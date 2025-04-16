В Ташкенте проходит форум Crypto Week Uzbekistan 2025. Узбекистан подтверждает статус крипто-хаба ЦА

20:31 18.04.2025

Узбекистан подтверждает статус крипто-хаба Центральной Азии на масштабном форуме Crypto Week Uzbekistan 2025



В Ташкенте 16-19/04/2025 проходит международный форум Crypto Week Uzbekistan 2025, собравший свыше 400 участников из разных стран для обсуждения развития крипто-активов и блокчейн-технологий. Мероприятие стало площадкой для укрепления позиций Узбекистана как ведущего регионального центра в сфере цифровых финансов и инноваций.



Форум Crypto Week Uzbekistan 2025 признан одним из крупнейших в Центральной Азии и посвящен вопросам крипто-активов, блокчейна и цифровых финансов. Организаторами выступили PraeLegal Uzbekistan, Heemera и Yoko Digital при поддержке Национального агентства перспективных проектов.



Цель форума – расширение международного сотрудничества, создание эффективной платформы для обмена знаниями и технологиями, а также продвижение Узбекистана в качестве ведущего региона в быстро развивающейся крипто-индустрии и финтехе.



В работе форума принимают участие более 400 делегатов – представители ведущих международных компаний, крупных инвесторов, регуляторов, стартапы и эксперты индустрии. Среди спикеров – представители Binance, аналитики и основатели блокчейн-проектов.



Программа включает более 20 тематических сессий и панельных дискуссий, конкурс стартапов, B2B- и B2G-встречи, выставочную экспозицию, нетворкинг и AfterParty.



Ключевые темы обсуждения – регулирование крипто-активов, правовые и технологические аспекты блокчейна, токенизация активов, роль трейдеров в цифровой экономике, кибербезопасность и инновации в финансовых технологиях.



Начальник управления развития сферы оборота крипто-активов Национального агентства перспективных проектов Аскаржон Закиров отметил: ― "Узбекистан активно совершенствует регулирование отрасли, ведет открытый диалог с бизнесом, создавая баланс между контролем и развитием. Наши подходы соответствуют международным стандартам, включая обязательную идентификацию пользователей, хранение данных и лицензирование провайдеров услуг".



С 2023 года в стране действует требование работать через национальных провайдеров. Регулятор вел переговоры с крупнейшими криптобиржами, такими как Binance и другими из топ-10 CoinMarketCap, что позволило пересмотреть законодательство и устранить барьеры для новых участников рынка.



Форум подтвердил статус Узбекистана как одного из ключевых центров крипто-индустрии в регионе, способствующего развитию инноваций и привлечению инвестиций в цифровую экономику.