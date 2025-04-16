Президент Туркменистана встретился с Императором Японии Нарухито

03:39 18.04.2025

16 апреля 2025



15 апреля 2025 года Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, находящийся с визитом в Японии, встретился с Императором Нарухито. Встреча состоялась в Императорском дворце.



Тепло поприветствовав Президента, Император Японии с удовлетворением отметил, что отношения между двумя дружественными странами вышли на качественно новый уровень и подчеркнул значение первого визита Президента Сердара Бердымухамедова в Японию.



Император также поздравил с проведением на высоком уровне Национального дня Туркменистана в рамках ЭКСПО-2025. Было подчеркнуто, что участие Туркменистана в этой выставке является свидетельством успехов, достигаемых им во всех сферах.



Поблагодарив за добрые слова и гостеприимство, глава государства поздравил Императора Нарухито с открытием Всемирной выставки в Японии и выразил уверенность в том, что нынешняя встреча станет важной вехой на пути дальнейшего укрепления сотрудничества между Туркменистаном и Японией.



Президент Сердар Бердымухамедов передал Императору Нарухито теплые приветствия и наилучшие пожелания от Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.



Император отметил большой личный вклад Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты в развитие двусторонних отношений, адресовав Герою-Аркадагу ответные теплые приветствия и наилучшие пожелания.



В ходе встречи стороны констатировали наличие большого потенциала для дальнейшего наращивания торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Япония известна своими высокими технологиями и динамичными темпами индустриализации. В свою очередь Туркменистан, обладающий колоссальными природными ресурсами, стремится к их эффективному использованию с привлечением японских технологий.



Япония является одним из ведущих партнеров Туркменистана в сфере высоких технологий, отметил Президент Сердар Бердымухамедов, выразив уверенность в результативности для обоих государств дальнейшего сотрудничества в таких областях, как возобновляемые источники энергии, информационные технологии, экология и устойчивое развитие.



В ряду ключевых векторов двусторонних отношений была названа культурно-гуманитарная сфера. Как подчеркивалось, японская культура, искусство и традиции всегда вызывали глубокое уважение и интерес в Туркменистане. А в Японии проявляется высокий интерес к туркменской культуре.



Говоря о значении партнерства в области образования, Император Нарухито отметил, что обучение японскому языку в высших учебных заведениях и общеобразовательных школах Туркменистана является примечательным фактом.



Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан высоко ценит сотрудничество с Японией. Подтвердив готовность Туркменистана к дальнейшему укреплению взаимодействия, глава государства выразил признательность Императору Нарухито за огромный личный вклад в развитие двусторонних отношений.



В завершение встречи Президент Сердар Бердымухамедов и Император Японии Нарухито, выразив уверенность, что стратегическое партнерство будет и далее укрепляться во благо народов двух дружественных стран, обменялись наилучшими пожеланиями.