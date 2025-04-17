Fitch Ratings о приватизации госбанков, передаче активов Franklin Templeton и рисках финансового сектора Узбекистана

02:04 18.04.2025 Fitch ожидает очередной перенос приватизации 1−2 крупных госбанков Узбекистана

Агентство назвало "амбициозной" задачу по продаже "Алокабанка", "Асакабанка" и "Узпромстройбанка" до конца 2025 года.

17.04.25, 13:16



Приватизация нескольких крупных государственных банков Узбекистана, сроки которой несколько раз уже переносились, может быть снова отложена. Об этом 16 апреля на конференции Fitch Ratings заявил директор по банковскому сектору агентства Павел Каптел, передает корреспондент Spot.



Представитель Fitch назвал "амбициозной" задачу по продаже "Алокабанка", "Асакабанка" и "Узпромстройбанка" до конца 2025 года. Он отметил, что правительство, Центральный банк и сами госбанки проводят предпродажную подготовку для заключения сделки с инвесторами.



"Однако наш базовый сценарий предполагает, что продать все три банка в этом году будет довольно сложно. Мы предполагаем, что, как минимум, продажа 1−2 банков будет отложена на будущий период", - заявил Павел Каптел.



По его словам, важным условием для приватизации госбанков является "устойчивое присутствие интереса иностранных инвесторов" к развивающимся рынкам в целом и Узбекистану в частности на фоне текущей неопределенности на мировых финансовых рынках.



Приватизация госбанков



В апреле 2019 года президент постановил выставить пакет акций "Узпромстройбанка" на первичное (IPO), "Алокабанка" - на вторичное предложение (SPO). Годом позже, в 2020 году, глава государства утвердил план поэтапной продажи государственных долей в 6 банках с привлечением к процессу ЕБРР и других международных организаций.



На данный момент достигнута договоренность о приватизации только одного кредитного учреждения из обозначенных в документе. Венгерский OTP Bank подписал договор о покупке 75% "Ипотека-банка" в конце 2022 года и полгода спустя закрыл сделку. В декабре 2023 года OTP Bank провел докапитализацию нового дочернего банка, а прошлым летом запустил переговоры с миноритарными акционерами.



Программа приватизации, утвержденная в 2022 году, предполагала начало публичных торгов с долями в "Асакабанке" и "Узпромстройбанке" до конца того года. Также ставилась задача провести IPO "Алокабанка" и других кредитных учреждений. Однако в августе 2023 года сроки продажи долей перенесли до конца 2024 года, а затем продлили до конца 2025 года.



Тогда же аналитики Fitch заявили об ожидаемой задержке в приватизации банков из-за продолжающейся трансформации бизнес-моделей. Позже агентство отметило, что перспективы продажи активов могут улучшиться при участии ЕБРР и других международных организаций в качестве миноритарных акционеров. В S&P также указали на то, что приватизация "потребует времени".



В мае 2024 года стало известно, что ЕБРР может инвестировать в "Асакабанк" в рамках подготовки к приватизации. Госбанку помогут с институциональной трансформацией и реформой корпоративного управления.



Ранее Spot писал, что банки смогут продавать залоговое имущество напрямую по рыночной цене.



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"Очень важный шаг" - Fitch о передаче пакетов акций 3 госбанков Узбекистана под управление Franklin Templeton [США]

Качество активов и прибыльность "Банка развития бизнеса", "Микрокредитбанка" и "Народного банка" могут улучшиться.

17.04.25, 14:19



Fitch Ratings позитивно оценивает передачу пакетов акций "Банка развития бизнеса", "Микрокредитбанка" и "Народного банка" Национальному инвестиционному фонду под управление Franklin Templeton. Об этом 16 апреля на конференции рейтингового агентства заявил директор по банковскому сектору Fitch Павел Каптел, передает корреспондент Spot.



"На наш взгляд, это очень важный шаг, который должен привести к существенному улучшению операционной эффективности банков, усилению качества корпоративного риск-менеджмента. В конечном счете это приведет к улучшению ситуации с качеством активов и прибыльностью этих банков в среднесрочной перспективе", - отметил представитель Fitch.



Шавкат Мирзиеев постановил учредить Национальный инвестиционный фонд в августе 2024 года. Его основными задачами обозначены повышение рыночной стоимости активов в его управлении, их реформирование и привлечение международных институциональных инвесторов.



Для формирования уставного капитала НИФ передаются пакеты акций в следующих госпредприятиях:



Банк развития бизнеса - 25%;

"Микрокредитбанк" (MKBank) - 40%;

Народный банк - 30%;

Uzbekistan Airports - 25%;

Uzbekistan Airways - 25%;

"Навоиазот" - 25%;

"Национальные электросети" - 40%;

"Региональные электросети" - 40%;

"Темирйулинфратузилма" - 25%;

"Тепловые электростанции" - 25%;

"Тошшахартрансхизмат" - 25%;

"Узбекгидроэнерго" - 20%;

"Узбекинвест" - 20%;

"Узбекистон почтаси" (Uzpost) - 25%;

Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа - 40%;

"Узбектелеком" - 25%;

"Узсувтаъминот" - 40%;

"Худудгазтаъминот" - 40%.



В феврале Минэкономфин сообщил о привлечении сингапурской компании Franklin Templeton - "дочка" холдинга Franklin Templeton Asset Management FE LLC - в качестве профессионального управляющего Национального инвестиционного фонда.



В 2024 году лидерами по убыточности стали два госбанка - "Банк развития бизнеса" (2,2 трлн сумов) и "Микрокредитбанк" (1,7 трлн сумов). На встрече с журналистами, проведенной 22 января в ЦБ, представители госбанков подтвердили убыток. В качестве причин его появления были названы проблемные кредиты (NPL), выданные в основном юрлицам. В результате госбанки создали резервы из своего капитала - чем больше просрочка, тем выше требования по резервам.



