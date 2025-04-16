|Deutsche Bank: китайские инвесторы сократили вложения в американские бумаги
20:24 18.04.2025
Китайские инвесторы сократили вложения в американские бумаги
Китайские инвесторы перераспределяют средства в более привлекательные для инвестиций страны. В частности, их начали интересовать рынки Германии, Италии, Испании
Китайские инвесторы сократили часть своих вложений в казначейские облигации США в пользу европейских долговых обязательств на фоне оттока средств из американских активов из-за пошлин президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Deutsche Bank.
"Мы наблюдаем некоторую диверсификацию портфелей китайских инвесторов, уход от доллара США, в то время как их интерес к другим рынкам возрос, особенно в Европе", - говорит руководитель отдела макроэкономических исследований Китая и глобальных продаж на развивающихся рынках Deutsche Bank Лилиан Тао.
По словам Тао, часть китайских инвесторов считают, что текущий рыночный уровень доходности казначейских облигаций очень привлекателен после распродажи. Однако инвесторы остаются крайне осторожными, так как непонятно, является ли это хорошим уровнем входа или, наоборот, "падающим ножом", поскольку политика США становится все более непредсказуемой.
"Учитывая макроэкономические факторы, для китайских инвесторов настало время переосмыслить свое решение и перераспределить средства в более привлекательные для инвестиций страны", - сказала Тао. Она добавила, что на фоне растущей волатильности все больше китайских клиентов начали переориентироваться на немецкие облигации и рынки Испании и Италии, на которые они раньше не обращали особого внимания.
Тао полагает, что альтернативой казначейским облигациям могут стать европейские высококачественные облигации, японские государственные облигации и золото.
На прошлой неделе доллар упал до десятилетнего минимума по отношению к швейцарскому франку. Как писал Reuters, ослабление доверия инвесторов к экономике США способствовало тому, что они стали отказываться от американских активов в пользу активов-убежищ, таких как швейцарский франк, иена и евро.
18 апреля, по данным на 16:55 мск, индекс доллара DXY, который показывает стоимость американской валюты по отношению к шести другим валютам стран - основных торговых партнеров США, снижается на 0,05%, до 99,357 пункта. А с начала апреля индикатор потерял 4,7%. В корзину валют входят евро, японская иена, британский фунт, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк.