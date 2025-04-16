Инвесторы из Афганистана впервые вошли в топ-5 по числу фирм в Узбекистане

14:05 18.04.2025

Первое место сохраняется за учредителями из Китая, следом идут компании из РФ и Турции.



Китайские инвесторы продолжают наращивать активность в Узбекистане, следует из данных Национального комитета статистики.



По состоянию на 1 апреля в стране действовало 15 739 компаний с участием иностранного капитала, включая 4031 совместное предприятие и 11 708 дочерних структур зарубежных компаний. Их число выросло на 236 единиц или 1,5% по сравнению с мартовским уровнем.



Число компаний с китайским участием составило 3711, увеличившись на 135 по сравнению с мартом. Инвесторы из Поднебесной продолжают наращивать отрыв от других стран.



Второе место занимает Россия, на которую приходится 3033 фирм или на 17 больше прошлого месяца. Тройку лидеров замыкает Турция с 1942 компаниями (плюс 43), а следом идет Казахстан с 1082 предприятиями (без изменений).



Афганистан впервые упоминается в топ-5 стран по активности иностранных инвесторов. Сейчас в Узбекистане насчитывается 672 компании с афганским частичным или полным участием.



Южная Корея откатилась на шестое место с 663 фирмами, при этом их число за месяц увеличилось только на одну. Для сравнения, инвесторы из ОАЭ учредили пять новых компаний, а их общее количество достигло 352.



Также в топ-10 вошли Таджикистан (329 компаний), Индия (317) и США (310). За ними идет Кыргызстан, при участии которого действует 309 предприятий, в том числе шесть новых. На Азербайджан приходится 278 фирм, на Великобританию - 240 и на Беларусь - 230.



Ранее Spot писал, что китайская компания планирует создать под Ташлаком завод металлообработки за $120 млн.