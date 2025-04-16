Туристов шокировало состояние комплекса "Шымкала" на юге Казахстана

14:02 18.04.2025

"Стыдно быть там": туристов шокировало состояние комплекса "Шымкала" на юге Казахстана



Культурный комплекс "Шымкала", который в 2021 году презентовали как уникальный туристический объект и историческую гордость Шымкента, сегодня выглядит как заброшенное строение, передает Tengrinews.kz.



Плитка отваливается, стены трескаются



В редакцию Tengrinews.kz обратились читатели, недавно посетившие в качестве туристов известный исторический комплекс "Шымкала". По их словам, нынешнее состояние объекта вызвало у них неоднозначные эмоции.



На фото и видео, которые они предоставили редакции, видно, как разрушается облицовка здания: часть плит в некоторых местах выпала из стены.



На фото видно, что часть пешеходного пандуса, вымощенного брусчаткой, находится в неудовлетворительном состоянии: плитка на спуске местами просела, в отдельных участках она рассыпалась и сместилась, что делает передвижение по пандусу небезопасным. Также повреждено ограждение - часть облицовочных блоков выпала или осела, образовав пробоины в стене.



Эти кадры были сняты в конце марта туристами из Алматы.



"Если честно, то мне было ужасно стыдно быть там... Как можно было всего за пару лет привести все это в негодность. Насколько все там плачевно..." - с сожалением отмечают алматинцы, посетившие комплекс "Шымкала".



На дорожках - провалы и разрушенные участки брусчатки, а на самой крепостной стене - трещины.



Особенно авторы видео обеспокоены тем, что по территории ежедневно гуляют семьи с детьми и пожилые люди.



Вход платный - и не для всех одинаково



При этом, как отмечают авторы видео, вход в комплекс "Шымкала" остается платным: туристы платят 1000 тенге, жители Шымкента - 500 тенге. Чтобы определить категорию посетителя, сотрудники комплекса просят удостоверение личности.



Авторы видео задаются вопросом: если за посещение объекта взимается плата, то он должен содержаться в должном состоянии, а не разрушаться на глазах.



Что ответили в акимате Шымкента



На официальный запрос редакции Tengrinews.kz в управление культуры, развития языков и архивов города Шымкента сообщили следующее: историко-культурный комплекс "Шымкала" был создан в марте 2021 года. Он расположен на территории городища Шымкент и является памятником местного значения и одним из уникальных археологических объектов региона.



Передача объекта в новое подчинение



С августа 2024 года комплекс официально передан в состав шымкентского городского объединения музеев.



Что входит в состав комплекса



На сегодня в структуру комплекса "Шымкала" входят: экспозиционные залы "Цитадель", "Кузница", "Катакомба" (подземный зал), а также восстановленные жилые помещения, часть этноаула.



Техническое состояние



По официальным данным, в феврале 2025 года была проведена экспертиза состояния зала "Цитадель". Специалисты признали его состояние удовлетворительным.



"Проведена экспертиза технического состояния экспозиционного зала "Цитадель", расположенного в верхней части комплекса. По заключению, здание находится в удовлетворительном состоянии. В ближайшее время ремонтные работы не запланированы. Комплексная реконструкция и привлечение дополнительных инвесторов не предусмотрены. Возможность передачи части комплекса в управление предпринимателям или частным инвесторам также не рассматривается. В настоящее время объект проверяется департаментом внутреннего государственного аудита города Шымкента", - говорится в официальном ответе управления культуры, развития языков и архивов Шымкента.



Старое городище Шымкента - цитадель "Шымкала"



Историко-культурный комплекс "Шымкала" расположен в центре Старого города Шымкента. Объект считается колыбелью мегаполиса и представляет собой реконструированную крепость, на месте которой находилось древнее городище.



Масштабные восстановительные работы начались еще в 2018 году, а в 2021 году музей под открытым небом был открыт для посетителей. Комплекс включает в себя этноаул с юртами и ремесленными мастерскими, алтыбаканы и экспозиционные зоны.



Вот как выглядел комплекс в 2022 году. Облезла краска, стерлись надписи: комплекс "Шымкала" в Шымкенте разрушается



Отметим, в апреле 2024 года местные СМИ сообщили, что значительная часть территории комплекса "Шымкала" пришла в запустение: юрты сгнили, деревянные конструкции разрушились, территория заросла травой, а стены цитадели покрылись плесенью.



Тогда в управлении культуры рассказали, что подрядчики не до конца передали объект. Акта приема-передачи не было, как и техпаспорта. Из-за этого историко-культурный комплекс не могли отремонтировать. Тогда же сообщалось, что проблемами комплекса займутся Антикор и прокуратура.



Ранее сообщалось, что ежегодно историко-культурный комплекс "Шымкала" посещают около 50 тысяч человек.



Токаеву показали, как будет развиваться Шымкент



Отметим, 11 апреля Президент Касым-Жомарт Токаев посетил Шымкент с рабочей поездкой. Тогда Главе государства представили перспективный план градостроительного развития мегаполиса и презентовали перспективные проекты строительства нового центрального стадиона, перинатального центра, спортивного комплекса для паралимпийцев, школ и других социальных объектов.



Как сообщили Главе государства, до 2035 года в Шымкенте планируется увеличить долю многоквартирного жилья до 60 процентов, ограничив стихийное разрастание частных массивов.