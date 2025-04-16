 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Клавдий Птолемей о Каспии и Казахстане: открытие таинственного города античного времени
17:24 18.04.2025

Археолог Андрей Астафьев на своем YouTube-канале рассказал про один из самых загадочных городов, упомянутых в "Руководстве по географии" Клавдия Птолемея под названием Aspobota, передает Lada.kz.

16 апреля известный археолог Андрей Астафьев на своем YouTube-канале "Сокровища великой пустоши" опубликовал видео под названием "Чего вы не знаете об истории Казахстана?".



В своем выпуске археолог рассказал, что впервые в истории кочевой цивилизации народов Великой степи на побережье Каспийского моря был обнаружен один из самых загадочных городов, упомянутых в "Руководстве по географии" Клавдия Птолемея под названием Aspobota. Это не просто поселок или провинциальный городок, а один из четырех портовых городов Каспия, сопоставимых с древнегреческими полисами - городами-государствами. И именно археологи нашли его - на морском побережье Мангистауской области. В археологии он получил условное название - городище Каракабак.

В результате предварительных исследований было выдвинуто предположение, что время его возникновения относится к первому веку нашей эры. А угасла жизнь на Каракабакском поселении в середине VI века из-за мощного землетрясения. Исследователи даже успели подготовить первую книгу, посвященную началу изучения этого памятника, ее издание запланировано на 2025 год, - говорится в видео.

В своем видео Андрей Астафьев рассказал, что начальный этап полевых исследований городища Каракабак позволил получить материальные свидетельства и принес впечатляющие результаты. Археологи обнаружили необычный торгово-ремесленный центр, который, судя по всему, также выполнял функции морского порта. Особенностью устройства поселения позволяют предполагать, что его обитатели предусматривали автономное проживание среди местных кочевых племен.

Иными словами, археологами было найдено поселение городского типа с функциями морской колонии. По предварительным данным, здесь одномоментно могло проживать до полутора тысячи человек. Разнообразные находки - нумизматические, керамические и прочие - подтверждают широкую торговую связь Каракобака. География этих связей поражает: поселение было связано с Индией, Китаем, Восточной Персией, Согдом, Хорезмом, городами Нижней Сырдарьи, населением Северного Прикаспия, Среднего Поволжья, Прикаспийского Дагестана, Центрального Предкавказья, а также с античными колониями Нижнего Дона, Кубани и Крыма, - рассказал Андрей Астафьев.

Андрей Астафьев отметил, что первоначально археологов смутил факт нахождения вблизи Каракобака ранневизантийской монеты Флавии Аркадии.

Находка непосредственно на поселении свинцовой торговой пломбы, относящейся к эпохе правления династии Юстинианов, окончательно подтвердила участие поселения в международной торговле. Через Мангистауский регион проходили грузы из далекой Византийской империи, - рассказал археолог.

Более подробно ознакомиться с городищем Каракобак можно в видео Андрея Астафьева.

Ранее археолог Андрей Астафьев на своем YouTube-канале рассказывал о величайшей тайне Мангистау – комплексе искусственных мегалитических сооружений.

Источник - Lada.kz
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