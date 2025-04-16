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Эрдоган потребует от дипломатов объяснений по ситуации с Центральной Азией и Кипром
14:18 18.04.2025

Джихад Яйджи в эфире Haber Global: Эрдоган потребует от дипломатов объяснений по ситуации с Центральной Азией и Кипром

16 апреля 2025 

Доцент кафедры политических наук и международных отношений Стамбульского университета Топкапы Джихад Яйджи назвал подписание четырьмя странами Организации тюркских государств (ОТГ) и Таджикистаном совместной декларации с ЕС тяжелым ударом по репутации турецкой дипломатии.

Как сообщает Report, с таким заявлением Джихад Яйджи выступил в эфире турецкого телеканала Haber Global в ходе обсуждений последних событий вокруг кипрского вопроса.

Ранее в начале апреля в Самарканде прошел первый саммит ЕС-Центральная Азия с участием лидеров Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана и официальных лиц Евросоюза. По итогам встречи была принята совместная декларация, в которой стороны "подтвердили приверженность принципам уважения суверенитета и территориальной целостности всех государств", а также поддержали резолюции Совбеза ООН №541 (1983) и №550 (1984), которые осуждают провозглашение Турецкой Республики Северного Кипра и признают Республику Кипр единственным суверенным государством на всем острове. Кроме того, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан приняли решение аккредитовать своих послов в Кипре.

По словам Яйджи, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обязательно потребует от дипломатов и уполномоченных официальных лиц объяснений по данному вопросу, учитывая тот факт, что международное признание Северного Кипра суверенным государством остается первостепенным вопросом во внешней политике Анкары.

"Некоторые пытаются обесценить значимость сложившейся ситуации со странами Центральной Азии, утверждают, что это якобы не окажет никакого влияния на внешнюю политику Турции. В одном случае это попытка скрыть истину, в другом – просто невежество. Четыре из пяти этих государств [подписавших совместную декларацию – ред.] – члены ОТГ, а в Таджикистане живут множество этнических тюрков. Со всеми странами Турция находится в хороших отношениях. Страны Центральной Азии обрели независимость после развала СССР, вот уже 35 лет назад. За эти годы они не так и не признали Северный Кипр, однако благодаря усилиям турецкой дипломатии также и не назначали послов в южный Кипр, по сути не признавали эту страну. Случившееся – удар по репутации, 35-летним внешнеполитическим усилиям", - сказал Яйджи.

Доцент отметил, что президент Турции неоднократно говорил об активизации усилий по международному признанию Северного Кипра, выражал четкую позицию по данному вопросу с международных трибун, в том числе ООН. Он также напомнил, что Северный Кипр получил статус наблюдателя в ОТГ в 2022 году.

"На фоне всех этих усилий ситуация не должна была сложиться таким образом. Считаю, что президент Эрдоган обязательно призовет к ответу дипломатов и других уполномоченных официальных лиц страны, которые допустили все это", - сказал Яйджи.

По словам Яйджи, поддержав резолюции Совбеза ООН №541 (1983) и №550 (1984) четыре страны ОТГ признали Северный Кипр оккупированной территорией. "Теперь возникает вопрос, какова будет позиция Северного Кипра в этой организации?", - задался вопросом Яйджи.

Он напомнил, что представители Евросоюза на саммите в Самарканде обещали странам Центральной Азии инвестиции в размере 12 млрд евро, главным образом на развитие Среднего коридора.

"Турция также часть проекта Среднего коридора. Допустим, дело в деньгах. Но во первых, деньги выделяются на финансирование проекта, а не как помощь этим странам. Во вторых, действительно ли страны Центральной Азии нуждаются в деньгах? Например, богатые природным газом и нефтью Туркменистан и Казахстан. Сразу возникает вопрос, раз дело в финансировании, почему Азербайджан не участвовал во всем этом? Почему не подписал подобного документа?", - подытожил Яйджи.

Источник - report.az
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