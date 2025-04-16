Таджикистан майнит криптовалюту кишлаками. Служба госнадзора и прокуратура изучают приписки местных электросетей

15:00 18.04.2025

В Таджикистане выявили случаи незаконного использования электроэнергии для майнинга криптовалют



Сайфиддин Караев, Asia-Plus



А в трех районах местному населению приписали оплату за неиспользованное электричество.



Служба государственного надзора за энергетикой Таджикистана в марте выявила незаконное использование электроэнергии для майнинга криптовалют на трех предприятиях страны, а также в частных домах.



Нарушения были зафиксированы на предприятиях в Дж. Балхи, Леваканте, а также в жилых домах Душанбе, Худжанда и Истаравшана. Нанесенный ущерб составил более 130 млн сомони ($12,1 млн).



Эти данные были озвучены на недавнем заседании Службы госнадзора за энергетикой, где обсуждались итоги работы ведомства за первый квартал 2025 года и планы на оставшуюся часть года. В мероприятии приняли участие представители Министерства энергетики и водных ресурсов, госкомпании "Барки точик", "Распределительных энергетических сетей" и других профильных организаций.



По информации руководителя службы Голиба Убайдуллозода, в марте было установлено, что ООО "Ориеи Колхозобод", расположенное в районе Дж. Балхи, использовало электрическую энергию для майнинга криптовалют через три трансформаторные подстанции общей мощностью 7300 кВА (1х1000 кВА, 2х3150 кВА). Это происходило без учета потребленной энергии и необходимых документов, что привело к ущербу на сумму более 110 млн сомони (незаконное потребление 81 млн кВт*ч).



В городе Леваканте ООО "Паймонаи Заррин" для майнинга криптовалют потребило 7,1 млн кВт*ч электричества, что привело к ущербу в 9,9 млн сомони, а ООО "Сементи рушди Хатлон" – 6,4 млн кВт*ч на сумму более 9 млн сомони.



В жилых домах Душанбе, Худжанда и Истаравшана также были зафиксированы случаи использования электроэнергии для майнинга криптовалют, что привело к ущербу на сумму более 465 тыс. сомони (незаконное потребление 366 тыс. кВт*ч).



По результатам совместных с Генпрокуратурой РТ проверок также выяснилось, что в трех районах республики местные электросети "приписали" простому населению около 7 млн сомони за неиспользованную электроэнергию за счет завышения ее стоимости.



В Вахдате сумма завышения составила 5,2 млн сомони, в Рудаки – 0,5 млн сомони, а в Шахринаве – 1 млн сомони. Большинство пострадавших – это простые жители, которым сотрудники местных электросетей начисляли завышенные суммы.



Всего в первом квартале 2025 года Служба госнадзора за энергетикой составила 293 акта о нарушениях, причиненный ущерб составил более 2,5 млн сомони ($233 тыс.).



Кроме того, специалисты службы совместно с правоохранительными органами выявили более 40 случаев других нарушений, общая сумма которых превысила 1 миллион сомони. Против нарушителей приняты меры в соответствии с законодательством РТ.



Отметим, что жители Таджикистана часто жалуются на уведомления от контролеров электросетей о задолженности, несмотря на то, что абоненты оплатили всю сумму по показаниям счетчика. В таких случаях представители некоторых местных электросетей предъявляют претензии к абонентам, утверждая, что их счетчики неисправны, и вынуждают население устанавливать новые счетчики, которые необходимо приобретать исключительно у представителей электросетей.