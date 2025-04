Госдеп США отменил многомиллионные гранты, в том числе Узбекистану

16:20 18.04.2025

Государственный секретарь США Марко Рубио отменил выделение иностранной помощи разным странам на сумму 215 миллионов долларов, передает Tengrinews.kz.



Об этом сообщил Департамент государственной эффективности США (DOGE) в социальной сети X.



"Государственный секретарь Рубио продолжает внимательно следить за иностранной помощью Государственного департамента, отменив сегодня 139 нецелевых грантов на сумму 215 миллионов долларов", - говорится в публикации, размещенной на официальной странице DOGE в соцсети.



При этом поясняется, что речь идет о проектах в Великобритании, Узбекистане, Молдове, Бразилии, Беларуси, Болгарии, Мавритании, Ливане и Тунисе. Кроме того, под сокращение финансирования подпадает проект "Независимые СМИ для мира и демократии" в Европе на 1,7 миллиона долларов.



Что касается программы в Узбекистане, то в публикации упоминается проект о развитии гражданского участия на 2,5 миллиона долларов.



Один из затронутых проектов в Беларуси - инициатива под названием "Ответ на дезинформацию с помощью креативного контента" стоимостью 2,4 миллиона долларов.



Ранее Госдепартамент США официально уведомил американский Конгресс о том, что Агентство США по международному развитию (USAID) будет распущено. Сообщалось, что его реорганизацию проведут к 1 июля. В заявлении DOGE указывалось, что Госдеп в течение этого периода возьмет на себя оставшиеся "жизненно важные и стратегические программы помощи" USAID.



Напомним, президент США Дональд Трамп в первый же день на посту главы государства, 20 января, заморозил помощь USAID иностранным государствам на 90 дней, чтобы проверить, насколько программы агентства соответствуют "американским ценностям" и целям внешней политики страны. После проверок Вашингтон отменил 83 процента программ USAID.



По данным портала Finprom.kz, с 2014 по 2024 год Казахстан получил от USAID 151,8 миллиона долларов.