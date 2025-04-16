 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 18.04.2025
22:42  Узбекистан увеличил импорт угля из Кыргызстана в полтора раза
22:36  В Монголии "реанимируют" древнюю столицу Каракорум
21:52  Украину приговорили к разделу. Америка убедила Европу обменять Одессу и Киев на деньги и земли, - Антон Трофимов
20:31  В Ташкенте проходит форум Crypto Week Uzbekistan 2025. Узбекистан подтверждает статус крипто-хаба ЦА
20:24  Deutsche Bank: китайские инвесторы сократили вложения в американские бумаги
19:44  Организация онлайн-казино станет лицензируемой в Узбекистане
19:38  Власти Таджикистана насчитали в стране официально безработными 50 тысяч человек
19:23  Бахтиер Эргашев: "Водный вопрос - самый острый вызов для Центральной Азии за последние три десятилетия"
17:24  Клавдий Птолемей о Каспии и Казахстане: открытие таинственного города античного времени
16:20  Госдеп США отменил многомиллионные гранты, в том числе Узбекистану
15:00  Таджикистан майнит криптовалюту кишлаками. Служба госнадзора и прокуратура изучают приписки местных электросетей
14:41  Британские ученые научились считать счастье. Самой счастливой страной Центральной Азии признан Казахстан
14:25  На Центрально-Азиатском медиафоруме в Астане министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева озвучила ряд инициатив
14:18  Эрдоган потребует от дипломатов объяснений по ситуации с Центральной Азией и Кипром
14:16  Кыргызстан. Атамбаев признан виновным по делу Батукаева, но не наказан из-за срока давности
14:12  Таджикистан. Эссе о гендерном следе в биографии Шотемура-младшего, - Халима Хушкадамова
14:05  Инвесторы из Афганистана впервые вошли в топ-5 по числу фирм в Узбекистане
14:02  Туристов шокировало состояние комплекса "Шымкала" на юге Казахстана
11:54  S&P Global: Прогноз по рейтингу "Uzauto Motors" пересмотрен на "развивающийся"
03:39  Президент Туркменистана встретился с Императором Японии Нарухито
02:04  Fitch Ratings о приватизации госбанков, передаче активов Franklin Templeton и рисках финансового сектора Узбекистана
01:05  В Грузии начнут обучать китайскому языку в качестве второго иностранного
00:50  Океанариум в Новом Ташкенте на берегу реки Чирчик будет самым большим в Центральной Азии
00:40  Россия ввела временный запрет на проход судов у Южных Курил, Япония протестует...
00:30  Власти Молдавии взял курс на ликвидацию автономии Гагаузии
00:20  Теперь в ООН США, Россия, Белоруссия и Северная Корея солидарно голосуют против резолюций Евросоюза
00:15  ПРАЙМ: На Украине арестовали крупнейшее в Европе Полоховское месторождение лития
00:10  Нож в спину Эрдогана от тюркских государств Центральной Азии: признали Турцию оккупантом на Северном Кипре
00:07  ВС РФ развивают наступление в Сумской области для создания зоны безопасности
00:05  Специально для RT: Хотя Трамп постоянно говорит о Китае, его ближайшей целью является Европа, - Дмитрий Евстафьев
Четверг, 17.04.2025
23:41  ВС РФ наступают на Покровском направлении – итоговая сводка Readovka за 17 апреля
22:25  В Грузии ужесточают правила пребывания в стране иностранцев
21:54  Трамп призвал главу ФРС (центральный банк США) покинуть свой пост
21:43  Армения в ловушке: сделав ставку на Запад, она потеряла Восток, а теперь западные деньги кончились, - Арман Гукасян
20:20  Александр Лукашенко: новым госсекретарем Союзного государства станет Сергей Глазьев
20:08  Британский суд открыл Америку: оказывается женщина - это биологический пол, а не самоопределение
19:31  Баб-эль-Мандебский пролив: как правильно называть, - П.В. Густерин
16:22  Верховный суд России приостановил запрет деятельности движения "Талибан"* в РФ c 17 апреля 2025
16:14  TuckerCarlson: правда о теракте 11 сентября
13:36  Страны Центральной Азии планируют создать совместный телеканал и медиаплатформу
13:31  Китай и Монголия строят в пустыне Гоби солнечные теплицы в рамках инициативы "Пояс и путь"
13:23  МИД России: В Туркменистане продолжается награждение юбилейными медалями "80 лет Победы"
11:56  Все идет по плану! В Казахстане стартовали масштабные ремонтно-путевые работы по обновлению 1480 км ж/д
11:46  Война США против Китая из торговой превращается в санкционную, - Валентин Катасонов
11:34  Венгрия приняла 15-ю поправку в Конституцию, узаконившую существование только двух полов
11:31  Самоопределение и целостность: противоречие или баланс? - Данияр Ашимбаев
02:11  Китайская концепция "общего будущего" против Индо-Тихоокеанской стратегии США, - Виктор Пироженко
00:52  Caravan.kz: "За что в Казахстане так не любят своих солдат?" - чем сейчас кормят в армии
00:40  Россия стоит на миграционно-демографическом перепутье, - Илья Ухов
00:32  Саммит стран Центральной Азии и арабских государств Залива состоится 5 мая в Самарканде
00:30  Министры обороны Таджикистана и Ирана договорились укреплять сотрудничество в сфере безопасности
00:24  МВД казахстана прокомментировало слухи о легализации конопли
00:20  Ко Дню Победы: Ветераны Великой Отечественной войны в Кыргызстане
00:17  МК: Сергей Лавров признал существование "пятой колонны" в рядах российской власти
00:11  ЕАЭС формирует общее экономическое пространство и в Большой Евразии, - Дмитрий Нефедов
00:03  Борьба между трампистами и глобалистами ожесточится, - Вениамин Попов
00:00  ВС РФ сломили последний рубеж обороны ВСУ в Курской области – итоговая сводка Readovka за 16 апреля
Среда, 16.04.2025
20:28  ФСБ России предотвратила теракт в досуговом центре Пятигорска
20:26  ОПЕК+ решил сократить предложение нефти в мае
20:23  Халилзад: Депортация афганцев из Пакистана может быть прикрытием для ИГИЛ*
20:12  Муфтият Кыргызстана проведет конкурс на знание ПДД среди религиозных деятелей
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Туркменистан   | 
Президент Туркменистана встретился с Императором Японии НарухитоПрезидент Туркменистана встретился с Императором Японии Нарухито
03:39 18.04.2025

