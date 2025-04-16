На Центрально-Азиатском медиафоруме в Астане министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева озвучила ряд инициатив

14:25 18.04.2025

II Центрально-Азиатский медиафорум: ряд инициатив предложила обсудить Аида Балаева



Дана Аменова

корреспондент

16 апреля 2025



В ходе выступления на II Центрально-Азиатском медиафоруме в Астане министр культуры и информации РК Аида Балаева озвучила ряд инициатив для обсуждения, передает Kazpravda.kz



