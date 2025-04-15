Океанариум в Новом Ташкенте на берегу реки Чирчик будет самым большим в Центральной Азии

00:50 18.04.2025

Океанариум на 20 га появится в Новом Ташкенте. Он станет крупнейшим в Центральной Азии



Президенту Узбекистана презентовали проект строительство океанариума на площади 20 гектаров на берегу реки Чирчик в Новом Ташкенте. По словам заместителя министра строительства, объект станет крупнейшим в Центральной Азии.



На территории Нового Ташкента планируется строительство океанариума на площади 20 гектаров. Проект был презентован президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву 14 апреля.



Директор Дирекции по строительству города "Новый Ташкент", замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Давронжон Адилов в интервью телеканалу "Узбекистан 24" сообщил, что океанариум станет крупнейшим в Центральной Азии.



"Проект включает в себя торгово-развлекательные центры, сервисные объекты, а также одну крупную 4-звездочную гостиницу. Он расположится на 20 га на берегу реки Чирчик. Этот проект также увеличит объем инвестиций в Новом Ташкенте и создаст новые возможности, рабочие места", - сказал он.



Как ожидается, проект предусматривает создание 1600 новых рабочих мест.