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Долларизация, проблемные кредиты, госпомощь: Fitch о рисках для банковского сектора Узбекистана

В 2026 году агентство ожидает, что доля кредитов с просрочкой более 90 дней достигнет пика - 9−10% от портфеля госбанков.

17.04.25, 16:22



Fitch Ratings выделило структурные риски для банковского сектора Узбекистана. Об этом 16 апреля на конференции рейтингового агентства рассказал директор по банковскому сектору Fitch Павел Каптел, передает корреспондент Spot.



По его словам, в последние годы в Узбекистане происходит дедоларизация кредитов (42%) и депозитов (25%). Однако Fitch считает текущую ситуацию с долларизацией "очень высоким уровнем" - одним из самых высоких на пространстве СНГ, где работает агентство, подчеркнул он.



"На наш взгляд, это несет потенциальные риски для качества активов банковского сектора, учитывая, что многие валютные кредиты [выданы] госсектору. В стране, по сути, до сих пор не развито хеджирование валютных рисков, поэтому в случае негативной ситуации - ослабления национальной валюты - это создаст проблемы для банков", - отметил Павел Каптел.



Другим риском является ухудшение качества активов банковского сектора - особенно госбанков, - которое Fitch считает одним из ключевых вопросов. Среди причин этого Каптел назвал признание проблемных кредитов (NPL), которые были выданы ранее, и существенное улучшение риск-практик и риск-менеджмента банков, которые стали активнее признавать проблемы.



Fitch прогнозирует, что в 2025 или 2026 году уровень кредитов с просрочкой задолженности более 90 дней (3 стадия по МСФО) достигнет пика - 9−10% от общего кредитного портфеля банков, с которыми работает агентство, - и затем будет постепенно снижаться по мере списания или возврата просроченных кредитов.



"Самый высокий уровень проблемных кредитов отмечается у госбанков, которые выполняют функцию льготного кредитования - наиболее сложный сегмент. Мы видим, что за последние годы эти банки признали большой объем проблем и, соответственно, вынуждены были создать значительный объем резервов под это, что повлияло на их прибыль. Некоторые из госбанков за последние несколько лет показывают убытки", - поделился представитель Fitch.



Павел Каптел назвал "солидной" госпомощь банковскому сектору, которому за последние 5 лет было предоставлено $2 млрд. Большая часть помощи от государства направлена банкам, выполняющим функцию льготного кредитования, для покрытия убытков, резервирования проблемных кредитов и поддержание капитализации.



В то же время "Узпромстройбанк", "Асакабанк" и "Алокабанк", выставленные на приватизацию, получили меньше помощи для поддержания их уровня достаточности капитала, добавил он.



В качестве еще одного структурного недостатка Павел Каптел выделил зависимость банковского сектора, особенно госбанков, от внешнего финансирования, что, по его мнению, становится особенно актуальным в нынешнее нестабильное время. Например, более 70% финансирования госбанков, занимающихся выдачей льготных кредитов, приходится на внешнее фондирование и госфонды. В свою очередь, в частных банках 58% финансирования обеспечивается за счет депозитов населения.



"Мы считаем, что риски в краткосрочной перспективе невелики потому, что большая часть этих ресурсов получена от международных финансовых организаций и банков на долгосрочный период и по специальным льготным условиям", - сказал он.



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"Есть риски закредитованности населения" - Fitch о росте выдачи микрозаймов в Узбекистане

Активное кредитование МСБ может создать для банков риски ухудшения качества активов в среднесрочной перспективе.

17.04.25, 21:06



Fitch Ratings видит риски в активном кредитовании малого и среднего бизнеса в Узбекистане. Об этом 16 апреля на конференции рейтингового агентства рассказал директор по банковскому сектору Fitch Павел Каптел, передает корреспондент Spot.



Представитель Fitch отметил развитие розничного кредитования, которое снижает уровень долларизации банковского сектора и концентрацию кредитов, а также является более выгодным сегментом для банков. Однако, по его мнению, существуют риски перегрева на рынке розничного кредитования, что может в дальнейшем привести к проблемам с качеством активов.



Также Каптел отметил проактивные действия Центрального банка, который за последние годы ввел ряд жестких ограничений по высокорискованным сегментам розничного кредитования, включая автокредиты и семейное кредитование, что замедлило рост потребительского кредитования.



"Если смотреть на микрозаймы и микрокредиты, то там ситуация достаточно стабильная, довольно высокий рост год к году продолжается. Безусловно, здесь есть эффект низкой базы, что объясняет высокий рост. При этом, мы считаем, что риски закредитованности населения присутствуют, поэтому мы ожидаем дальнейших действий Центрального банка в ближайшее время по купированию потенциальных рисков", - заявил он.



Кроме того, директор по банковскому сектору Fitch обратил внимание на малый и средний бизнес, на развитие которого в качестве драйвера экономического роста и повышения занятости населения нацелено правительство. Однако Каптел отметил, что в среднесрочной перспективе это может создать риски для банков, связанные с качеством активов.



В свою очередь, упрощение требований ЦБ для банков по кредитованию микро- и малого бизнеса приведет к ускорению роста кредитования сегмента малого и среднего бизнеса. Fitch намерен внимательно наблюдать за формированием рисков в нестабильных отраслях, включая сельское хозяйство, текстильную промышленность, строительную отрасль.



По словам Каптела, еще одним риском при кредитовании малого и среднего бизнеса являются валютные кредиты, однако лишь у небольшой части заемщиков имеется экспортная валютная выручка. Более того, в Узбекистане отсутствуют инструменты хеджирования валютных рисков. Источник - spot.uz

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