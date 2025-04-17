Россия ввела временный запрет на проход судов у Южных Курил, Япония протестует...

00:40 18.04.2025

ИноСМИ

Россия

17 апреля 2025



Временный запрет России на проход иностранных судов в районе Южных Курил продлится до конца апреля: правительство Японии выразило протест



Россия ввела запрет на проход судов у Южных Курил, пишет Yahoo News Japan. Токио назвал решение "неприемлемым", напомнив о праве мирного прохода по конвенции ООН. Японцы призвали свое правительство успокоиться и наконец признать, что Курилы они больше не увидят, а Москва вправе делать все, что пожелает.



16 апреля Российская Федерация ввела ограничения на мирный проход иностранных судов через акваторию вокруг Южно-Курильских островов (так называемых Северных территорий), чья принадлежность оспаривается Японией. Как сообщают официальные правительственные источники, запрет продлится до конца апреля 2025 года. Правительство Японии выразило протест против такого решения и назвало его неприемлемым.



Конвенция ООН по морскому праву признает право мирного прохода иностранных судов через территориальные воды других стран. Проход считается мирным, если он не нарушает порядок и безопасность прибрежного государства. При этом прибрежное государство может временно приостановить право мирного прохода иностранных судов в отдельных районах своих территориальных вод, если это существенно важно для обеспечения его безопасности. По словам официальных источников в правительстве Японии, причины такового решения Российской Федерацией не раскрываются.



Аналогичные меры уже предпринимались Кремлем в период с апреля по июнь 2024 года. Вскоре после этого, в июле, заместитель Председателя Правительства - полномочный представитель президента России Юрий Трутнев и другие высокопоставленные российские чиновники посетили остров Итуруп.