16 апреля 2025

15 апреля 2025 года Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, находящийся с визитом в Японии, встретился с Императором Нарухито. Встреча состоялась в Императорском дворце.

Тепло поприветствовав Президента, Император Японии с удовлетворением отметил, что отношения между двумя дружественными странами вышли на качественно новый уровень и подчеркнул значение первого визита Президента Сердара Бердымухамедова в Японию.

Император также поздравил с проведением на высоком уровне Национального дня Туркменистана в рамках ЭКСПО-2025. Было подчеркнуто, что участие Туркменистана в этой выставке является свидетельством успехов, достигаемых им во всех сферах.

Поблагодарив за добрые слова и гостеприимство, глава государства поздравил Императора Нарухито с открытием Всемирной выставки в Японии и выразил уверенность в том, что нынешняя встреча станет важной вехой на пути дальнейшего укрепления сотрудничества между Туркменистаном и Японией.

Президент Сердар Бердымухамедов передал Императору Нарухито теплые приветствия и наилучшие пожелания от Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Император отметил большой личный вклад Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты в развитие двусторонних отношений, адресовав Герою-Аркадагу ответные теплые приветствия и наилучшие пожелания.

В ходе встречи стороны констатировали наличие большого потенциала для дальнейшего наращивания торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Япония известна своими высокими технологиями и динамичными темпами индустриализации. В свою очередь Туркменистан, обладающий колоссальными природными ресурсами, стремится к их эффективному использованию с привлечением японских технологий.

Япония является одним из ведущих партнеров Туркменистана в сфере высоких технологий, отметил Президент Сердар Бердымухамедов, выразив уверенность в результативности для обоих государств дальнейшего сотрудничества в таких областях, как возобновляемые источники энергии, информационные технологии, экология и устойчивое развитие.

В ряду ключевых векторов двусторонних отношений была названа культурно-гуманитарная сфера. Как подчеркивалось, японская культура, искусство и традиции всегда вызывали глубокое уважение и интерес в Туркменистане. А в Японии проявляется высокий интерес к туркменской культуре.

Говоря о значении партнерства в области образования, Император Нарухито отметил, что обучение японскому языку в высших учебных заведениях и общеобразовательных школах Туркменистана является примечательным фактом.

Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан высоко ценит сотрудничество с Японией. Подтвердив готовность Туркменистана к дальнейшему укреплению взаимодействия, глава государства выразил признательность Императору Нарухито за огромный личный вклад в развитие двусторонних отношений.

В завершение встречи Президент Сердар Бердымухамедов и Император Японии Нарухито, выразив уверенность, что стратегическое партнерство будет и далее укрепляться во благо народов двух дружественных стран, обменялись наилучшими пожеланиями.

Источник - МИД Туркменистана
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1744936740


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Нацеленный на увеличение объема взаимных инвестиций среди стран СНГ закон одобрили сенаторы
- Новые точки роста экономики: Олжас Бектенов проверил в Кордае работу по строительству транспортно-логистического комплекса
- Про преемников и дедлайны
- Кадровые перестановки
- Конституционный Суд: определение и указание национальности должно быть в соответствии с Конституцией
- Глава МИД Казахстана обсудил с представителями турецкого бизнеса реализацию инвестпроектов
- Мажилисмены обсудили вопросы государственной поддержки садоводческих товариществ
- Инвестиционные проекты по развитию автомобильных и железных дорог рассмотрели в Правительстве
- Национальный день книги: новые векторы поддержки чтения и издательского дела
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  