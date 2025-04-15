Теперь в ООН США, Россия, Белоруссия и Северная Корея солидарно голосуют против резолюций Евросоюза

00:20 18.04.2025

Мнение сенатора: голосование США в ООН вместе с РФ – это сенсация с подтекстом

Алексей Пушков: Трамп обоснованно вместе с РФ "обиделся" на Совет Европы



Дмитрий БАБИЧ



Председатель Комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков, в 2012-16 годах возглавлявший российскую делегацию в Парламентской Ассамблее Совета Европы, в интервью KP.RU обратил внимание на сенсационный характер одного из мало комментируемых событий минувших суток. США проголосовали против резолюции ООН о сотрудничестве с Советом Европы. Впервые за многие годы против голосовали Америка, Россия, Белоруссия и даже… Северная Корея.



При этом интересен тот момент, что обоснования своей оппозиции проекту россияне и американцы представили почти совпадающие. Москва заявила, что проект "содержит недопустимые политизированные формулировки". А Вашингтон увидел в документе "пункты, не способствующие миру на Украине".



