять лет расследование решили возобновить, несмотря на то, что за специальное разрешение компания заплатила 119 миллионов гривен (2,8 миллиона долларов) в госбюджет.



Действия прокуратуры остановили единственный в Украине проект с действующим спецразрешением, следует из сообщения.



Согласно данным геологоразведки, как передает украинское издание "Укррудпром", запасы лития на Полоховском месторождении превышают 760 тысяч тонн эквивалента карбоната лития (760 LCE kt). Запасы лития измеряют в LCЕ - Lithium Carbonate Equivalent.