Клавдий Птолемей о Каспии и Казахстане: открытие таинственного города античного времени

17:24 18.04.2025

Археолог Андрей Астафьев на своем YouTube-канале рассказал про один из самых загадочных городов, упомянутых в "Руководстве по географии" Клавдия Птолемея под названием Aspobota, передает Lada.kz.



16 апреля известный археолог Андрей Астафьев на своем YouTube-канале "Сокровища великой пустоши" опубликовал видео под названием "Чего вы не знаете об истории Казахстана?".



