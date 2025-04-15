 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 18.04.2025
01:05  В Грузии начнут обучать китайскому языку в качестве второго иностранного
00:50  Океанариум в Новом Ташкенте на берегу реки Чирчик будет самым большим в Центральной Азии
00:20  Теперь в ООН США, Россия, Белоруссия и Северная Корея солидарно голосуют против резолюций Евросоюза
00:10  Нож в спину Эрдогана от тюркских государств Центральной Азии: признали Турцию оккупантом на Северном Кипре
00:05  Специально для RT: Хотя Трамп постоянно говорит о Китае, его ближайшей целью является Европа, - Дмитрий Евстафьев
Четверг, 17.04.2025
23:41  ВС РФ наступают на Покровском направлении – итоговая сводка Readovka за 17 апреля
22:25  В Грузии ужесточают правила пребывания в стране иностранцев
21:54  Трамп призвал главу ФРС (центральный банк США) покинуть свой пост
21:43  Армения в ловушке: сделав ставку на Запад, она потеряла Восток, а теперь западные деньги кончились, - Арман Гукасян
20:20  Александр Лукашенко: новым госсекретарем Союзного государства станет Сергей Глазьев
20:08  Британский суд открыл Америку: оказывается женщина - это биологический пол, а не самоопределение
19:31  Баб-эль-Мандебский пролив: как правильно называть, - П.В. Густерин
16:22  Верховный суд России приостановил запрет деятельности движения "Талибан"* в РФ c 17 апреля 2025
16:14  TuckerCarlson: правда о теракте 11 сентября
13:36  Страны Центральной Азии планируют создать совместный телеканал и медиаплатформу
13:31  Китай и Монголия строят в пустыне Гоби солнечные теплицы в рамках инициативы "Пояс и путь"
13:23  МИД России: В Туркменистане продолжается награждение юбилейными медалями "80 лет Победы"
11:56  Все идет по плану! В Казахстане стартовали масштабные ремонтно-путевые работы по обновлению 1480 км ж/д
11:46  Война США против Китая из торговой превращается в санкционную, - Валентин Катасонов
11:34  Венгрия приняла 15-ю поправку в Конституцию, узаконившую существование только двух полов
11:31  Самоопределение и целостность: противоречие или баланс? - Данияр Ашимбаев
02:11  Китайская концепция "общего будущего" против Индо-Тихоокеанской стратегии США, - Виктор Пироженко
00:52  Caravan.kz: "За что в Казахстане так не любят своих солдат?" - чем сейчас кормят в армии
00:40  Россия стоит на миграционно-демографическом перепутье, - Илья Ухов
00:32  Саммит стран Центральной Азии и арабских государств Залива состоится 5 мая в Самарканде
00:30  Министры обороны Таджикистана и Ирана договорились укреплять сотрудничество в сфере безопасности
00:24  МВД казахстана прокомментировало слухи о легализации конопли
00:20  Ко Дню Победы: Ветераны Великой Отечественной войны в Кыргызстане
00:17  МК: Сергей Лавров признал существование "пятой колонны" в рядах российской власти
00:11  ЕАЭС формирует общее экономическое пространство и в Большой Евразии, - Дмитрий Нефедов
00:03  Борьба между трампистами и глобалистами ожесточится, - Вениамин Попов
00:00  ВС РФ сломили последний рубеж обороны ВСУ в Курской области – итоговая сводка Readovka за 16 апреля
Среда, 16.04.2025
20:28  ФСБ России предотвратила теракт в досуговом центре Пятигорска
20:26  ОПЕК+ решил сократить предложение нефти в мае
20:23  Халилзад: Депортация афганцев из Пакистана может быть прикрытием для ИГИЛ*
20:12  Муфтият Кыргызстана проведет конкурс на знание ПДД среди религиозных деятелей
20:09  Узбекистан планирует создать свободные торговые зоны на границе с Кыргызстаном
20:06  Мажилис Парламента Казахстана одобрил законопроект О территориальной обороне
20:01  Newsweek: НАТО панически боится возрождения мощи Черноморского флота
19:57  Китай применил мощнейшее оружие против США
13:27  "Мы стоим у поворотной точки". Как Казахстану войти в научную элиту, - Алмаз Шарман
13:17  Мэр Вашингтона утвердила 11 апреля Днем Александра Овечкина
13:11  AsiaToday: Президент Кыргызстана и "многовекторный" торг за недра страны
13:06  Сумы, или Буча 2.0: и вновь британский след, - Владимир Малышев
12:59  Талибы* пришли надолго. Верховный суд РФ 17 апреля рассмотрит приостановку запрета движения, - Александр Князев
12:16  Узбекистан. Город Новый Андижан будет носить имя великого Бабура. Выступление Президента на торжественной церемонии
12:03  В Казахстане интернет-мошенники рассылают фейковые сообщения с "Предупреждение о необходимости незамедлительной уплаты налога"
05:26  ProFinance: Золото превысило $3,250 за унцию. Аналитики делают ставки на 4k
02:20  Евросоюз вновь ввел санкции против Ирана - запретил своим гражданам останавливаться в иранских ...тюрьмах
02:06  ProFinance: Китай считает слишком дорогим маршрут газа из РФ через Казахстан, ближе - через Монголию или СПГ
01:02  Госдеп США решил сэкономить на СНГ $10 лямов - отменил гранты на "продвижение" чего-то бесполезного
00:28  Глава СВР России Сергей Нарышкин еще раз объяснил, что подразумевает мирное решение на Украине
00:03  ВС РФ пробиваются к Осколу на Краснолиманском направлении – итоговая сводка Readovka за 15 апреля
Вторник, 15.04.2025
22:27  DTM: Оренбургский коридор. Почему "деколонизаторы" России помешались на Башкирии?
21:17  Таджикистан: В какие страны экспортирует алюминий ТАЛКО?
21:14  В Джизакской области Узбекистана начали строить первые производственные здания малой АЭС
21:09  Казахстан больше не будет содержать иностранных спортсменов из бюджета
21:05  Китай усиливает связи с Юго-Восточной Азией из-за давления США
21:02  ФСК: Киргизия под прицелом. По следам очередной попытки государственного переворота в Бишкеке
20:59  FT: Евросоюз отложил публикацию дорожной карты по отказу от российского газа
20:18  Бюджет, тайные спонсоры и родственные фонды. Сколько денег тратит Ташкент на пиар "Нового Узбекистана"? - Мехрибон Бекиева
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Теперь в ООН США, Россия, Белоруссия и Северная Корея солидарно голосуют против резолюций Евросоюза
00:20 18.04.2025

