В Монголии "реанимируют" древнюю столицу Каракорум

22:36 18.04.2025

В Монголии древнюю столицу "реанимируют" до 2028 года

Информационное агентство "Буряад Yнэн"



В соответствии с Программой действий Правительства Монголии реализация программы развития города Хархорум рассчитана по 2028 включительно. С генеральным планом и проектом развития нового города Хархорум ознакомился Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, премьер-министр Монголии.



Напомним, что город Хархорин находится рядом с руинами древнего города Каракорум, который с 1235 по 1260 годы был столицей Монгольской империи, где сохранился средневековый монастырь Эрдэни-дзу. Согласно плана новая версия города Хархорум будет выстроена на площади 189 тысяч гектаров в долине реки Орхон...



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Премьер-министр Монголии ознакомился с Генеральным планом нового города Хархорум



Эрдэнэбулган, 15 апреля 2025 /МОНЦАМЭ/. Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ ознакомился сегодня с Генеральным планом и проектом развития нового города Хархорум.



Город будет построен на площади 189 тыс. гектаров в долине реки Орхон, охватывая территории сомонов Хотонт, Хашаат и Угийннуур в аймаке Архангай, а также сомона Хархорин в аймаке Увурхангай.



Ожидается, что население нового города составит 500 тыс. человек, и он будет оснащен международным аэропортом класса 4Е, агропромышленным кластером, интегрированным транспортно-логистическим центром площадью 4800 гектаров и туристической зоной Угийннуур площадью 2450 гектаров.



Создание города Хархорум стало возможным благодаря Указу Президента Монголии и соответствующим постановлениям Парламента и Правительства. В соответствии с Программой действий Правительства Монголии на 2024–2028 годы планируется реализация программы развития города.



Разработчики проекта проинформировали Премьер-министра Оюун-Эрдэнэ о том, что половина территории Хархорума будет отведена под зеленые насаждения, а на первом этапе потребление электроэнергии будет обеспечиваться за счет возобновляемых источников энергии. У города есть все шансы стать экономически значимым центром в регионе Хангай.



На первом этапе необходимо решить ряд неотложных задач, включая активизацию геологоразведочных, археологических и исследовательских работ в исторической столице Хархоруме, а также вопросы инвестирования в проектирование и строительство шестиполосной автомагистрали Улаанбаатар-Лун протяженностью 101,7 км, четырехполосной дороги Лун-Хархорум протяженностью 189,6 км и железнодорожной линии 1-го класса между Улаанбаатаром и Хархорумом.