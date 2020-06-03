Таджикистан. Эссе о гендерном следе в биографии Шотемура-младшего, - Халима Хушкадамова

14:12 18.04.2025

В Москве ушла из жизни Людмила Шотемур



Халима Хушкадамова, доктор социологических наук, профессор МГИМО МИД России, член Союза писателей Таджикистана



Эссе о гендерном следе в биографии Шотемура-младшего.



8 апреля в Москве ушла из жизни Людмила Георгиевна Шотемур, супруга выдающегося советского и российского ученого-рентгенолога Шириншо Шотемура (03.09.1932 - 03.06.2020), сына одного из основателей Таджикской АССР, председателя ЦИК Таджикской ССР, Героя Таджикистана Шириншо Шотемура.



В 2006 году мне посчастливилось побывать в гостях у Шириншо Шотемура младшего (03.09.1932 - 03.06.2020) в городе Таруса Калужской области. Мы с ним и с близким родственником этой семьи Тавакалом Тавакаловым (благодаря которому состоялась эта долгожданная встреча) ехали на газике втроем из Москвы.



