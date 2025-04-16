|Туристов шокировало состояние комплекса "Шымкала" на юге Казахстана
14:02 18.04.2025
"Стыдно быть там": туристов шокировало состояние комплекса "Шымкала" на юге Казахстана
Культурный комплекс "Шымкала", который в 2021 году презентовали как уникальный туристический объект и историческую гордость Шымкента, сегодня выглядит как заброшенное строение, передает Tengrinews.kz.
Плитка отваливается, стены трескаются
В редакцию Tengrinews.kz обратились читатели, недавно посетившие в качестве туристов известный исторический комплекс "Шымкала". По их словам, нынешнее состояние объекта вызвало у них неоднозначные эмоции.
На фото и видео, которые они предоставили редакции, видно, как разрушается облицовка здания: часть плит в некоторых местах выпала из стены.
На фото видно, что часть пешеходного пандуса, вымощенного брусчаткой, находится в неудовлетворительном состоянии: плитка на спуске местами просела, в отдельных участках она рассыпалась и сместилась, что делает передвижение по пандусу небезопасным. Также повреждено ограждение - часть облицовочных блоков выпала или осела, образовав пробоины в стене.
Эти кадры были сняты в конце марта туристами из Алматы.
"Если честно, то мне было ужасно стыдно быть там... Как можно было всего за пару лет привести все это в негодность. Насколько все там плачевно..." - с сожалением отмечают алматинцы, посетившие комплекс "Шымкала".
На дорожках - провалы и разрушенные участки брусчатки, а на самой крепостной стене - трещины.
Особенно авторы видео обеспокоены тем, что по территории ежедневно гуляют семьи с детьми и пожилые люди.
Вход платный - и не для всех одинаково
При этом, как отмечают авторы видео, вход в комплекс "Шымкала" остается платным: туристы платят 1000 тенге, жители Шымкента - 500 тенге. Чтобы определить категорию посетителя, сотрудники комплекса просят удостоверение личности.
Авторы видео задаются вопросом: если за посещение объекта взимается плата, то он должен содержаться в должном состоянии, а не разрушаться на глазах.
Что ответили в акимате Шымкента
На официальный запрос редакции Tengrinews.kz в управление культуры, развития языков и архивов города Шымкента сообщили следующее: историко-культурный комплекс "Шымкала" был создан в марте 2021 года. Он расположен на территории городища Шымкент и является памятником местного значения и одним из уникальных археологических объектов региона.
Передача объекта в новое подчинение
С августа 2024 года комплекс официально передан в состав шымкентского городского объединения музеев.
Что входит в состав комплекса
На сегодня в структуру комплекса "Шымкала" входят: экспозиционные залы "Цитадель", "Кузница", "Катакомба" (подземный зал), а также восстановленные жилые помещения, часть этноаула.
Техническое состояние
По официальным данным, в феврале 2025 года была проведена экспертиза состояния зала "Цитадель". Специалисты признали его состояние удовлетворительным.
"Проведена экспертиза технического состояния экспозиционного зала "Цитадель", расположенного в верхней части комплекса. По заключению, здание находится в удовлетворительном состоянии. В ближайшее время ремонтные работы не запланированы. Комплексная реконструкция и привлечение дополнительных инвесторов не предусмотрены. Возможность передачи части комплекса в управление предпринимателям или частным инвесторам также не рассматривается. В настоящее время объект проверяется департаментом внутреннего государственного аудита города Шымкента", - говорится в официальном ответе управления культуры, развития языков и архивов Шымкента.
Старое городище Шымкента - цитадель "Шымкала"
Историко-культурный комплекс "Шымкала" расположен в центре Старого города Шымкента. Объект считается колыбелью мегаполиса и представляет собой реконструированную крепость, на месте которой находилось древнее городище.
Масштабные восстановительные работы начались еще в 2018 году, а в 2021 году музей под открытым небом был открыт для посетителей. Комплекс включает в себя этноаул с юртами и ремесленными мастерскими, алтыбаканы и экспозиционные зоны.
Вот как выглядел комплекс в 2022 году. Облезла краска, стерлись надписи: комплекс "Шымкала" в Шымкенте разрушается
Отметим, в апреле 2024 года местные СМИ сообщили, что значительная часть территории комплекса "Шымкала" пришла в запустение: юрты сгнили, деревянные конструкции разрушились, территория заросла травой, а стены цитадели покрылись плесенью.
Тогда в управлении культуры рассказали, что подрядчики не до конца передали объект. Акта приема-передачи не было, как и техпаспорта. Из-за этого историко-культурный комплекс не могли отремонтировать. Тогда же сообщалось, что проблемами комплекса займутся Антикор и прокуратура.
Ранее сообщалось, что ежегодно историко-культурный комплекс "Шымкала" посещают около 50 тысяч человек.
Токаеву показали, как будет развиваться Шымкент
Отметим, 11 апреля Президент Касым-Жомарт Токаев посетил Шымкент с рабочей поездкой. Тогда Главе государства представили перспективный план градостроительного развития мегаполиса и презентовали перспективные проекты строительства нового центрального стадиона, перинатального центра, спортивного комплекса для паралимпийцев, школ и других социальных объектов.
Как сообщили Главе государства, до 2035 года в Шымкенте планируется увеличить долю многоквартирного жилья до 60 процентов, ограничив стихийное разрастание частных массивов.