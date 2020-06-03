|Таджикистан. Эссе о гендерном следе в биографии Шотемура-младшего, - Халима Хушкадамова
14:12 18.04.2025
В Москве ушла из жизни Людмила Шотемур
Халима Хушкадамова, доктор социологических наук, профессор МГИМО МИД России, член Союза писателей Таджикистана
Эссе о гендерном следе в биографии Шотемура-младшего.
8 апреля в Москве ушла из жизни Людмила Георгиевна Шотемур, супруга выдающегося советского и российского ученого-рентгенолога Шириншо Шотемура (03.09.1932 - 03.06.2020), сына одного из основателей Таджикской АССР, председателя ЦИК Таджикской ССР, Героя Таджикистана Шириншо Шотемура.
В 2006 году мне посчастливилось побывать в гостях у Шириншо Шотемура младшего (03.09.1932 - 03.06.2020) в городе Таруса Калужской области. Мы с ним и с близким родственником этой семьи Тавакалом Тавакаловым (благодаря которому состоялась эта долгожданная встреча) ехали на газике втроем из Москвы.
Благодаря рассказам Шотемура о городе и интересных событиях его жизни, дорога казалась короткой, несмотря на то, что уже наступила полночь.
Братьев Шириншо и Рустама (1936-2020) воспитывала бабушка Евдокия Васильевна Киселева. Они жили в Лопасне (до 1954 года - название города Чехов, Московская область).
Шириншо было 4 года, когда в 1937 году арестовали его отца, а позже - и мать.
Будучи студентом-выпускником Первого Московского государственного мединститута им. М.Сеченова в марте 1956 года, он подал в Главную военную прокуратуру СССР заявление о пересмотре дела родителей. В августе их реабилитировали.
Отец Шириншо Шотемур был расстрелян 27 октября 1937 года в возрасте 38 лет.
Родные женщины…
"По рассказам бабушки Евдокии Васильевны о маме с августа 1937 года до 1939 года не было никаких вестей. Она провела в следственной тюрьме Коканда 2,5 года, пока длилось следствие. Потом в письме сообщила, что ее выслали на пять лет. Это было в 1939 году.
Жила она в Сибири, потом в Кирове. Когда закончился срок, мама приехала в Москву, но ее, как тогда было принято, не зарегистрировали, и она уехала в Калининскую область.
Шел 1943 год - везде звучал гром салютов. Я это время хорошо помню. Наши наступали, брали все новые и новые города. Ход войны уже переломился в нашу сторону. Я всем этим очень интересовался, а она мне говорила только одно: "Ты учись, а победу и без тебя одержат".
Мы же, мальчишки, отмечали все по карте, жили войной.
Таким образом, свою маму Александру Михайловну Киселеву (1900–1944), я видел всего два раза. Она была иранистом. До встречи с отцом работала в торговом представительстве Советского Союза в Иране. В 1944 году ее не стало. Мне тогда было 12 лет".
Шириншо Шотемур, рассказывая о родных ему женщинах - маме и бабушке, едва сдерживал слезы, которые невольно прокатились по его щекам…
Супруга Шириншо Шотемура - Людмила Георгиевна не только не удивилась нашему позднему приходу, но, наоборот, обняла и посадила нас за стол. Она была так приветлива и доброжелательна, что я сразу почувствовала себя как дома, в Хороге.
Как оказалось, шла подготовка к их завтрашнему семейному торжеству в честь их золотой свадьбы. Сын, также Шириншо Шотемур, третий в роду Шотемур, как сказала хозяйка дома, показал мне их дворик - уютный и ухоженный.
Людмила Георгиевна - одноклассница Шириншо Шотемура, в прошлом историк, прекрасная хозяйка. Мне показалось, что хотя судьба рано лишила Шотемура родительской любви, ему повезло в личной жизни. Мои ощущения позже подтвердились в его интервью одному российскому научному журналу:
"Да, действительно, она мой друг и человек, который всегда меня понимала и поддерживала. Очень милая, заботливая и хорошая хозяйка, хранительница домашнего очага. До пенсии моя супруга работала учительницей истории. Мы с ней учились в одной школе и даже в одном классе. У нас была золотая свадьба, мы жили вместе 60 лет".
Сплетение судеб и культур
Людмила Георгиевна Шотемур (в девичестве Гречищева) родилась 9 декабря 1930 года в Узбекской ССР. Позже семья переехала в Россию. По окончании средней школы в Лопасне, где она училась в одном классе с Шириншо Шотемуром, Людмила поступила в Загорский пединститут.
После института четыре года работала по распределению (в советские времена выпускники после завершения учебы направлялись на работу и должны были отработать определенный срок по месту распределения) в Калининградской области, учительницей и директором школы.
В 1956 году вернулась в город Чехов и вышла замуж за Шириншо Шотемура.
Людмила Георгиевна продолжала работать педагогом, а когда семья переехала в Москву в 1964 году, она преподавала историю в 536-й московской школе.
… Ушла из жизни женщина, которая всегда была рядом с Шириншо Шотемуром, поддерживала его на протяжении всей его карьеры в медицинской науке и была невесткой Героя Таджикистана.
На церемонии прощания с Людмилой Георгиевной Шотемур, которая состоялась в траурном зале Городской клинической больницы им. Юдина в Москве, соотечественников, родных с двух сторон, представителей двух культур - русской и таджикско-персидской - объединяло горе утраты человека, который когда-то соединял их родственными узами.
Три женщины - Александра Михайловна Киселева, Евдокия Васильевна Киселева и Людмила Георгиевна Шотемур - оставили яркий след в жизни Шириншо Шотемура-младшего.
После мамы и бабушки, жена стала его опорой и близким человеком в их долгой и красивой совместной жизни.