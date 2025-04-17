Организация онлайн-казино станет лицензируемой в Узбекистане

19:44 18.04.2025

17 апреля 2025



В Узбекистане к лицензируемым видам деятельности теперь относятся организация лотерей, работа букмекеров и онлайн-казино, сообщил Минюст со ссылкой на закон 1057, 17.04.2025.



Кроме того, Национальное агентство перспективных проектов (НАПП) будет заниматься регулированием финансового и страхового рынков, организацией лотерей.



Также в закон "О страховой деятельности" ввели требования о деловой репутации руководства и собственников страховщиков.



Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что Сенат одобрил закон о легализации букмекеров в РУз.



