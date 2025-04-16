Deutsche Bank: китайские инвесторы сократили вложения в американские бумаги

20:24 18.04.2025

Китайские инвесторы сократили вложения в американские бумаги



Китайские инвесторы перераспределяют средства в более привлекательные для инвестиций страны. В частности, их начали интересовать рынки Германии, Италии, Испании



Китайские инвесторы сократили часть своих вложений в казначейские облигации США в пользу европейских долговых обязательств на фоне оттока средств из американских активов из-за пошлин президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Deutsche Bank.



