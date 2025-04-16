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Британские ученые научились считать счастье. Самой счастливой страной Центральной Азии признан Казахстан
14:41 18.04.2025

Казахстан стал самой счастливой страной Центральной Азии

Казахстан снова стал самой счастливой страной Центральной Азии в рейтинге Всемирного доклада о счастье за 2025 год. На первом месте восьмой год подряд находится Финляндия, передает ArbatMedia

Казахстан снова стал самой счастливой страной в Центральной Азии и ЕАЭС - таковы данные Всемирного доклада о счастье за 2025 год (World Happiness Report 2025). Исследование основывается на опросах Gallup, где участвуют около тысячи человек из каждой страны. Рейтинг формируется по средним значениям за три года. На этот раз с 2022 по 2024 год.

Казахстан в рейтинге 2025 года занял 43-е место из 147 стран с оценкой 6,4 балла из 10 возможных. Узбекистан расположился на 53-м месте, Россия – на 66-м, Кыргызстан – на 75-м, Армения – на 87-м, а Таджикистан – на 90-м. Беларусь и Туркменистан в докладе отсутствуют с 2020 года.

Самый высокий результат у Казахстана был в 2021 году – тогда он занял 40-е место, а самый низкий – в 2019-м (50-е место).

На первом месте рейтинга снова оказалась Финляндия - восьмой год подряд. За ней следуют Дания, Исландия, Швеция и Нидерланды. Список по-прежнему возглавляют страны Северной Европы. В десятку также вошли Норвегия, Израиль, Люксембург и Мексика.

В самом конце рейтинга расположился Афганистан с индексом 1,364 – страна занимает последнее место с 2020 года. За ним следует Сьерра-Леоне, Ливан и Малави.

***

Всемирный доклад о счастье публикуется Центром исследований благополучия Оксфордского университета в партнерстве с Gallup, Сетью ООН по решениям в области устойчивого развития и независимой редакционной коллегией. Любые мнения, выраженные в настоящем отчете, не обязательно отражают точку зрения какой-либо организации, агентства или программы Организации Объединенных Наций.
О́ксфордский университе́т - британский публичный университет в городе Оксфорд, Англия

Источник - arbatmedia.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1744976460


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