|Теперь в ООН США, Россия, Белоруссия и Северная Корея солидарно голосуют против резолюций Евросоюза
00:20 18.04.2025
Мнение сенатора: голосование США в ООН вместе с РФ – это сенсация с подтекстом
Алексей Пушков: Трамп обоснованно вместе с РФ "обиделся" на Совет Европы
Дмитрий БАБИЧ
Председатель Комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков, в 2012-16 годах возглавлявший российскую делегацию в Парламентской Ассамблее Совета Европы, в интервью KP.RU обратил внимание на сенсационный характер одного из мало комментируемых событий минувших суток. США проголосовали против резолюции ООН о сотрудничестве с Советом Европы. Впервые за многие годы против голосовали Америка, Россия, Белоруссия и даже… Северная Корея.
При этом интересен тот момент, что обоснования своей оппозиции проекту россияне и американцы представили почти совпадающие. Москва заявила, что проект "содержит недопустимые политизированные формулировки". А Вашингтон увидел в документе "пункты, не способствующие миру на Украине".
"Это голосование американцев показывает, что администрация Трампа серьезно относится к мирному урегулированию на Украине и больше не собирается поощрять те международные структуры, которые способствуют разжиганию украинского конфликта.
Совет Европы (СЕ) со штаб-квартирой в Страсбурге – одна из таких структур. СЕ сыграл огромную роль в развязывании рук киевскому режиму после государственного переворота в Киеве в 2014 году. И то, что представители Трампа проголосовали против того, чтобы расширять влияние СЕ, показывает: Трамп знает прошлое этой организации, он понимает, какую негативную роль она сыграла", - сказал в интервью КП сенатор Пушков.
В обоснование слов сенатора можно привести множество фактов. Несмотря на то, что в Совете Европы состояла и Россия, ее мнение и приводимые ей факты насчет бесчинств режимов Порошенко и Зеленского в СЕ серьезно не рассматривались. "Гуманисты" из Страсбурга "не заметили" рост влияния на Украине ультра-националистических партий – прежде всего неонацистской "Свободы"* (запрещена в РФ), хотя еще в 2014 году критика в адрес этой партии вовсю звучала в европейских газетах. По сути проигнорировали в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и протесты России по поводу массового сожжения людей в Одессе украинскими нацистами 2 мая 2014 года. Впрочем, эти реакции СЕ вполне укладывались в общую политику Евросоюза (ЕС) и в тот период, и сейчас. И это совпадение позиций близнецов-братьев СЕ и ЕС Трамп тоже принял во внимание, считает Пушков. Вот его мнение:
- Известна критическая позиция Трампа по отношению к ЕС. ("Они обращаются с американцами очень, очень плохо".) И от Трампа не укрылось, что Совет Европы, среди 46 членов которого доминируют 32 страны из ЕС, по сути стал инструментом в руках Брюсселя. Замышлявшийся когда-то как структура диалога и компромисса, Совет Европы стал орудием диктатуры Евросоюза. Через него "истинные европейцы" оказывают давление на "недоевропейцев", заставляя их приобщаться к политике ЕС под угрозой исключения. Трамп все это понял, и голосование американской делегации против сотрудничества с таким Советом Европы вполне логично, - считает Алексей Пушков.
Думается, и России следует оценить новую обстановку, которую создает этот шаг администрации 47-го президента США. Она показывает, что разрыв США и ЕС – совсем не маскарад и уж точно не кратковременная размолвка.
*Экстремистская организация неонацистского толка, запрещена в РФ