Кыргызстан. Атамбаев признан виновным по делу Батукаева, но не наказан из-за срока давности

14:16 18.04.2025

Атамбаев признан виновным по делу Батукаева, но освобожден от наказания из-за срока давности



17 апреля 2025



"Сводка" (АКИpress) – Первомайский районный суд Бишкека 17 апреля вынес решение по делу в отношении Алмазбека Атамбаева по делу о незаконном освобождении так называемого "вора в законе" Азиза Батукаева.



Как сообщил редакции "Сводка АКИpress" адвокат Атамбаева Сергей Слесарев, Атамбаева признали виновным по ст.319 ("Коррупция") УК КР (в старой редакции), но не назначили наказание в связи с истечением срока давности.



Приговор вынес судья Мирлан Термечиков.



Первомайский районный суд 23 июня 2020 года приговорил Атамбаева к 11 годам лишения свободы, бывшего генпрокурора Индиру Джолдубаеву к выплате штрафа в размере 5 млн сомов, бывшего советника главы ГСИН Калыбека Качкыналиева к двум годам лишения свободы, но из-за того, что срок содержания под стражей истек, его отпустили из-под стражи в зале суда.



Академика Абдухалима Раимжанова признали виновным, но в связи с истечением срока давности ему не назначили наказание.



Бишкекский горсуд 14 августа 2020 года оставил приговор в силе.



Позже Верховный суд 30 ноября 2020 года отменил все вердикты предыдущих инстанций и направил дело на новое рассмотрение.



Однако через некоторое время Верховный суд в октябре 2021 года реанимировал приговор по данному делу.



В феврале 2023 года Верховный суд удовлетворил ходатайство адвокатов Атамбаева о возобновлении производства по уголовному делу в отношении него по вновь открывшимся обстоятельствам.



Постановления судебной коллегии по уголовным делам и делам о проступках Верховного суда от 12 октября 2021 года и от 15 марта 2022 года в отношении Атамбаева были отменены.



Уголовное дело направили на новое рассмотрение в Первомайский районный суд.