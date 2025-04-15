В Грузии начнут обучать китайскому языку в качестве второго иностранного

01:05 18.04.2025

В Грузии начнут обучать китайскому языку в качестве второго иностранного, сообщает Минобразования.



Обучение второму иностранному языку в школах страны начинается с 5 класса, и сейчас учащиеся могут выбирать его из французского, немецкого, итальянского, турецкого и других.



Первым иностранным языком, который является обязательным и преподается с 1 по 12 класс, является английский.



По данным министерства, сейчас китайскому языку учат в 15 школах в качестве дополнительной услуги, и поскольку спрос на его изучение растет, начнется работа по созданию соответствующего стандарта совместно с кафедрой китаеведения Тбилисского госуниверситета.