Мнение сенатора: голосование США в ООН вместе с РФ – это сенсация с подтекстом
Алексей Пушков: Трамп обоснованно вместе с РФ "обиделся" на Совет Европы

Дмитрий БАБИЧ

Председатель Комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков, в 2012-16 годах возглавлявший российскую делегацию в Парламентской Ассамблее Совета Европы, в интервью KP.RU обратил внимание на сенсационный характер одного из мало комментируемых событий минувших суток. США проголосовали против резолюции ООН о сотрудничестве с Советом Европы. Впервые за многие годы против голосовали Америка, Россия, Белоруссия и даже… Северная Корея.

При этом интересен тот момент, что обоснования своей оппозиции проекту россияне и американцы представили почти совпадающие. Москва заявила, что проект "содержит недопустимые политизированные формулировки". А Вашингтон увидел в документе "пункты, не способствующие миру на Украине".



"Это голосование американцев показывает, что администрация Трампа серьезно относится к мирному урегулированию на Украине и больше не собирается поощрять те международные структуры, которые способствуют разжиганию украинского конфликта.

Совет Европы (СЕ) со штаб-квартирой в Страсбурге – одна из таких структур. СЕ сыграл огромную роль в развязывании рук киевскому режиму после государственного переворота в Киеве в 2014 году. И то, что представители Трампа проголосовали против того, чтобы расширять влияние СЕ, показывает: Трамп знает прошлое этой организации, он понимает, какую негативную роль она сыграла", - сказал в интервью КП сенатор Пушков.

В обоснование слов сенатора можно привести множество фактов. Несмотря на то, что в Совете Европы состояла и Россия, ее мнение и приводимые ей факты насчет бесчинств режимов Порошенко и Зеленского в СЕ серьезно не рассматривались. "Гуманисты" из Страсбурга "не заметили" рост влияния на Украине ультра-националистических партий – прежде всего неонацистской "Свободы"* (запрещена в РФ), хотя еще в 2014 году критика в адрес этой партии вовсю звучала в европейских газетах. По сути проигнорировали в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и протесты России по поводу массового сожжения людей в Одессе украинскими нацистами 2 мая 2014 года. Впрочем, эти реакции СЕ вполне укладывались в общую политику Евросоюза (ЕС) и в тот период, и сейчас. И это совпадение позиций близнецов-братьев СЕ и ЕС Трамп тоже принял во внимание, считает Пушков. Вот его мнение:

- Известна критическая позиция Трампа по отношению к ЕС. ("Они обращаются с американцами очень, очень плохо".) И от Трампа не укрылось, что Совет Европы, среди 46 членов которого доминируют 32 страны из ЕС, по сути стал инструментом в руках Брюсселя. Замышлявшийся когда-то как структура диалога и компромисса, Совет Европы стал орудием диктатуры Евросоюза. Через него "истинные европейцы" оказывают давление на "недоевропейцев", заставляя их приобщаться к политике ЕС под угрозой исключения. Трамп все это понял, и голосование американской делегации против сотрудничества с таким Советом Европы вполне логично, - считает Алексей Пушков.

Думается, и России следует оценить новую обстановку, которую создает этот шаг администрации 47-го президента США. Она показывает, что разрыв США и ЕС – совсем не маскарад и уж точно не кратковременная размолвка.

*Экстремистская организация неонацистского толка, запрещена в РФ

Источник - КП
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1744924800


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил законопроект об эндаумент-фондах в первом чтении
- Олжас Бектенов обсудил с главой CITIC Construction Ян Цзяньцянем сотрудничество в сфере развития инфраструктуры
- Самоопределение и целостность: противоречие или баланс?
- Ход реализации энергетических проектов рассмотрели в Правительстве
- Страны Центральной Азии и Залива укрепляют межрегиональное партнерство
- "Ак жол" предлагает амнистию капиталов в условиях геошторма
- Серик Жумангарин встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР Хань Чуньлинем
- В Астане стартовал II Центрально-Азиатский медиафорум
- Новые правила ЭЦП создают проблемы МСБ
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  