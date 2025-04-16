Власти Таджикистана насчитали в стране официально безработными 50 тысяч человек

19:38 18.04.2025

Таджикистан обошел Узбекистан и другие страны СНГ по уровню безработицы

16-04-2025



Уровень безработицы в Таджикистане оказался самым низким среди стран СНГ. Об этом сообщает корреспондент UPL.



По официальной информации, уровень безработицы в стране составляет всего 1,9% по итогам 2024 года. Из 2,7 млн трудоспособного населения трудоустроены 98,1%.



Власти сообщают, что 51,4 тысячи человек официально числятся безработными. Однако Всемирный банк не согласен с цифрами, которые приводятся властями Таджикистана. ВБ считает, что в Таджикистане уровень безработицы составляет примерно 11,5%.



Согласно информации СМИ, страна с самым высоким уровнем безработицы в СНГ - Армения (13,2%). Далее следуют Азербайджан (5,4%), Казахстан (4,6%), Узбекистан (4,5%), Туркменистан (4,1%), Беларусь (3%), Россия (2,3%) и Кыргызстан (2,1%).