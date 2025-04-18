Украину приговорили к разделу. Америка убедила Европу обменять Одессу и Киев на деньги и земли, - Антон Трофимов

21:52 18.04.2025

Украину приговорили к разделу. Америка убедила Европу обменять Одессу и Киев на деньги и земли



Антон Трофимов

18 апреля 2025



Американская тарифная война привела Европу к покорности, а Украину - к черте, за которой ее ждет окончательное поражение. На это прямо указывает присутствие спецпосланника Вашингтона Стива Уиткоффа на переговорах об украинском урегулировании в Париже. Вчера его обвиняли в пророссийских настроениях из-за совета признать реальность и не требовать от России вошедшие в ее состав новые регионы. А сегодня Уиткофф - полноправный участник встречи, на которой обсуждаются условия мирного соглашения.



"По словам людей, знакомых с ситуацией, на встрече с европейцами в Париже официальные лица США заявили, что хотят добиться полного прекращения огня на Украине в течение нескольких недель. Это является частью возобновления усилий по прекращению боевых действий в ходе трехлетней войны России, - сообщает агентство Bloomberg. - По словам собеседников, которые говорили на условиях анонимности, обсуждения в четверг, включавшие встречу между президентом Франции Эммануэлем Макроном и посланником США Стивом Уиткоффом и участие украинских чиновников, были сосредоточены в основном на том, чтобы как можно скорее перейти к прекращению огня и прочному миру. Участники сообщили американским чиновникам, что полностью поддерживают главную цель президента Дональда Трампа - скорейшее окончание войны".



Соединенные Штаты достаточно сделали для того, чтобы продемонстрировать ЕС свое нежелание дальше участвовать в провалившемся проекте "Украина". А заодно и быть единственным, кто обеспечивает безопасность Старого Света военной силой. Решение о сокращении американского воинского контингента в Европе, соглашение о полезных ископаемых с Киевом, активные переговоры с Москвой, тарифные удары - все это звенья одной и той же цепи. Которая в итоге должна связать Америку с более самостоятельными партнерами, чем страны Евросоюза.



"Встреча в Париже стала последней попыткой Европы повлиять на исход переговоров, - отмечает американское агентство, - продемонстрировав, что вместе с Киевом они полностью поддерживают усилия США по прекращению войны и что Россия должна доказать, что серьезно относится к переговорам о безоговорочном прекращении огня".



Как к переговорам относится Россия - это лучше всего знать России. И еще, пожалуй, Америке, которая она взяла на себя неприятную роль застрельщика в мирном процессе. Было очевидно: инициатор переговоров соберет на свою голову все шишки от Украины и Европы. Но в том и состоит разница подходов к прекращению конфликта реальных субъектов геополитики и тех, кто только хочет ими казаться. Самостоятельные страны, как Россия и США, беспокоятся о том, как снизить риск перерастания локального конфликта в глобальный. А ЕС и Украина живут в мире собственных иллюзий и требуют, чтобы их защитили, и при этом совершенно не думая о том, к чему приведут их хотелки. Именно по "хотелкам" и нанесен нынешний дипломатический удар. Очевидно, что тот же Уиткофф не станет напрямую протаскивать в итоговые документы встречи пункт о признании всех без исключения требований Москвы. Но так же понятно и то, что им до всех будет донесена идея о необходимости учитывать прежде всего интересы русских. Как и мысль о том, что с ними, как и с американцами, лучше не спорить.



Остается понять, что США готовы предложить Европе в обмен на лояльность. Это, во-первых, сохранение низких импортных тарифов (что понятно по тому, как быстро после отмены их повышения состоялась встреча в Париже). Во-вторых, это наверняка обещание надавить на Москву в вопросах поставок энергоносителей после отмены санкций. В-третьих, это, скорее всего, сохранение нынешней роли Америки в НАТО. И наконец, это гарантии участия ЕС в определении послевоенной судьбы Украины.



Последний пункт, пожалуй, стоило упомянуть прежде других. Именно риск остаться без ломтя украинского пирога (и без американского военного "зонтика") подтолкнул Брюссель, Лондон и Париж к обсуждению условий перемирия. А получить свою долю европейцы могут, только согласившись на фактический раздел Украины.



Один из его вариантов описал на днях спецпредставитель Кит Келлог. Мол, западная часть отойдет "миротворцам" ЕС, центральная останется под контролем Киева, восток будет русским, а между ними проляжет демилитаризованная зона. Этот сценарий, правда, никого не устроил. Одних самим словом "раздел" (как будто их может ждать что-то другое!), других - потому что они хотят большего. России келлоговский вариант не годится из-за присутствия иностранных военных. Так что более вероятно, что итоговая форма разделения сфер влияния на Украине будет иной.



На фоне угрозы, что его захватят русские или сместят крайние националисты из армии или разведки, Зеленский может отступить на запад, создав украинское правительство во Львове - он находится достаточно далеко от России и считается более-менее безопасным, - выдвигает свою версию гонконгская Asia Times. - Если в Киеве появится новое правительство - вероятно, пророссийское - Украина будет фактически разделена. По сути, Зона 1 Келлога станет остаточной Украиной под руководством Зеленского со штаб-квартирой во Львове, а Россия будет контролировать все к востоку от Днепра - возможно, даже Одессу, которую основала Екатерина Великая и которую русские считают своим городом".



Одесса далеко не в первый раз всплывает в рассуждениях западных экспертов как город, который точно должен стать русским по завершении конфликта. "Я думаю, что в конечном итоге они займут все: Днепропетровск, Сумы, они даже займут Киев и Одессу, прежде чем все это закончится", - заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Deep Dive. При этом отставной разведчик подчеркнул: время играет русским на руку, и чем дольше западный мир будет искать внутренний компромисс, тем большая территория окажется под контролем Москвы.



С самого начала конфликта на Украине было ясно, что у него есть два исхода. Первый: Украина соглашается на демилитаризацию и денацификацию, но сохраняется как субъект. Второй: страна теряет территории и исчезает с политической карты мира. Сегодня куда более реальным выглядит именно вариант с разделом страны 404.



Попытка киевской хунты отступить на западные земли, отдав территории к востоку от Днепра русским, не спасет украинский суверенитет. Территории на западе давно и прочно входят в список "восточных кресов", на которые претендует Польша. Вероятно, именно это и имел ввиду польский премьер Дональд Туск, когда говорил, что полякам пора "зарабатывать на Украине".



С учетом давней ползучей полонизации западноукраинских областей провернуть такой фокус будет нетрудно. Но нужно помнить, что на западноукраинские земли претендуют и другие страны: Венгрия - на Закарпатье, Румыния - на Буковину, Словакия - на районы компактного проживания русинов. Все они наверняка захотят пойти по пути Польши.



Самое удивительное, что эту задачу им на днях облегчила сама Украина! Рада приняла-таки скандальный закон об образовании, давший право жителям приграничных украинских регионов обучаться на национальных языках. Нетрудно понять, что это означает скорое появление национальных анклавов. А там и до референдумов о воссоединении с родиной недалеко. Тем более, Крым и Новороссия уже показали, как это нужно делать.